Запад обескуражен: В ответ на санкции, Россия может сделать больно – остановить поставки Палладия

Иногда, в неуемной жажде заставить Россию упасть на колени, Запад забывает, что мы уже давно не сырьевой придаток, который не может отказать великим и ужасным американским и европейским элитам...

Да, мы по прежнему завязаны на них, но это не значит, что Россия будет терпеть неадекватное отношение к себе до бесконечности.

Россия занимает первое место по добыче и экспорту палладия. На втором месте расположилась Южная Африка...

40% палладия добывается в нашей стране. Во всей Африке 30-35%.

Иначе говоря, асимметричный ответ России - прекращение поставок данного металла, может серьезно и очень больно ударить по Западной экономике.

Особенно, учитывая неспокойную обстановку на африканском континенте, которую сам же Запад и организовал.

Ряд экспертов всерьез рассматривает возможность прекращения поставок палладия на западные рынки в ответ на неадекватное поведение США и ЕС.

Для справки:

Палладий (Pd) является благородным металлом платиновой группы. Один из наиболее редких металлов на земле. Половина мировых запасов этого благородного метала находится в России.

Используется в автомобилестроении, медицине (зубопротезирование, кардиохирургия), нефтяной, химической промышленности, электронике и ювелирном деле.

Цены на мировых рынках очень высокие. От 2 000 рублей за грамм палладия. Для сравнения, 10 лет назад он стоил около 250 р. за грамм.