Россия продолжает удивлять; «SWIFT» потерял актуальность – “Богатые тоже плачут”?

Свершилось! «Банк России», в Январе 2018 года, успешно провел первое испытание отечественной платежной системы «СПФС» (СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ) .

Теперь Запад, потерял монополию на системные переводы финансовых платежных поручений по миру. Российский «СПФС», разработанный ведущими инженерами и программистами Российской Федерации, избавил страну от угроз и шантажа со стороны «западных партнеров» отключить свой «SWIFT», и погрузить финансовую систему России в коллапс…

Проведение первой транзакции (январь 2018) в отечественной системе «СПФС», было поручено «Газпромбанку», с чем это солидное финансовое учреждение справилось «на-отлично»! Её вице-президент Андрей Королев, прокомментировал эту операцию, как весьма успешное и перспективное финансовое мероприятие, осуществленное через Российскую Платежную Систему.

Российская Компания «Роснефть», заявила о корпоративной уверенности в дальнейшем бесперебойном осуществлении: финансовых переводов, сделок, платежных поручений и перемещений финансовых потоков внутри Российского «СПФС» (Компания так же участвовала в испытаниях). Отключение западной системы «SWIFT» потеряло свою разрушительную актуальность. Теперь Россия, и ее сырьевые, промышленные и финансовые компании избавлены от тревог по поводу блокировки «SWIFT» .

Эта новость, по своей значимости и важности, не уступает новостям из сферы новейших военных разработок и демонстрации суперсовременного Российского вооружения! «СПФС» - это надежный Щит Финансово-банковской Системы Российской Федерации; стратегическая «Система Независимости» от происков «Западных партнеров» нацеленных на разрушение и уничтожение России.Обломились «партнеры» наши!

С вашего позволения продолжаю - ну вот, второй виток Англосаксонских санкций, направленный против «Российских капиталов» в Британских и Американских банках успешно стартовал! Это, без ложной застенчивости можно прокомментировать так: НЕ-Российских, а «олигархическо-властных капиталов» - что разумеется, не одно и то же. Просто привыкли наши «элитные люди» отождествлять себя любимого, с огромной Страной, в которой они немало наворовали за время вызревания своей «элитности».

Настало время «сбора урожая»! Собирать будут Американские и Британские политиканы и политиканши. С кого? С ПОЧТИ каждого Российского депутата и сенатора; бизнесмена и олигарха; вора и воровки, проходящих по статьям «в особо крупных размерах» и не проходящих по таковой, но имеющих «правовой иммунитет». Иммунитет от преследования в собственной стране.

Возникает вопрос: с чего все эти категории Российских граждан, подвергнувшиеся экономическим репрессиям на территориях чужих государств, взяли в голову, что в Британии и США до них не дотянется загребущая лапа «Экспроприации наворованного»? Им, что – Гарри Потер нашептал, или Николас Кейдж пообещал?

И теперь, когда Запад в открытую приступил к грабежу ворованных капиталов – Враг знает, по кому бьет в первую и последнюю очередь. Запад бьет по «морально нечистоплотной элите» Государства Российского, которое окапавшись в Думе и Торговых представительствах за рубежом считает, что «поймало Счастье за яйца», сумев вывести награбленное в России за бугор. Не тут-то было, господа-товарищи (которые нам вовсе не товарищи)!

Мусьё " олигофрены " олигархи и продажные гос.чиновники - ЭТИ САНКЦИИ, ПО ВАШУ ДУШУ!

За вашими долларами и евро, землями и замками, яхтами и самолетами придут Европейские и Американские «партнеры». Вы забыли одну правдивую, но суровую поговорку: « Предатели всегда между молотом и наковальней». Вон, хотя бы тех же - Березовского или Скрипаля спросите – они подтвердят.

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За Россию радовался ее Патриот - Лепрекон Эдвин Грин, главный Патриот России-Матушки!