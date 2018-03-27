Россия продолжает удивлять; «SWIFT» потерял актуальность – “Богатые тоже плачут”?
Свершилось! «Банк России», в Январе 2018 года, успешно провел первое испытание отечественной платежной системы «СПФС» (СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ).
Теперь Запад, потерял монополию на системные переводы финансовых платежных поручений по миру. Российский «СПФС», разработанный ведущими инженерами и программистами Российской Федерации, избавил страну от угроз и шантажа со стороны «западных партнеров» отключить свой «SWIFT», и погрузить финансовую систему России в коллапс…
Проведение первой транзакции (январь 2018) в отечественной системе «СПФС», было поручено «Газпромбанку», с чем это солидное финансовое учреждение справилось «на-отлично»! Её вице-президент Андрей Королев, прокомментировал эту операцию, как весьма успешное и перспективное финансовое мероприятие, осуществленное через Российскую Платежную Систему.
Российская Компания «Роснефть», заявила о корпоративной уверенности в дальнейшем бесперебойном осуществлении: финансовых переводов, сделок, платежных поручений и перемещений финансовых потоков внутри Российского «СПФС» (Компания так же участвовала в испытаниях). Отключение западной системы «SWIFT» потеряло свою разрушительную актуальность. Теперь Россия, и ее сырьевые, промышленные и финансовые компании избавлены от тревог по поводу блокировки «SWIFT» .
Эта новость, по своей значимости и важности, не уступает новостям из сферы новейших военных разработок и демонстрации суперсовременного Российского вооружения! «СПФС» - это надежный Щит Финансово-банковской Системы Российской Федерации; стратегическая «Система Независимости» от происков «Западных партнеров» нацеленных на разрушение и уничтожение России.Обломились «партнеры» наши!
С вашего позволения продолжаю - ну вот, второй виток Англосаксонских санкций, направленный против «Российских капиталов» в Британских и Американских банках успешно стартовал! Это, без ложной застенчивости можно прокомментировать так: НЕ-Российских, а «олигархическо-властных капиталов» - что разумеется, не одно и то же. Просто привыкли наши «элитные люди» отождествлять себя любимого, с огромной Страной, в которой они немало наворовали за время вызревания своей «элитности».
Настало время «сбора урожая»! Собирать будут Американские и Британские политиканы и политиканши. С кого? С ПОЧТИ каждого Российского депутата и сенатора; бизнесмена и олигарха; вора и воровки, проходящих по статьям «в особо крупных размерах» и не проходящих по таковой, но имеющих «правовой иммунитет». Иммунитет от преследования в собственной стране.
Возникает вопрос: с чего все эти категории Российских граждан, подвергнувшиеся экономическим репрессиям на территориях чужих государств, взяли в голову, что в Британии и США до них не дотянется загребущая лапа «Экспроприации наворованного»? Им, что – Гарри Потер нашептал, или Николас Кейдж пообещал?
И теперь, когда Запад в открытую приступил к грабежу ворованных капиталов – Враг знает, по кому бьет в первую и последнюю очередь. Запад бьет по «морально нечистоплотной элите» Государства Российского, которое окапавшись в Думе и Торговых представительствах за рубежом считает, что «поймало Счастье за яйца», сумев вывести награбленное в России за бугор. Не тут-то было, господа-товарищи (которые нам вовсе не товарищи)!
Мусьё "
олигофрены" олигархи и продажные гос.чиновники - ЭТИ САНКЦИИ, ПО ВАШУ ДУШУ!
За вашими долларами и евро, землями и замками, яхтами и самолетами придут Европейские и Американские «партнеры». Вы забыли одну правдивую, но суровую поговорку: « Предатели всегда между молотом и наковальней». Вон, хотя бы тех же - Березовского или Скрипаля спросите – они подтвердят.
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За Россию радовался ее Патриот - Лепрекон Эдвин Грин, главный Патриот России-Матушки!