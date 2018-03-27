Запад обескуражен: В ответ на санкции, Россия может сделать больно – остановить поставки Палладия
Иногда, в неуемной жажде заставить Россию упасть на колени, Запад забывает, что мы уже давно не сырьевой придаток, который не может отказать великим и ужасным американским и европейским элитам...
Да, мы по прежнему завязаны на них, но это не значит, что Россия будет терпеть неадекватное отношение к себе до бесконечности.
Россия занимает первое место по добыче и экспорту палладия. На втором месте расположилась Южная Африка...
40% палладия добывается в нашей стране. Во всей Африке 30-35%.
Иначе говоря, асимметричный ответ России - прекращение поставок данного металла, может серьезно и очень больно ударить по Западной экономике.
Особенно, учитывая неспокойную обстановку на африканском континенте, которую сам же Запад и организовал.
Ряд экспертов всерьез рассматривает возможность прекращения поставок палладия на западные рынки в ответ на неадекватное поведение США и ЕС.
Для справки:
Палладий (Pd) является благородным металлом платиновой группы. Один из наиболее редких металлов на земле. Половина мировых запасов этого благородного метала находится в России.
Используется в автомобилестроении, медицине (зубопротезирование, кардиохирургия), нефтяной, химической промышленности, электронике и ювелирном деле.
Цены на мировых рынках очень высокие. От 2 000 рублей за грамм палладия. Для сравнения, 10 лет назад он стоил около 250 р. за грамм.
Ограничение экспорта палладия - серьезный инструмент давления со стороны России. Это признают и западные аналитики.
Дефицит этого металла может полмира оставить без зубных протезов, жестко усложнить ситуацию в автомобилестроении, электронике.
Иными словами - Россия может использовать палладий как торговое оружие.
Возможен такой сценарий, когда поставки металла будут полностью закрыты в США и ЕС, а в Китай, он будет поставляться в точечных количествах - чтобы у поднебесной не возникало излишков, которые они могли бы продать (в случае чего) третьим лицам.
Если наступит такой день, когда экономическая и санкционная война выйдет на открытый уровень противостояния, когда будут отброшены все условности, даже западные эксперты признают - у России достаточно инструментов адекватного ответа.
И США с ЕС могут просто сами себя загнать в яму, из которой не выберутся.
Сокращение и блокировка поставок на мировые рынки одного из редчайших металлов на планете - это может оказаться пострашнее запрета полетов американских и европейских астронавтов в космос или высылки дипломатов в ответ на коллективный беспредел Старого и Нового света.