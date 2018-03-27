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СКОЛЬКО РЕАЛЬНО ПОЛУЧАЮТ РОССИЯНЕ?

10:34. 27 марта 2018 Просмотров - 248 Один комментарий Опубликовал:

orig

Сколько же получают граждане нашей страны.

Зарплата в месяц главы государственного "Интер РАО" Б. Ковальчука- 18 миллионов рублей ( данные Forbes ).

Зарплата в месяц 4,9 миллионов россиян- 7,5 тысяч рублей (вице-премьер О. Голодец, 2017).

То есть зарплата сына учредителя кооператива "Озеро" (отец главы "Интер РАО" - друг Путина Юрий Ковальчук) , в 2400 раза больше, чем зарплата почти 5 миллионов россиян.

Так и получается статистика Росстата- зарплаты бедных и богатых складывают и "в среднем по больнице" получают 38 тысяч рублей.

Правда власти считают, что по 10-15 тысяч рублей граждане получают в конверте (по оценке Росстата и Минфина ).

Сколько же реально получают россияне?

Опрос телезрителей показывает среднюю зарплату 15,1 тысячу рублей!

И даже Росстат признает :

  • 38% работников получают меньше 22 тысяч рублей.

В каких же регионах зарплата выше средней?

Это Москва, Санкт-Петербург и 16 северных регионов с суровым климатом и дорогими продуктами (Росстат).

На 52 тысячи рублей может рассчитывать ликвидатор газовых фонтанов в Ноябрьске с опытом от трех лет (температура воздуха -58,9 °C ) .

В Москве же официальная средняя зарплата превышает 63 тысячи рублей (департамент экономической политики Москвы).

Однако половина всех денег столицы приходиться всего на 20% самых высоких зарплат(Росстат).

В остальных 67 регионах средняя зарплата- 22,9 тысяч рублей (Росстат)!

На заводе в Брянске контролер ОТК с высшим техническим получает от 16 тысяч рублей (вакансия на HeadHunter 2018).

Лабораторный техник в детском туберкулезном санатории в Барнауле - 8,2 тысячи рублей(вакансия на hh.ru 2018).

orig

А за так называемую 'среднюю зарплату' по стране в 38 тысяч рублей спасибо Сечину, Миллеру и другим "труженикам" , получающим по 2-3 миллиона рублей в день.

 

Мнение граждан России на этот бардак.

Официальная средняя зарплата по стране, это самое большое зло! Получается как в той древней байке: Директор ест мясо, а я капусту- в среднем мы едим голубцы! Необходимо вводить минимальную зарплату по часовую, как во многих странах мира, которая позволяет гражданину жить в этой стране, а не выживать!﻿
Я, может, не в тему скажу. Существует проблема не только маленьких зп, но и дорогой жизни. Жить дорого даже в провинции ( я из города в 400 тыс.ч.). То есть, понимаете, это не относительно зп в 15 тыс. дорого, а вообще, само по себе. Чтобы по-человечески жить и ПОЛНОСТЬЮ себя (муж+жена+один ребенок) обеспечивать необходимым (не шикуя), на двоих нужно зарабатывать 130 тыс, а не 30-40 тыс. На 30-40 можно прожить только "родовой общиной", когда родственники (чаще родители, бабушки-дедушки) выручат деньгами, там.... жилплощадью, не знаю... овощами с дачи, домашней курицей, помогут погасить кредит, подарят на свадьбу стиральную машинку... Чтобы выжить, люди рожают за материнский капитал. Первобытность какая-то, а не 21 век.
Сверхдержаву видно сразу. Я думаю так - если народ не выходит на митинги, не громит власть и не устраивает протесты, то народ всем доволен. Либо народ этот состоит целиком из рабов.﻿
Не хрена не получают, если вы называете это зарплатой, это называется нищенское пособие от богатеньких отмороженных буратин в лице кремлевских квартирантов населению богатой недрами РОССИИ чтобы это население лишь бы не умерло с ГОЛОДУХИ и вырастила достойную смену рабов режиму.﻿

 

Метки: внутренняя политика россии
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Один комментарий»

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    XAPOH 27 марта 2018 в 11:15 Ссылка Пометить
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    Поздравляю всех кто голосовал за ВВП. Это вы проголосовали за большые, нет, безобразно огромные зарплаты Сеченовых и Матвиенок! И за нищие доходы всех остальных граждан. Ну что-жь, вы свой выбор сделали. Вам и подыхать под забором у барина/олигарха.

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