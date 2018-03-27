Киевская Русь и Киев в 9 веке – миф! Часть 1

15 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Киевская Русь и Киев 9 века – миф!”



Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов



Часть 2 https://youtu.be/hji_rLlK2LM

В передаче писатель, историк, аналитик Дмитрий Белоусов рассмотрел следующие вопросы:



1. Жили ли славяне на берегах Днепра в VIII-IX веке?

2.Была ли Киевская земля как таковая?

3. Были ли элементы государственности на берегах Днепра?

4. Были ли князья у днепровских славян в IX веке?

5. Был ли основан Киев именно как город в IX веке?

6. Было ли поселение на месте Киева в IX веке?

7. Был ли г.Киев столицей Киевской земли?

8. Была ли единая “Киевская Русь”?



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Источник: www.youtube.com