Берия прикрыл страну на десятилетия вперед
Прислал один знакомый.
Подпишусь под каждым словом.
Вот и пришло время ставить памятник Берии в центре Москвы.
Если бы не он, если бы не ядерный проект в короткие сроки – мы бы уже были под бомбами. У меня сомнений никаких.
Вся Европа и Америка бы подняла авиацию и ракеты.
Кто по 23, кто по 13. Кто 2, кто 3 штуки. У кого сколько есть.
Но вложились бы все.
Айдар Аганин:
И начали бы бомбить по утру и массово. Им не нужен диалог. Решение принято — вперёд.
Я давно хотел, чтобы нашёлся повод поставить памятник тому, кто прикрыл страну на десятилетия вперёд…
Источник: nstarikov.ru
loading...
Время пришло?,а как все Богоизбганные и Ахеджакнутые,они на всех высоких постах,кто принимает законы,решения ,выделяет деньги на решения.Не вижу ни одного человека с руской фамилией в Правительстве ,кто примет такое решение.Время слома концепции развития и смыслов в России настало и сколько мути поднялось опять с целью захватить пространство и власть по-новому,среди них и Поцтриоты и Великая Россия ,вновь открывшаяся(на базе НДПСР этого больного) ,не заработавшая очков в выборах ,но чувствующая ,что это ее последяя возможность вернуться ,что-то отхватить.И опять нет народного лидера,его засунули в карусель-хлеб и зрелища,т.е. кушай и гуляй ,все сделаем за тебя.
П.С. я за памятник и Сталину и Берии ,за то что они единственные чуть-чуть очистили Россию от жидов и дали немного возможностей для народа подняться от земли и реализовать свой потенциал Человека,данный каждому Богом при рождении ,но специально системой губиться ,если он не из их стаи.Если они были в истории России ,то пусть и стоят и дела их пора рассекречивать и плохие и хорошие,иначе будут Солженицыны стоять кругом.