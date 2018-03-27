Эстония: итоги первого года американо-британской оккупации

В тот день на эстонской земле оказались 210 британских военнослужащих 5-го пехотного батальона полка Rifles , известного участием в боевых действиях на Ближнем Востоке. Вслед за живой силой на военные базы Эмари и Тапа прибыла боевая техника – танки Challenger 2, боевые машины Warrior, самоходные артиллерийские установки, БПЛА и многое другое.

Прошел год со дня прибытия в Эстонию первого подразделения НАТО. На авиабазе Эмари под Таллином британский военно-транспортный самолет встречал 17 марта 2017 года министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, и это подчеркивало особую важность события.

Напомню, батальоны НАТО по 1200 военнослужащих в каждом размещены в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по решению Варшавского саммита 2016 года. Основу контингента в Эстонии составляют британцы (более 800 военнослужащих).

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Изначально предполагалось постоянное укрепление сотрудничества иностранных войск с силами обороны Эстонии. На практике это означает интенсификацию совместных маневров, в ходе которых отрабатывается сценарий героической гибели эстонцев под огнем "российского агрессора" и последующий ответный удар партнеров из Североатлантического блока (с вероятным применением тактического ядерного оружия). Однако не все жители Эстонии разделяют официальные установки и фобии. Брюсселю, Вашингтону и Лондону еще работать и работать над искоренением балтийского пацифизма.

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Что сделано

Британские войска методично отрабатывают удары на эстонской земле. Эстонская авиабаза Эмари — это крупнейшая база НАТО в странах Балтии, способная принимать все типы боевых и транспортных самолетов, включая стратегические бомбардировщики США. И она интегрирована в систему глобального упреждающего удара.

Над Эстонией, в непосредственной близости от российской границы отрабатывают боевые задачи американские истребители F-16 и новейшие многоцелевые F-35 Lightning II. Возможна переброска на авиабазу Эмари сотни-другой американских ядерных бомб из Бельгии, Германии, Нидерландов, Италии или Турции (для этого Вашингтону не требуется одобрение союзников по НАТО, разрешение ООН, России или стран Балтии).

В начале мая состоятся крупнейшие за всю историю республики маневры Siil 2018 с участием 13 тысяч эстонских военнослужащих и союзников из 13 государств. Эти учения отнюдь не способствуют миру и стабильности в регионе.

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Руководство Эстонии планомерно участвует в развитии военной инфраструктуры Североатлантического альянса, игнорируя возможные последствия. Парламент по предложению правительства увеличил число эстонских военнослужащих миссии НАТО в Афганистане с шести до 46 человек. Эстонский министр иностранных дел Свен Миксер заявил о солидарности с Великобританией в оценках отравления в Солсбери, и назвал это первым случаем использования химического оружия в Европе после Второй мировой войны.

Фактически Эстония полностью доверяет старшим партнерам по альянсу свою судьбу. Вместо мирного экономического развития эстонское государство готовится к большому жертвоприношению.

Массовый психоз

Мировой рейтинг Global Firepower отводит вооруженным силам Эстонии 110-е место в мире, ВВП страны — всего около 20 млрд евро, и все же оборонный бюджет республики достиг 418 млн евро. Министерство обороны Эстонии планирует увеличить ежегодный призыв на срочную службу с 3200 до 4000 человек. Парламент по предложению правительства увеличил число эстонских военнослужащих миссии НАТО в Афганистане с шести до 46 человек. Вероятно, Таллинн стремится выглядеть круче Вашингтона. Заметим, два процента от ВВП на оборону позволяют себе только США, страны Балтии, Греция, Великобритания, Румыния и Польша. Остальные двадцать членов НАТО угрозу как бы игнорируют.

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Но министр обороны Эстонии Юри Луйк считает, что решения саммитов НАТО в Уэльсе и Варшаве нуждаются в дополнительных шагах — для усиления обороноспособности. Вероятно американских танков Abrams M1A2, британских танков Challenger 2 и "прикольных шрамов" на эстонской земле станет больше.

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Милитаризация республики сказывается на образе жизни и мыслей местного населения. Так, в начале марта военнослужащий эстонской армии выстрелил в себя из автоматической винтовки AK-4 ради "прикольного шрама" (мужчину шрамы украшают). У жителей Тапа другие проблемы, они второй год опасаются за своих дочерей.

В пылу противостояния Эстония 12 марта обвинила Россию в нарушении своих границ в районе острова Вайндлоо. МИД Эстонии вручило послу Российской Федерации в Таллинне соответствующую ноту. А остров Вайндлоо площадью 0,062 км² с воздуха и на карте почти не заметен, находится едва ли не посередине Балтийского моря. И надо было очень постараться, чтобы устроить дипломатическую "бузу".

"Искандеры" без претензий

Перед лицом растущей в Эстонии американо-британской военной мощи Москва по-прежнему не имеет территориальных претензий или каких-то иных угрожающих намерений по отношению к Таллинну. Однако Россия вынуждена реагировать на безрассудные действия войсковой группировки НАТО у своих границ.

С авиабазы Эмари самолеты альянса могут долететь до Санкт-Петербурга (300 км) за 10 минут, до Москвы (800 км) — за полчаса, и недавнее размещение на постоянной основе "Искандеров" в Калининградской области выглядит вполне закономерным ответом России.

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Все виды разведки Минобороны РФ круглосуточно отслеживают шаги потенциального противника, и каждый новый военный объект НАТО в Эстонии становится мишенью. Координаты закладываются в российские компьютеры и боеголовки, предназначенные для нейтрализации и ликвидации угроз. И не случайно секретари СБ России и Белоруссии 14 марта в очередной раз обсудили тревожные темпы роста военной инфраструктуры Североатлантического альянса у границ Союзного государства.