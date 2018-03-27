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Время полумер закончилось. Россию толкают к тому, чтобы превратиться в Советский Союз

09:13. 27 марта 2018 Просмотров - 542 3 коммент. Опубликовал:

orig

Четырнадцать стран ЕС, США и Украина заявили о высылке российских дипломатов из своих стран.

Джон Болтон, который пришёл на смену Макмастеру в ранге помощника Трампа по национальной безопасности США, превзошёл самые смелые ожидания, став инициатором высылки 60 российских дипломатов. И закрытии Консульского Центра в Сиэтле.

И мне представляется, что здесь открывается огромное поле для ответных мер. Причём ответные меры должны быть ассиметричными и лежать в экономической плоскости. Вплоть до национализции государственных активов, волею случая и национального предательства правящей российской элиты, в лихие 90-е оказавшийся в собственности тех же американцев. Все мы помним, как Ходорковский пытался продать принадлежавшую ему нефтяную компанию “Юкос” американцам.

Но в то время, президентом уже был Путин и не дал свершиться задуманному злодеянию. А Ходорковский отправился на десять с лишним лет в санаторий им. Дзержинского, шить рукавицы! И мне представляется, что самым лучшим ответом на обострение политической обстановки, станет удар по нашей компрадорской элите. Или американским холуям, кому как больше нравится. Имена их у всех на слуху, могу ещё раз перечислить если кто забыл. Это Греф, Чубайс, Кудрин и ещё много других, но эти самые известные. Янки понимают, что время работает против них и поэтому идут ва-банк. Любые долгоиграющие варианты для них неактуальны и коллапс американской экономики всё ближе.

США превратились в страну-паразит, которая ничего не производит, но потребляет больше всех на планете. А производят они лишь мировую резервную валюту, которая благодаря усилиям России и Китая, довольно скоро превратится в мусор. И будет иметь хождение лишь в границах США. И Трамп угодил в цугцванг, если он введёт заградительные пошлины, то товары и ресурсы, за которые янки расплачиваются зелёными фантиками, просто перестанут поступать. А расплачиваясь за них долларами, они вынуждено кредитуют экономику своих врагов. Короче, куда ни кинь - везде клин! Напомню, что Китай превращается в крупнейшего потребителя нефти на планете и то, что он начинает покупать её за юани, приближает крах доллара и вводит америкосов в ступор!

 
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3 коммент.»

  • 9812 3598
    Юстас 27 марта 2018 в 9:58 Ссылка Пометить
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    jackomb , оставляй ссылку на материал , не присваивай чужую интеллектуальную собственность . Это ведь не твои мысли . Твои собственные мысли , судя по твоим комментариям , далеки от совершенства , если выражаться цензурно .

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  • 3725 2235
    mary 27 марта 2018 в 10:38 Ссылка Пометить
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    Вот и посмотрим ,закроет ли Россия консульство в Екатеринбурге ,где прописались все сторонники Семьи ,типа Ройзмана и сторонники самостоятельной Сибири,только слепой не видит ,что творится за Уралом и никак на это не реагирует правительство Менделя ,вы такого еще помните противнички только Путина?
    П.С. я слышала мнение ,что США и другие черти (как в Отечественную опять все вмете)высылают русских,чтобы забрать своих в ответ ,т.к. все-таки готовят нападение ,либо этих одуревших хохлов Николаев,непомнящих родства ,либо сами рискнут

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  • 1665 1281
    sergej 27 марта 2018 в 10:41 Ссылка Пометить
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    Прежде чем что то делать – есть такой вопрос , можно ли в стране настроенной анти российски , высылающей наших дипломатов ( состояние близкое к войне ) – хранить свои валютные резервы ? Что еще должны сделать США , что бы правительство изменило свое отношение к этой стране . Любая национализация может запросто привести к аресту всех финансовых средств России , и что тогда ? Национализация имущества ?, но все это можно сделать и после вывода активов из враждебно настроенных стран .

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