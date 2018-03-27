Путин объяснил, из-за чего произошёл пожар в Кемерово (+ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин прокомментировал причины пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли более 60 человек.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети.

Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Путин на совещании в Кемерово, посвященном ликвидации последствий пожара.

Глава государства поручил главе СК Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.

«Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно, подпишут», — сказал он.

Бастрыкин в свою очередь сообщил, что следствие изъяло в ходе расследования пожара огромное количество документов, которые сейчас изучают.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Рано утром во вторник Путин прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад ТЦ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

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