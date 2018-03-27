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Запад обескуражен: В ответ на санкции, Россия может сделать больно – остановить поставки Палладия

10:47. 27 марта 2018 Просмотров - 297 Нет комментариев Опубликовал:

orig

Иногда, в неуемной жажде заставить Россию упасть на колени, Запад забывает, что мы уже давно не сырьевой придаток, который не может отказать великим и ужасным американским и европейским элитам...

Да, мы по прежнему завязаны на них, но это не значит, что Россия будет терпеть неадекватное отношение к себе до бесконечности.

 

Россия занимает первое место по добыче и экспорту палладия. На втором месте расположилась Южная Африка...

40% палладия добывается в нашей стране. Во всей Африке 30-35%.

Иначе говоря, асимметричный ответ России - прекращение поставок данного металла, может серьезно и очень больно ударить по Западной экономике.

Особенно, учитывая неспокойную обстановку на африканском континенте, которую сам же Запад и организовал.

Ряд экспертов всерьез рассматривает возможность прекращения поставок палладия на западные рынки в ответ на неадекватное поведение США и ЕС.

Для справки:

Палладий (Pd) является благородным металлом платиновой группы. Один из наиболее редких металлов на земле. Половина мировых запасов этого благородного метала находится в России.

Используется в автомобилестроении, медицине (зубопротезирование, кардиохирургия), нефтяной, химической промышленности, электронике и ювелирном деле.

Цены на мировых рынках очень высокие. От 2 000 рублей за грамм палладия. Для сравнения, 10 лет назад он стоил около 250 р. за грамм.

orig

Ограничение экспорта палладия - серьезный инструмент давления со стороны России. Это признают и западные аналитики.

Дефицит этого металла может полмира оставить без зубных протезов, жестко усложнить ситуацию в автомобилестроении, электронике.

Иными словами - Россия может использовать палладий как торговое оружие.

Карикатура: @polit-mir.ru/upload/editor/news/2017.07/597812d74ad69_1501041367.jpg

Возможен такой сценарий, когда поставки металла будут полностью закрыты в США и ЕС, а в Китай, он будет поставляться в точечных количествах - чтобы у поднебесной не возникало излишков, которые они могли бы продать (в случае чего) третьим лицам.

Если наступит такой день, когда экономическая и санкционная война выйдет на открытый уровень противостояния, когда будут отброшены все условности, даже западные эксперты признают - у России достаточно инструментов адекватного ответа.

Когда не думая - единым фронтом. Фото: @cdn.fishki.net/upload/post/201509/19/1668230/08.jpg

И США с ЕС могут просто сами себя загнать в яму, из которой не выберутся.

Сокращение и блокировка поставок на мировые рынки одного из редчайших металлов на планете - это может оказаться пострашнее запрета полетов американских и европейских астронавтов в космос или высылки дипломатов в ответ на коллективный беспредел Старого и Нового света.

 
 
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