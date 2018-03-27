Сильная и мощная Россия не нравится никому, — посол РФ в США объяснил причины массовой высылки дипломатов

Аргументы, которыми США обосновывают закрытие российского генконсульства в Сиэтле, показывают, что так называемое дело Скрипаля было лишь предлогом для высылки дипломатов из Соединенных Штатов, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

На странице посольства России в США в социальной сети посол ответил на некоторые вопросы СМИ и изложил свой взгляд на происходящее в сфере дипломатии.

— Как Вы расцениваете сегодняшние действия США против России?

— Акция Вашингтона свидетельствует об очень тревожных симптомах. Слова о готовности к взаимодействию разошлись с делами. Вопреки заверениям, продолжена линия прежней администрации. Удар по официальным представителям и представительствам России — действия, направленные к конфронтации. Оправдания им нет.

Высылаются люди, отвечающие за те немногие направления, на которых выживает взаимовыгодное сотрудничество — космос, наука и культура, торговля, выяснение судеб пленных и пропавших без вести. Восстановление отношений и поиск точек соприкосновения отброшены назад.

Масштаб ущерба и предшествовавшие ему информационная подготовка и сопровождение говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен — в ожидании подходящего повода. Отсутствие любых фактов, подтверждающих обвинения Вашингтона и Лондона в наш адрес, не могут не порождать подозрений в тесной координации и совместном планировании произошедшего.

Официальные представители администрации откровенно обосновали закрытие Генерального консульства России его «близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего оборонного подрядчика — «Боинга». Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента С.Скрипаля и его дочери?

Внутренние проблемы, от которых Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание «русской угрозой», никуда не денутся. Нашим оппонентам не нравится сильная и мощная Россия, чьи возможности были недавно продемонстрированы.

Сегодня, в день трагедии в Кемерово, мы увидели от официального Вашингтона эмоциональную глухоту, безразличие и бездушие. Нам просто решили сделать больнее. Что же, можете радоваться. И это при том, когда простые американцы — вместе с нами в нашем горе, шлют нам соболезнования. Спасибо, друзья.

Правда всплывет. Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет.

Читайте также: «Солидарность» с Британией: почти половина стран ЕС не выслала дипломатов РФ