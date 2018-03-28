28 марта: день общенационального траура по погибшим в Кемерове

Россия скорбит по погибшим в Кемерове. Сегодня, 28 марта, в стране общенациональный траур.

Многие люди никогда не знавшие погибших, не смогли остаться равнодушными. Сотни человек приносят цветы, свечи и игрушки по всей России в память о жертвах страшной трагедии.

В день траура по погибшим в Кемерове на территории всей России будут приспущены государственные флаги.

В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших.



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Источник: www.youtube.com