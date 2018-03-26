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Умер Сергей Мавроди, — СМИ

12:53. 26 марта 2018 Просмотров - 269 3 коммент. Опубликовал:
Умер Сергей Мавроди, — СМИ | Русская весна

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди скончался в Москве на 63-м году жизни.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в ночь на 26 марта Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на ул. Поликарпова.

Мавроди госпитализировали в 67-ю горбольницу с жалобами на боли в сердце, несмотря на оказанную медицинскую помощь — он скончался.

Справка

Сергей Мавроди в 1992 году создал компанию МММ, которая стала крупнейшей финансовой пирамидой в России. Число людей, потерявших свои деньги, вложенные в МММ, составило свыше 10 млн человек.

В 2007 году суд приговорил Мавроди к 4,5 годам тюрьмы за мошенничество. Этот срок он отбыл во время предварительного заключения.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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3 коммент.»

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    Виктория Игнатьева 26 марта 2018 в 16:30 Ссылка Пометить
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    Мефодий 26 марта 2018 в 17:24 Ссылка Пометить
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    туда ему и дорога,лет на 15 бы раньше.

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      Юстас Мефодий 26 марта 2018 в 18:39 Ссылка Пометить
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      Да ты шо !

      Мавроди не нарушил на тот момент ни одного закона . На деньги , полученные от МММ он покупал акции нефтегазовых компаний , поэтому платил проценты вкладчикам без промедления . А когда его активы стали по величине сопоставимы с государственными , то Ельцин и Ко его просто ограбили . Предварительно сформировали т.н. “общественное мнение ” посредством СМИ , представив Мавроди этаким мошенником . Так что это не Мавроди ограбил вкладчиков , а Ельцин и его семья .
      Не повторяй , как попка , чужую чушь .

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