Рецепты здоровья от Неумывакина И.П.

Имя Ивана Павловича НЕУМЫВАКИНА, более 40 лет занимающегося вопросами лечения и оздоровления человека, хорошо известно как профессиональным медикам, так и тем, кто представляет альтернативную, неофициальную медицину.

Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии, действительный член Российской академии естественных наук, автор более 200 научных работ, заслуженный изобретатель, имеющий 85 авторских свидетельств на изобретения, он с 1959 г. в течение 30 лет был неразрывно связан с космической медициной.

Являясь создателем уникального стационара — космической больницы на борту корабля, Иван Павлович не только координировал работу ведущих медицинских специалистов нашей страны в этом направлении, но и сам разрабатывал новые принципы, методы и средства оказания медицинской помощи космонавтам при полетах различной продолжительности.

По словам Неумывакина, даже тогда, когда само упоминание о народной медицине считалось для врача предосудительным, он старался как можно шире внедрять во врачебную практику безмедикаментозные способы лечения, а начиная с 1989 года, когда народная медицина «вышла из подполья», направил на ее становление и развитие все свои силы, знания и опыт. В настоящее время Неумывакин — член Общероссийской профессиональной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, имеющий звание «Лучший народный целитель России».

Не стригите целителей под одну гребенку

— Иван Павлович, насколько мне известно, большинство врачей считают целительство довольно непрестижным занятием и зачастую ставят целителей в один ряд с экстрасенсами, знахарями и колдунами. Вас, признанного хирурга и ученого, это не смущает?

— Ничуть. Дело ведь не в том, какой ярлык на вас навесят, а в результатах вашей деятельности. В моем лечебно-профилактическом салоне есть книга отзывов. Я думаю, что полистать ее было бы полезно любому врачу. В ней мои пациенты пишут, как после многих лет хождений по поликлиникам и лечения в больницах они превращались в хроников, потеряв всякую надежду на выздоровление. Многие держались исключительно на таблетках, дня без них прожить не могли. Но стоило им поверить в чудо исцеления с помощью предложенной мной оздоровительной системы, в которой все основано на единении человека с природой, как самые тяжелые больные через 2–3 месяца навсегда избавлялись от своей болезни.

Народное целительство существовало на Руси с давних пор. Накоплен громадный опыт, который до последнего времени не был востребован. Что же касается официальной медицины, то она появилась сравнительно недавно, 150–200 лет назад. Причем фундаментом для ее развития послужила именно народная медицина.

Несмотря на это, представители официальной медицины делают все возможное для того, чтобы дискредитировать народную медицину, убедить общество в том, что все народные целители — это в лучшем случае шарлатаны, в худшем — психически ненормальные люди. Но нельзя стричь всех под одну гребенку. Я могу назвать не один десяток народных целителей, которые спасли безнадежно больных, тех, кого официальная медицина приговорила к смерти. Это подтверждено соответствующими документами.

Не спорю, на волне развития альтернативной медицины появилось немало пены. Так, иные целители, не имеющие элементарных медицинских знаний, обещают за 1–2 сеанса вылечить кого угодно от любых заболеваний, не неся за свои слова никакой юридической ответственности. Вот почему одна из задач Общероссийской профессиональной ассоциации специалистов традиционной народной медицины как раз и состоит в том, чтобы вернуть целителю его доброе имя, а обращающимся к нему за помощью пациентам дать гарантию безопасности.

Целительством должны заниматься люди, не только владеющие народными способами лечения, но и обладающие незаурядными способностями, природным даром. Желательно, чтобы к тому же у целителя было и медицинское образование. Если же его нет, то этот целитель обязательно должен работать в паре с врачом, прошедшим специальную подготовку по тем или иным разделам народной медицины. Именно врач должен отвечать за конечный результат лечения. Главная же цель нашей ассоциации заключается в объединении усилий официальной медицины и многовекового опыта народных целителей для создания нового направления — интегральной медицины.

В здоровом теле здоровый дух

— В ПОСЛЕДНЕЕ время интерес к народной медицине заметно возрос. Причем не только со стороны пациентов, но и со стороны врачей, которые, убедившись в бессилии официальной медицины, все шире и шире стараются внедрять в свою врачебную практику дошедшие до нас из глубины веков народные методы и средства. С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Важнейшей причиной кризиса официальной медицины является тот факт, что она продолжает рассматривать человека как линейную систему, раскладывая ее на отдельные элементы: кардиологию, пульмонологию, гастроэнтерологию и тому подобное.Человеческий же организм, так же как и другие живые организмы, — это нелинейная система, представляющая собой единое целое, где все взаимосвязано. Продолжая лечить отдельный орган, а не весь организм, официальная медицина уходит в прошлое.

Нет сомнения, современная медицина многого достигла и многое умеет, но в своем технократическом подходе к человеку она разобрала его на отдельные «винтики», расчленила его на десятки частей, сотни диагнозов, за которыми сам человек вместе со своей болезнью исчез, был потерян. К сожалению, у нас в стране нет науки о здоровом человеке, нет системного подхода к рассмотрению симптомов болезни как проявления общего заболевания организма. Принцип симптоматического лечения, возведенный официальной медициной в культ, безрезультатен и бесперспективен.

Обратимся к опыту наших предков. Раньше болезнь рассматривалась как душевное состояние, при котором психическая и физическая составляющие обеспечивали единый, целостный процесс (кстати, отсюда и произошло слово «целитель»). А что сейчас? В настоящее время психическое состояние при лечении какого-либо заболевания официальной медициной не принимается во внимание. А уж такие понятия, как биополе, энергетика, ею вообще воспринимаются в штыки.

Между тем здоровье человека обусловлено прежде всего здоровой энергетикой, которая, как уже доказано, складывается из нескольких потоков. Один идет из земных недр, неся с собой отрицательный заряд. Другой — из космоса, неся положительный заряд. А третий — это энергия, выделяющаяся в результате работы клеток, органов и систем организма. Эти потоки, сливаясь воедино, образуют индивидуально неповторимую энергоинформационную структуру, имеющую определенную величину вокруг тела (не менее 0,5–1 метра), форму (как куриное яйцо), плотность и окраску.

Эта биополевая структура является не только защитой от энергоинформационного воздействия извне (сглаза, порчи и т. д.), но и своего рода аккумулятором, постоянно подпитывающим организм энергией. В случае деформации и уменьшения биополя специалисты могут не только судить о том, чем человек болен в данный момент, но и спрогнозировать возможные заболевания. Эта биоэнергетическая система должна работать, как хорошо смазанный, отлаженный механизм, который должен быть в гармонии с внутренней средой организма и с внешней средой (людьми, природой, Вселенной).

Каждому человеку с рождения Космосом дается достаточно большой запас энергии как самого тела, так и его квантовых оболочек. В силу энергоинформационного обмена между телом и душой они, влияя друг на друга, помогают развиваться: здоровому телу соответствует здоровая душа и наоборот. В гармоничном сочетании тело-душа более подвижна, динамична, хрупка и уязвима душа. Любое заболевание души вызывает болезнь тела — ядра, и почти все телесные болезни вызываются недугами души.

Вот почему на Руси во все времена врачевание начинали с оздоровления души. Народные целители пытаются возродить издревле существовавший подход к лечению вначале души, а потом тела, ибо только в единстве духовного и физического лежит путь к выздоровлению каждого из нас и общества в целом. Официальная же медицина лечит только тело. Эффект от такого лечения — минимальный.

Что имеем — не храним

— ПРИДЕРЖИВАЛИСЬ ли вы подобных взглядов, занимаясь космической медициной?

— Я никогда не был ярым противником народной медицины и при разработке новых методов оказания медицинской помощи в условиях космического пространства всегда пытался найти химиопрепаратам достойную, но более безопасную для организма замену. Речь идет о разработке различных безмедикаментозных методов лечения. К сожалению, многие из моих разработок тех лет, которые могли бы внести существенную лепту в развитие современного здравоохранения, по различным причинам так и не нашли широкого применения во благо здоровья наших сограждан.

Пожалуй, исключение составляет предложенный мною метод сорбционной очистки, названный впоследствии гемосорбцией. Благодаря научному и организационному таланту Ю. М. Лопухина он получил государственное признание и используется в современной медицине по сей день.

Применительно к задачам космической медицины был разработан метод обезболивания при проведении оперативных вмешательств, основанный на использовании электроанальгезии в сочетании с закисью азота. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что достоинством этого метода было то, что во время операции состояние больного регулировалось с помощью специального разработанного мною устройства «Полана-01» в сочетании с закисью азота, оказывающей предельно мягкое, щадящее воздействие на внутренние системы организма. В частности, во время операции сохранялась стабильность сердечно-сосудистой системы, отсутствовала постнаркотическая депрессия, через 15–20 минут после операции с больным уже можно было разговаривать.

Несмотря на это, после 5 лет серийного выпуска этот прибор был снят с производства. Ни за что не догадаетесь — почему. Я сам ушам своим не поверил, узнав причину. Как выяснилось, прибор попал в немилость чиновников из Минздрава только потому, что реаниматорам и анестезиологам во время операции и после нее делать стало нечего. К тому же сократился расход лекарств, что не лучшим образом отразилось на доходах фармацевтического рынка.

Такая же участь постигла и уникальный препарат фенибут. Он был необходим космонавтам, как воздух. Ведь космический полет — это стресс, который, конечно, сказывается на состоянии человека. Транквилизаторы, которые обычно использовались для снятия стресса на Земле, в космосе принимать было нельзя, так как помимо успокаивающего эффекта они оказывали расслабляющее действие.

Совсем другое дело — фенибут. После его приема человеку становилось, как говорится, все «до фени», но при этом его работоспособность сохранялась на прежнем уровне. Не сомневаюсь, что фенибут пригодился бы не только в космосе, но и на Земле в качестве дневного транквилизатора, не имеющего побочных эффектов, для снятия стрессов и лечения любых функциональных расстройств. Однако в дело вмешались межведомственные интересы, и на выпуск фенибута вскоре был наложен запрет. Правда, сейчас он появился в продаже.

А вот еще один показательный пример из моей космической практики. Сейчас у нас очень популярен препарат «Коэнзим Кью-10», предложенный американским изобретателем витаминных комплексов Лайнусом Полингом. Этот препарат обладает не только омолаживающим эффектом, но и способствует выработке дополнительной энергии, активизируя тем самым процессы жизнедеятельности организма. В его эффективности многие россияне уже успели убедиться. Однако вряд ли кому известно, что аналогичный препарат под названием «Цитохром-С» был создан в нашей стране намного раньше, в 70-х годах. Вместе с группой ученых из Ленинградского института переливания крови я принимал в его разработке непосредственное участие.

В это время шла подготовка к совместному советско-американскому полету «Союз» — «Аполлон». За 2 месяца до полета в Фармкомитет была послана бумага о разрешении на разовое применение «Цитохрома-С» в экстремальных условиях (клинические испытания он еще не прошел, но был испытан на достаточно большой группе добровольцев). На мой взгляд, он мог бы пригодиться космонавту Леонову, у которого при физических нагрузках на электрокардиограмме наблюдалось небольшое снижение зубца Т, что свидетельствовало о незначительном нарушении кровоснабжения левого желудочка сердца.

Мои предположения оправдались. Незадолго до старта стало известно, что на корабле вышла из строя телевизионная система. Корабль тем не менее стартовал, но на фоне возникшей нештатной ситуации зубец Т у Леонова пополз вниз. Все ведущие кардиологи страны были «поставлены на уши». Решение представительного консилиума было однозначным: спасти положение может только «Цитохром-С». Но тут обнаружилось, что, хотя этот препарат и был в космической аптечке, разрешения на его использование Фармкомитет так и не выдал — забыл. Что делать? Пришлось взять на себя ответственность. Леонов принял «Цитохром-С», и зубец Т быстро пришел в норму. Но тут же встал второй вопрос: кто виноват и что делать с этим человеком, который нарушил закон?

В авиации и космонавтике известно, что в любой катастрофе виноваты два человека — врач и инженер. Во время полетов американских астронавтов один из них на Луне попал практически в аналогичную ситуацию, которую удалось снять имевшимися в аптечке средствами. Врач, который за это отвечал, в последующем стал руководителем американской космической медицины, одним из самых уважаемых и богатых людей страны. А у нас длительное время решался вопрос, как наказать человека, который фактически предотвратил катастрофу в космическом полете.

Если же вернуться к «Цитохрому-С», то после этого случая все работы по его дальнейшему усовершенствованию и промышленному производству были прекращены. Его не стало в СССР, нет и в России, хотя он мог бы прославить нашу страну, выйти на мировой рынок и приносить немалую прибыль. Тем более что технология его получения из природных средств до изумления проста. Печально, что, по сложившейся традиции, мы вновь вынуждены довольствоваться хоть и хорошим, но чужим, заморским препаратом, поддерживая таким образом не отечественных, а зарубежных производителей.

В масштабах отдельно взятого пациента

— Иван Павлович, неужели вам так и не удалось использовать в своей целительской практике достижения космической медицины?

— Почему же? Кое-что мы применяем. Правда, не в масштабах всей страны, а в масштабах отдельно взятых пациентов, обращающихся в наш лечебно-профилактический салон. Очень хорошие результаты дает метод ультрафиолетового облучения, который был разработан мной в 70-х годах. В поисках универсального способа воздействия на клеточные структуры организма я пришел к выводу, что при облучении крови ультрафиолетовыми лучами, спектральный состав которых близок к солнечному излучению, происходит мощная энергетическая подпитка организма. В результате нормализуется нарушенный энергетический баланс, повышается иммунитет.

Нами был создан прибор «Гелиос-01», который не имеет аналогов. В своей целительской практике я активно применяю его при лечении различных иммунодефицитных состояний: при хронических воспалительных процессах, бесплодии, вирусном гепатите, онкологии. Каков принцип его действия? У больного берется 10–20 кубиков крови, которая пропускается через прибор, облучается ультрафиолетовыми лучами, насыщается при этом энергией и снова вливается в организм, существенно повышая его энергоресурс. Процедура предельно проста, а эффект от нее потрясающий. Через несколько сеансов внутренние органы и системы, получив энергетическую подзарядку, настолько активизируются, что для них не составляет труда справиться с тяжелейшими патологиями.

Сейчас в Америке широкое распространение получило лечение перекисью водорода. Я же еще в 1967–1968 гг. написал работу о лечебных свойствах этого соединения, а в 1988 г. выступил с докладом на IV Международном конгрессе по СПИДу в Стокгольме, рассказав о своей методике лечения вторичных иммунодефицитных состояний и вызванных ими заболеваний с помощью ультрафиолетового облучения крови в сочетании с перекисью водорода и очисткой организма от шлаков. Эта методика так и осталась невостребованной официальной медициной. Но я ее применял и продолжаю применять, получая прекрасные результаты.

Эндоэкология — начало всех начал

— А ЧТО представляет собой ваша оздоровительная система?

— В ее основе лежат два важнейших принципа. Первый принцип: человек — это саморегулирующаяся и самовоспроизводящаяся биоэнергетическая система, в которой все взаимосвязано и взаимозависимо, а запас прочности всегда больше воздействия повреждающих факторов. Второй принцип: любое заболевание обусловлено в первую очередь нарушением биоэнергетического баланса и состоянием иммунной системы организма. Восстановив их (естественно, без химических лекарственных средств), можно устранить болезнь. Поясню.

Сейчас много говорят о неблагополучной экологической ситуации и считают, что именно она виновна в том, что люди стали чаще и тяжелее болеть. При этом никто не обращает внимания на эндоэкологию. Что это такое? А это и есть самый главный фактор, от которого зависит, болен человек или здоров, — это состояние внутренней среды нашего организма. Она определяется тем, какой образ жизни мы ведем, чем питаемся, какую воду пьем, как дышим и так далее. Отсюда следует, что человек сам, без помощи врачей, может формировать свое эндоэкологическое состояние, а значит, и управлять своим здоровьем.

Экология как наука об окружающем мире — это более емкое понятие, в которое входит все, что принято называть Вселенной. В ней все должно находиться в гармонии. Причина разлада с окружающим нас миром кроется внутри нас, поэтому выздоровление на всех уровнях надо начинать с самих себя. Взять, например, качество воды, влияющее на наше здоровье. Своими техногенными достижениями мы довели Россию, богатейшую страну по своим водным ресурсам, до того, что более 70 регионов пользуются некондиционной водой, и в ближайшее время никаких положительных сдвигов в этом направлении не предвидится.

Нас вроде бы успокаивают тем, что ведется обеззараживание воды с помощью хлора. Но ведь при хлорировании воды образуется производная хлора — диоксин, который не исчезает даже после кипячения. Медленно накапливаясь в организме, диоксин постепенно разрушает иммунную, эндокринную, репродуктивную и другие внутренние системы, способствуя возникновению и развитию различных патологий. Упоминание о воде и ее важности для внутреннего эндоэкологического состояния нашего организма связано со следующими обстоятельствами.

Дело в том, что наш организм, если рассматривать его в целом, состоит из двух составляющих. С одной стороны, это органы, занимающиеся специфической деятельностью, — желудок, сердце, мозг и др. С другой — их стромы, соединительные ткани. На долю соединительной ткани приходится более 80% общей массы тела, и именно здесь лежит начало любой патологии.

По данным биолокации, зашлакованность организма, определяющаяся состоянием печени, у детей до 5 лет должна быть в пределах 2–3%, у детей от 5 до 12 лет — в пределах5–6%, у взрослых — в пределах 8–12%.

При осмотре же пациентов обнаруживается, что средний уровень зашлакованности составляет у детей 25–30%, а у взрослых доходит до 45–60%. Это значит, что если к печени доставляется прошедшая через соединительные ткани жидкость, то она очищается печенью всего на 40–55% у взрослых и на 70–75% у детей. Таким образом, нашим клеткам приходится жить и работать в невыносимых условиях. Они буквально задыхаются от токсических продуктов. И пока человек не восстановит, не очистит свою внутреннюю, эндоэкологическую среду, его невозможно полностью вылечить ни от одной болезни. Вот почему краеугольным камнем моей оздоровительной системы является внутренняя очистка организма.

О зашлакованности организма свидетельствуют следующие признаки:

— нарушение работы желудочно-кишечного тракта (запор, понос, зловонный запах стула, дисбактериоз, камни в желчном пузыре, почках);

— нарушение обменных процессов (артриты, артрозы, остеохондроз, остеопороз);

— различные кожные и аллергические проявления (всевозможные высыпания, экземы, псориаз, лишаи, папилломы, бородавки, фурункулез, крапивница);

— повышенная утомляемость;

— ухудшение памяти и т. д.

Еще раз повторяю: если не наладить работу желудочно-кишечного тракта и печени как главного детоксикационного органа, не очистить соединительно-тканные структуры, вылечить человека нельзя.

Питание по схеме

— КАКИЕ практические рекомендации вы могли бы дать нашим читателям?

— Чтобы не доводить зашлакованность своего организма до предельного уровня, надо в первую очередь обратить серьезное внимание на питание. Многие не верят в то, что только за счет перехода на правильное питание можно избавиться от таких заболеваний, которые не под силу сильнейшим химиопрепаратам. У меня была пациентка, которую мучили страшные головные боли. Они не покидали ее ни днем, ни ночью, что, конечно, снижало качество жизни. Она носила с собой целый пакет таблеток и постоянно их глотала. Боль на какое-то время уходила, но потом снова возвращалась. Я посоветовал ей перейти на раздельное питание. Через 2 месяца она забыла и о таблетках, и о головной боли.

Суть раздельного питания заключается в том, чтобы не сбрасывать в свой желудок все подряд, а питаться по определенной схеме. Нельзя, например, в один прием пищи смешивать белки с углеводами. Хотите съесть кусок мяса — пожалуйста. Но только не с картошкой, а с любым овощным гарниром и без хлеба. В суточном пищевом рационе 15–20% должно приходиться на долю белков, 30–35% — на долю углеводов и 50–60% — на долю растительной пищи. Именно такие рекомендации я давал врачам-диетологам, когда они разрабатывали меню для космонавтов, так как уже тогда я понял, что только при таком подходе к питанию создаются наилучшие условия для работы желудочно-кишечного тракта.

Безусловно, в реальной жизни трудно добиться идеальной чистоты внутри организма. Поэтому даже при правильном раздельном питании надо регулярно проводить в домашних условиях очищение кишечника, печени, лимфы, сосудов и соединительной ткани с помощью клизм, краткосрочных или длительных голоданий (24–36-часового — раз в неделю, 2-дневного — раз в месяц, 3-дневного — раз в квартал), употребления всевозможных травяных настоев и отваров.

Дышите, как космонавты

СЕЙЧАС появилось очень много различных методов дыхания. Одни предлагают рыдающее дыхание. Другие говорят, что ни в коем случае нельзя глубоко дышать. Третьи, наоборот, считают, что чем глубже человек дышит, тем лучше для организма. Оказывается, ничего не надо придумывать. Природа все за нас решила. Обратите внимание на то, как мы дышим, когда разговариваем или поем: один короткий вдох и следующий за ним длинный выдох. Вот так и надо дышать всегда, а не только во время пения или разговора…

За первые 5 лет работы в космонавтике мне удалось разработать не только методы оценки, но и оптимальные способы дыхания, позволяющие устранить имеющиеся и предупредить возможные заболевания. Сейчас все мои пациенты дышат так, как космонавты. Этому легко научиться.

Первый вариант. Сделайте короткий вдох животом и медленно выдыхайте, одновременно втягивая пупок внутрь, к позвонку. Такой способ дыхания является хорошим тренингом для кишечника, а также массажем для печени, поджелудочной железы, селезенки и других органов брюшной полости.

Второй вариант. После короткого неглубокого выдоха (кому удобнее — вдоха) надо задержать дыхание настолько, насколько сможете. В течение 1–2 месяцев вы должны научиться за один раз задерживать дыхание на 30, 40, а еще лучше — на 60 секунд (значит, в течение суток в общей сложности — на 30 минут, а то и на целый час). Потренировавшись несколько дней, вы вскоре будете дышать так автоматически. При этом у вас нормализуется кровяное давление, улучшится сон, повысится работоспособность.

Одним из простых тестов на нормализацию дыхания является следующий: глубоко вдохните и медленно выдыхайте. Если вы сделаете это не менее чем за 35 секунд (мужчины) и 25 секунд (женщины), то вы на правильном пути, и многие проблемы со здоровьем вами уже преодолены.

Ходите на ягодицах

ЕЩЕ я очень рекомендую ввести в распорядок дня такую ежедневную процедуру, как хождение на ягодицах. Сядьте на пол, руки вытяните перед собой на уровне груди, выпрямите спину, ноги — и пошли. Сначала продвиньте вперед левую ногу, левую ягодицу и левое плечо, одновременно повернув голову влево и отведя обе руки вправо. Повторите те же движения правой половиной тела, но руки при этом отведите влево. Пройдите так 1,5–2 метра вперед, затем столько же назад.

Чем больше вы будете ходить по полу на ягодицах, тем лучше. Выполнять это упражнение можно в любое время. Оно полезно тем, что устраняет геморрой, выпадение прямой кишки, энурез, застой в нижних конечностях, застойные явления в малом тазу, остеохондроз во всех отделах позвоночника, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет ягодичные мышцы, мышцы брюшной полости, спины и нижних конечностей, улучшает осанку, делает походку легкой и пружинистой.

Для очистки водопроводной воды возьмите на заметку такие способы:

Положите на дно 3–5-литрового сосуда с водой 15–25-граммовый кремень — через 5–7 дней вода станет идеально чистой. Такую воду можно использовать не только для приготовления пищи. Стакан кремниевой воды перед едой — отличное профилактическое средство.

Раскалите несколько обыкновенных гвоздей и опустите их в воду — микробы погибнут через 2–5 минут. Такая вода при приеме внутрь нормализует работу желудочно-кишечного тракта и при наружном применении препятствует образованию фурункулов, делает кожу эластичной.

10–15 листьев рябины на 1–3 литра воды через 2 часа очистят любую, даже болотную воду.

Рекомендую всем, как больным, так и здоровым, взять за правило: принимать перекись водорода ежедневно — с завтрашнего дня до конца жизни. Помимо того что с помощью этого вещества происходит насыщение внутренних тканей кислородом, которого нам постоянно не хватает, перекись помогает нашему организму успешно бороться с бактериальными, грибковыми, паразитарными и вирусными инфекциями, побеждать и предупреждать развитие атеросклероза, стимулировать работу иммунной системы, препятствовать росту опухолей, а также справляться с простудными заболеваниями (в том числе и гриппом), депрессией, заболеваниями десен. Принимать перекись водорода надо 3 раза в день натощак, растворяя ее в воде. Общая доза приема не должна превышать 30 капель в день.

Кто хочет быть здоровым, тот ищет пути к выздоровлению и непременно находит их — или сам, или с чьей-то помощью. Только надо не расслабляться, не лениться. Здоровье должно быть оплачено постоянным трудом, регулярными тренировками, отказом от вредных привычек и переходом на новый уровень жизни, который заложен в организм самой Природой.

Чтобы быть здоровым, надо жить в гармонии с Природой, радоваться каждому прожитому дню и с радостью встречать каждый новый день.

Материал из газеты "Аргументы и Факты"

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