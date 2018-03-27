Берия прикрыл страну на десятилетия вперед

Прислал один знакомый.

Подпишусь под каждым словом.

Вот и пришло время ставить памятник Берии в центре Москвы.

Если бы не он, если бы не ядерный проект в короткие сроки – мы бы уже были под бомбами. У меня сомнений никаких.

Вся Европа и Америка бы подняла авиацию и ракеты.

Кто по 23, кто по 13. Кто 2, кто 3 штуки. У кого сколько есть.

Но вложились бы все.

Айдар Аганин:

И начали бы бомбить по утру и массово. Им не нужен диалог. Решение принято — вперёд.

Я давно хотел, чтобы нашёлся повод поставить памятник тому, кто прикрыл страну на десятилетия вперёд…