Митинг в Кемерово

Инициативная группа из числа участников митинга проверила морг и хладокомбинат, где согласно слухам должно быть несколько сотен трупов.

В морге 64 тела. На хладокомбинате тел не обнаружено.

Люди предлагают составить единый список погибших и пропавших без вести.



На тему вчерашнего https://colonelcassad.livejournal.com/4078274.html

В городе сегодня прошел митинг горожан, где требуют наказать всех виноватых в произошедшем и не скрывать правду о причинах и последствиях пожара, а главное подтвердить точное число погибших.

Были и политические требования связанные с отставкой губернатора Тулеева.



Митинг все еще продолжается. Для тех, кто считает, что власти замалчивает митинг – RT ведет трансляцию.

Мэр Кемерово предложил жителям города собрать инициативную группу и пройтись по развалинам ТЦ, а также по моргам, где якобы должны быть сотни погибших, чтобы удостоверится в том, что официальная цифра в 64 погибших правдива.

Кроме того предложено подавать в областную администрацию фамилии погибших, которые не вошли в официальные списки. Пофамильный подсчет я думаю будет лучшем проверкой, так как в не самом большом городе, скрыть погибших и похороненных помимо официальных списков будет затруднительно.

Соответственно, дело за горожанами. После митинга 5 человек поехали осматривать морг, в котором по вчерашним сообщениям в сети должно быть якобы не менее 170 погибших. В СМИ я думаю тоже будут проверять пофамильные списки. С утра уже началась передача тел родственникам.

Полагаю, что так или иначе в ближайшие пару дней ситуация насчет числа погибших прояснится.

Следственный Комитет просит взрослых, а также их детей, которые были в ТЦ, сообщать любые подробности о произошедшем. Особенно интересует зона с мягкими кубиками из поролона, где начался пожар. Судя по видео, там были и взрослые и дети, так что по идее кто-то должен был видеть, как именно начался пожар.

Относительно выключенной сигнализации Бастрыкин заявил, что это произошло потому, что ей заведовал просто неподготовленный человек. Я бы сказал, что это сейчас обычная ситуация.

Прилетевший в Кемерово Путин назвал в качестве причины произошедшего преступную халатность и разгильдяйство. Конкретных фамилий виновных со стороны собственников или чиновников пока не названо. Но вполне очевидно, что какие-то головы должны полететь.

Из числа замеченных фейков на тему.

За произошедшее в Кемерово выдают:

1. Фотографии Одесской Хатыни

2. Фотографии из трагедии в "Хромой Лошади"

3. Фотографию из левого сгоревшего кинотеатра (сам ошибочно выложил, читатели поправили)

4. Вброс про поджигателя (оказался сотрудником ТЦ https://colonelcassad.livejournal.com/4078274.html)

5. Некоторые фейки имеют украинское происхождение </div>