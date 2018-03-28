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28 марта: день общенационального траура по погибшим в Кемерове

20:15. 28 марта 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Россия скорбит по погибшим в Кемерове. Сегодня, 28 марта, в стране общенациональный траур.
Многие люди никогда не знавшие погибших, не смогли остаться равнодушными. Сотни человек приносят цветы, свечи и игрушки по всей России в память о жертвах страшной трагедии.
В день траура по погибшим в Кемерове на территории всей России будут приспущены государственные флаги.
В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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