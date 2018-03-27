О трусости и героизме
21:36. 27 марта 2018 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О трусости и героизме
Я не буду копаться в вопросах пожарной безопасности этого торгового центра. Не буду спрашивать почему не было огнетушителей, не работала сигнализация, почему были закрыты запасные выходы, а большинство ответственных за эвакуацию сотрудников сбежало или вообще не было на месте.
Мне бы хотелось рассказать о тех людях, благодаря которым во время этого пожара спаслись сотни людей-зрителей кинозала №1 и №2.
На схеме эти кинозалы расположены парой по соседству друг с другом.
Пожар начался стремительно. Выложенное сегодня видео с камеры наблюдения обрезано, но даже по нему можно понять, что огонь за 4 минуты занял уже весь детский батутный комплекс(где судя по всему и был источник возгорания). На кадрах видно, как за считанные минуты(если не секунды) весь коридор заполняется темным дымом и люди в панике бегут.
Бежали все, причем сотрудники ответственные за эвакуацию зачастую бежали впереди обычных посетителей. По сообщениям выживших, детей часто давили и далеко не все из них добрались до выхода.
Даже те дети которые убегали с родителями зачастую гибли наталкиваясь на закрытые двери пожарного выхода.
Конкретно этот мальчик – Сергей Москаленко выжил только потому что его отец смог выбросить из окна четвертого этажа. Падение было неудачным, пацан задел внешний блок кондиционера и козырек прежде чем упасть на руки собравшихся внизу людей. Сейчас он в больнице, его состояние тяжелое, но тем не менее он жив. Его родители и сестра погибли.
Повезло больше тем, кто выбрался на крышу. Это были посетители фитнес зала и бассейна. Им прыгать не пришлось. Их сумели снять пожарные по автолестницам.
12 летнему Андрею Курчевскому тоже, можно сказать повезло, когда один из отцов пришедших в кино детей схватил пацана и выкинул его из окна в толпу, его падение было куда удачливее, они ничего не задел и приземлился в руки собравшихся внизу людей.
Спаситель Андрея(Сергей Черников), равно как и его дочь(Вилена Черникова) до сих пор в списках пропавших без вести. Сестра Андрея(Татьяна Курчевская)-тоже. Оба приходятся родственниками губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.
Большая часть из этих "пропавших без вести" людей-зрители из кинозала №2. Большая часть из них дети-там смотрели мультфильм "Шерлок Гномс". Никто не смог выбраться из этого кинозала. Он был ближе всех к источнику возгорания. Кто-то говорит, что двери в него были закрыты(в том числе и главные) контролерами, чтобы дети "не бегали" по ТЦ, а во время пожара и паники контролеры просто не успели их открыть. На сеанс приехала группа школьников из пос.Трещевский и пока дети сидели, смотрели мультфильм, большинство взрослых(включая ответственных за класс преподавателей) предпочли пройтись по магазинам. Судя по сообщениям, которые дети и те взрослые, что были в зале, успели оставить перед гибелью, двери были закрыты. Неясно правда какие: все или только запасные? Работники кинотеатра утверждают, что главные двери не закрывали, однако тот факт что были заблокированы пожарные двери признают даже они.
В соседнем третьем зале также шел мультфильм("Кролик Питер"). То ли из-за чуть более дальнему расположению от эпицентра пожара, то ли из-за каких то других факторов, люди успели сами без сигнализации определить пожар и стали покидать зал. Дверь была открытой(или контролерши ее успели открыть) и многие смогли выбраться.
Больше всего зрителей сидело в самом крупном зале-№1(там шел фильм Тихоокеанский рубеж 2). Именно там, у входа в зал находилась единственная сотрудница, которая повела себя грамотно. София Сигачкова-16 летняя дочь сотрудницы кинотеатра, стажер, ответственная за кинозал №1 с другом сидела у входа с другом и была одной из первых, кто услышал крики людей бегущих со стороны игровой комнаты.
Она вышла в коридор и увидела стену огня на противоположном его конце. Люди бежали оттуда со всех ног, пламя и дым распространялись очень быстро. Горел пластик.
Софья в отличии от многих охранников и других сотрудников, смывшихся с этажа первыми, поступила как положено. Она зашла в кинозал и объявила тревогу. Свет при этом никто не включил и фильм не остановил, но люди стали выходить. Через несколько секунд девушка вышла в коридор и его уже заволокло дымом. Дым был настолько плотным, что с трудом можно было что-то разглядеть, но тем не менее почти все зрители из большого зала были выведены. Не все из них смогли достичь выхода. Как минимум несколько человек отстали от толпы, заплутали в коридорах и задохнулись. Некоторые совсем недалеко от выходов-на втором этаже. Они будут первыми погибшими, которых обнаружат спасатели.
Софья уже не могла пробиться к дверям других залов-за них были ответственны другие контролеры. Из зала №3 уже самостоятельно выбирались люди, было темно и невозможно дышать. На эскалаторах возникла давка, некоторые отчаянные родители пытались пробиться наверх к детям заблокированным на четвертом этаже во втором зале и игровой комнате.
Чисто для иллюстрации-так было уже в первые минуты после пожара. Толпа еще не побежала массово по лестницам, люди только-только начали понимать опасность происходящего. Обратите внимание на эскалатор ведущий наверх на четвертый этаж-там уже темно от дыма, первые отчаявшиеся родители пытаются прорваться туда, но без противогазов замкнутого цикла это почти невозможно. Можете представить себе в каких условиях пробиралась к выходу толпа из кинозала, ведомая Софьей.
Кто то не смог пробиться к лестнице и прыгал из окон туалета(в случае Андрея Курчевского-удачно).
Последние выжившие добирались к выходу чуть ли не ползком чтобы не задохнуться. Среди них была и Софья, которую чуть ли не на руках вытащил ее друг Данил Степанов. Они до последнего старались направлять толпу к выходу и смогли вывести основную часть из них на улицу.
Именно благодаря Софье удалось спасти сотни людей(в основном из большого кинозала). Сама она чуть не поплатилась за это своей жизнью. В то время как остальные сотрудники попросту смылись, 16 летняя девка поступила как положено вместо того чтобы всех бросить. Страшно подумать сколько народу погибло бы, не предупреди и не направь она людей из подответственного ей зала.
Что касается зала №2 и его дверей, о которых сейчас больше всего споров, то уже появилась информация из очень надежного источника о том, что сотрудница отвечавшая за этот зал куда то ушла. Это факт. Если о факте закрытия главных дверей в этот зал на ключ еще можно поспорить,то с фактом отсутствия контролерши на месте спорить уже не надо. И даже если главная дверь была не заперты, зрителей злополучного зала №2 могли просто не предупредить, а когда все стало ясно, через главную дверь уже стало не пройти из-за стены дыма и огня, которые приближались к кинозалам ОЧЕНЬ быстро. А запасные выходы были закрыты везде.
У зала №2 не было своей Софьи Сигачковой, их никто не предупредил. Скорее всего, не было у них и времени на то чтобы все понять и убежать как это сделали их соседи из третьего зала.
Сама катастрофа еще полна загадок: еще не показано полное видео источника возникновения пожара, еще не объявлено были ли закрыты главные двери во второй зал и многое, многое другое. Еще даже не подсчитано точное количество погибших и не опознаны тела. Но некоторые подробности произошедшего уже прояснились. "Черная суббота" и последующие несколько дней показали нам многое. Я не буду перечислять факты коррупции и трусости, а также бытовой безалаберности-это уже сделано и без меня. Сейчас я надеюсь только на то, что трусость одних и подвиг других не останутся без внимания.
https://polukrovkarus.livejournal.com/22722.html – цинк (по ссылке фото и видео)
Источник: colonelcassad.livejournal.com