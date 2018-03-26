Следы Войны? Удивительный минерал, который до сих пор не понятен учёным

Молдавит, также называемый влтавином и «бутылочным камнем», представляет собой загадочную стеклообразную горную породу, которая встречается исключительно на юге Чехии. Он, как правило, имеет необычайно красивый зеленый цвет, однако очень редко, но можно также встретить коричневые и даже черные экземпляры.

Молдавит является популярным сувениром, из которого делают украшения, фигурки и талисманы. Ценятся среди туристов и необработанные куски «бутылочного камня».

Одна теория ученых гласит, что на территорию современной южной Чехии упал некогда метеорит. Из-за огромной температуры, выделенной небесным телом, некая горная порода (или песок) расправилась и была подброшена в воздух, разлетевшись по территории радиусом на многие сотни километров, где и застыла в виде кусочков молдавита. Дескать, именно поэтому поверхность «бутылочного камня» структурирована и покрыта «шрамами», а размеры кусков невелики и редко превышают 5 сантиметров.

Согласно другой гипотезе, молдавит – инопланетный минерал, который прилетел на нашу планету вместе с кометой, сгоревшей в земной атмосфере около 15 миллионов лет назад. На это указывает уникальный состав влтавина, значительно отличающийся от состава других магматических горных пород. Если это действительно так и молдавит прибыл к нам откуда-то из глубин космоса, его свойства могут оказаться самыми поразительными и даже фантастическими.

Альтернативные исследователи, конечно же, выдвигают собственные версии происхождения молдавита. Одни из них уверены, что он был создан в результате деятельности некоей технически развитой древней цивилизации, например после ядерного взрыва.