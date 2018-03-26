Умер Сергей Мавроди, — СМИ

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди скончался в Москве на 63-м году жизни.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в ночь на 26 марта Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на ул. Поликарпова.

Мавроди госпитализировали в 67-ю горбольницу с жалобами на боли в сердце, несмотря на оказанную медицинскую помощь — он скончался.

Справка

Сергей Мавроди в 1992 году создал компанию МММ, которая стала крупнейшей финансовой пирамидой в России. Число людей, потерявших свои деньги, вложенные в МММ, составило свыше 10 млн человек.

В 2007 году суд приговорил Мавроди к 4,5 годам тюрьмы за мошенничество. Этот срок он отбыл во время предварительного заключения.