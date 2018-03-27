Таинственный череп«инопланетянина»и след«Аненербе»

Статья о древних и таинственных находках в одной из республик Северного Кавказа Адыгеи.

Не так давно члены Русского географического общества(РГО)Армавира и группа «Космопоиск» отправились в экспедицию в одну из республик Северного Кавказа Адыгею и посетили по дороге уникальный палеонтологический и этнографический музей в посёлке Каменномостском, который находиться в тридцати километрах от Майкопа по дороге в Гузерипль и плато Лаго-Наки.

«В горах Адыгеи обнаружили два черепа неизвестного науке существа и сундук с эмблемой "Аненербе" — пожалуй, самого секретного при гитлеровской СС общества, занимавшегося оккультными науками и потусторонними силами».Именно такая поступила к нам информация от двух человек, с которыми мы пообщались перед тем как поехать в эти места.Соответственно мы не смогли проигнорировать подобные вещи и отправились со всем этим разбираться на месте.

В музее нас встретили очень хорошо и любезно.Хозяин паноптикума Владимир Геннадьевич Меликов, оказался очень дружелюбным и общительным человеком, который и рассказал нам историю, как к нему попали столь странные экспонаты.

— Вместительный сундучок коричневого цвета с кожаной ручкой и эмблемой тайного общества "Аненербе" на крышке мне принес один пожилой местный житель, — рассказывает хозяин Хаджокского музея Владимир Меликов. — Он настоящий отшельник, живет в лесу в землянке, но где конкретно, никто не знает. Это — мой старый знакомый, часто приносит в музей редкие вещи, например "эдельвейсовский" бинокль и немецкую аптечку с лекарствами тех лет. Как-то предлагал и фашистские ботинки, говорил, пар 20 у него еще есть… Тогда я задумался: а не тайник ли в лесу обнаружил старик? Причем все находки были в хорошем состоянии. Спички, к примеру, хоть сейчас огонь разжигай. Может, даже и целый схрон? Отыскать такое место — редчайшая удача.

…Разглядываем крышку сундучка, на которой четко видна официальная эмблема "Аненербе". Гарнитура стилизована под руны. Сама надпись Besondere Bekl[eiderung] означает примерно "Особое вложение". Так что же нужно было им в здешних местах?

Артефакты, естественно, заинтересовали нас. Ведь если многие детали операции вермахта под кодовым названием "Эдельвейс", в ходе которой на самой высокой горе Европы Эльбрусе в Кабардино-Балкарии были установлены штандарты с фашистской символикой, известны историкам, то что делала эта тайная организация Германии в горах Адыгеи?

По словам исследователей, эсэсовцев, скорее всего, интересовали загадки древних дольменов и повышенная природная радиоактивная аномалия в районе Кишинского каньона. Они также могли охотиться и за золотом Кубанской Рады, потерявшимся в этих краях в Гражданскую войну.

"Аненербе" переводится как "Наследие предков", полное название — "Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков". Эта организация существовала в Германии в 1935-1945 годах и была создана для изучения традиций, истории и наследия так называемой "германской расы".

Среди других находок — полноцветная немецкая карта территории Адыгеи, изготовленная в 1941 году. Нас удивила высокая точность и полнота нанесенных на нее объектов.Очень восхитил экспонат с подписью «Цепь Прометея».Огромная каменная гигантская цепь с несколькими отточенными звеньями.Такое мы видели впервые в своей жизни.Кому и для чего она понадобилась вообще не понятно.Была она найдена в горном Дагестане.Также приятно было увидеть в музее слепок от следа Снежного человека(йети).Даже целых три слепка находяться в этом музее различной величины и размера.А также разнообразное множество аммонитов, раковин, ракушек и представителей древней флоры и фауны.

Года два назад Владимиру Меликову спелеологи принесли два необычных черепа с рогами, которые, как они утверждали, найдены в одной из пещер на Большом Тхаче. С виду они напоминали останки животных, может, даже очень древних, ископаемых. Но когда он начал внимательно осматривать находки (все-таки раньше работал врачом-стоматологом), то буквально мурашки пробежали по коже.

— Посмотрите на характерное круглое отверстие в палец толщиной в нижней части головы, — показывает Меликов на один из черепов. — Это основание позвоночника. И его расположение указывает на то, что существо передвигалось на двух ногах. Из других странностей — отсутствие черепной коробки и челюстей. Вместо рта — несколько отверстий, размещающихся по окружности. Необычайно большие глазницы, от которых идут два ответвления в виде роговых наростов. Причем лицевая кость плоская, как у антропоидов.

И действительно, выглядят артефакты необычно. Даже если сравнить с черепом медведя, который лежит рядом. Есть большой соблазн считать, что держишь в руках останки какого-нибудь инопланетянина. Фотографии находок отсылали столичным палеонтологам, но те только руками развели. Только признавались, что ничего подобного раньше не встречали и осторожно намекнули: может быть, черепа барана находились долгое время в водном потоке с песком и сильно деформировались? Чудеса, да и только. Если предполагать деформацию, то она была синхронной — ведь странности повторяются сразу на двух черепах.

Наша исследовательская группа полагает, что такие находки тоже могли попасть в руки гитлеровских "магов", которые охотились за необычными артефактами.

Российский сайт «Антропогенез.ру»попросил прокомментировать удивительные находки палеозоолога, члена Омского отделения Русского географического общества(РГО)Алексея Анатольевича Бондарева.Вот его ответ:

На фотографиях из музея изображены всего лишь два плохой сохранности черепа кавказских горных козлов (туров).

Альтернативами при самом широком поиске тут могут являться серна и безоаровый козел, но форма их рогов и лобной кости всё же отлична от наблюдаемой на снимке. Видов козлов туров два: западнокавказский Capra caucasica и восточнокавказский Capra cylindricornis (второй частью исследователей считается подвидом первого). Можно поторговаться насчет баранов, но вообще определение по фотографиям фрагментов костей — дело неблагодарное. Учитывая географическое положение Адыгеи, можно ожидать что черепа относятся к западнокавказскому виду (подвиду), но сейчас это особого значения не имеет.

Кстати, мифологи, глянув на находки, сразу определили. Это — аннунаки Древнего Шумера, рогатые божества, имя которых интерпретируется как "пришедшие с небес". В шумерском эпосе они участвовали в сотворении мира.

Американский писатель азербайджанского происхождения Захария Ситчин отождествляет аннунаков с обитателями Нибиру — гипотетической планеты Солнечной системы с вытянутой орбитой. По астрономическим выкладкам, появляется она в зоне видимости раз в 3,6 тысячи лет. Как пишет Ситчин, в этот период обитатели Нибиру спускаются на Землю и вступают в контакт с аборигенами, то есть с нами.

— Мы можем строить всевозможные версии и догадки, но найденные артефакты в горах Адыгеи заставляют задуматься, — сказал на прощание нам хранитель музея В.Г.Мелихов.

P.S.Кстати: Летом 2015 года в Приэльбрусье охотники за кладами нашли еще один чемоданчик "Аненербе" с черепом странного происхождения, предположительно принадлежавший егерю из немецкой дивизии "Эдельвейс", перстень, а также целый комплект фашистской военной формы. На перстне изображен профиль солдата в горном кепи, к которому прикреплены дубовые листья. Внизу цветок эдельвейса. А в 2014 году в тех же местах местные жители сообщили, что раскопали захоронение двух сотен тел немецких егерей, которых, вероятно, накрыло лавиной много лет назад.

Член Русского географического общества г. Армавира, Фролов Сергей

Источник: slavyanskaya-kultura.ru