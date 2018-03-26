Умер Сергей Мавроди, — СМИ
Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди скончался в Москве на 63-м году жизни.
Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в ночь на 26 марта Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на ул. Поликарпова.
Мавроди госпитализировали в 67-ю горбольницу с жалобами на боли в сердце, несмотря на оказанную медицинскую помощь — он скончался.
Справка
Сергей Мавроди в 1992 году создал компанию МММ, которая стала крупнейшей финансовой пирамидой в России. Число людей, потерявших свои деньги, вложенные в МММ, составило свыше 10 млн человек.
В 2007 году суд приговорил Мавроди к 4,5 годам тюрьмы за мошенничество. Этот срок он отбыл во время предварительного заключения.
Источник: rusvesna.su
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туда ему и дорога,лет на 15 бы раньше.
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Да ты шо !
Мавроди не нарушил на тот момент ни одного закона . На деньги , полученные от МММ он покупал акции нефтегазовых компаний , поэтому платил проценты вкладчикам без промедления . А когда его активы стали по величине сопоставимы с государственными , то Ельцин и Ко его просто ограбили . Предварительно сформировали т.н. “общественное мнение ” посредством СМИ , представив Мавроди этаким мошенником . Так что это не Мавроди ограбил вкладчиков , а Ельцин и его семья .
Не повторяй , как попка , чужую чушь .