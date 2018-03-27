Кемерово, мы с тобой, или Реклама-на-крови .

Во время страшного пожара в Кемерово ни один федеральный канал не изменил сетку вещания. На ТВ больше нет ни новостей, ни нравственных людей.

Сегодня смотрела «Время покажет» про Кемерово.

Содрогалась.

Омерзительный Артём Шейнин под предлогом, что нет связи с Кемерово, вместо рассказа о трагедии первые полчаса впаривал о неважности высылки дипломатов. Даже нашего посла в Италии показал — с Римом связь была лучше, чем с Кемерово.

Потом основной его целью стало свести обсуждение трагедии к ошибкам отдельных людей или даже самих посетителей и исключить саму мысль о порочности существующей системы. Вертелся, как уж на сковородке.+

Звучало и «Только на президента надежда».

Но даже в этой студии гости произнесли, что виной всему коррупция, гнилая система, где можно купить все и подкупить всех, в том числе — и тех, кто утверждает проекты ТЦ, а потом проверяет их безопасность. Им, конечно, затыкали рты.+

Но самое ужасное — каждые десять минут эта переполняющая ужасом передача прерывалась рекламой.

Перед ней вешали фарисейскую заставку «Кемерово, мы с тобой».

Автор Вера Владимирована Афанасьева — доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, профессор Саратовского госуниверситета. В разные годы работала старшим научным сотрудником ГНПП «Алмаз», доцентом кафедры математики, а сейчас профессором кафедры философии и методологии науки СГУ.