28 марта: день общенационального траура по погибшим в Кемерове
Россия скорбит по погибшим в Кемерове. Сегодня, 28 марта, в стране общенациональный траур.
Многие люди никогда не знавшие погибших, не смогли остаться равнодушными. Сотни человек приносят цветы, свечи и игрушки по всей России в память о жертвах страшной трагедии.
В день траура по погибшим в Кемерове на территории всей России будут приспущены государственные флаги.
В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших.
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Источник: www.youtube.com