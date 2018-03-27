Время полумер закончилось. Россию толкают к тому, чтобы превратиться в Советский Союз

Джон Болтон, который пришёл на смену Макмастеру в ранге помощника Трампа по национальной безопасности США, превзошёл самые смелые ожидания, став инициатором высылки 60 российских дипломатов. И закрытии Консульского Центра в Сиэтле.

И мне представляется, что здесь открывается огромное поле для ответных мер. Причём ответные меры должны быть ассиметричными и лежать в экономической плоскости. Вплоть до национализции государственных активов, волею случая и национального предательства правящей российской элиты, в лихие 90-е оказавшийся в собственности тех же американцев. Все мы помним, как Ходорковский пытался продать принадлежавшую ему нефтяную компанию “Юкос” американцам.

Но в то время, президентом уже был Путин и не дал свершиться задуманному злодеянию. А Ходорковский отправился на десять с лишним лет в санаторий им. Дзержинского, шить рукавицы! И мне представляется, что самым лучшим ответом на обострение политической обстановки, станет удар по нашей компрадорской элите. Или американским холуям, кому как больше нравится. Имена их у всех на слуху, могу ещё раз перечислить если кто забыл. Это Греф, Чубайс, Кудрин и ещё много других, но эти самые известные. Янки понимают, что время работает против них и поэтому идут ва-банк. Любые долгоиграющие варианты для них неактуальны и коллапс американской экономики всё ближе.

США превратились в страну-паразит, которая ничего не производит, но потребляет больше всех на планете. А производят они лишь мировую резервную валюту, которая благодаря усилиям России и Китая, довольно скоро превратится в мусор. И будет иметь хождение лишь в границах США. И Трамп угодил в цугцванг, если он введёт заградительные пошлины, то товары и ресурсы, за которые янки расплачиваются зелёными фантиками, просто перестанут поступать. А расплачиваясь за них долларами, они вынуждено кредитуют экономику своих врагов. Короче, куда ни кинь - везде клин! Напомню, что Китай превращается в крупнейшего потребителя нефти на планете и то, что он начинает покупать её за юани, приближает крах доллара и вводит америкосов в ступор!