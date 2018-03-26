Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 марта 2018
- 18:40 Пятая колонна в войне против Ирана.
- 11:15 Шокирующее видео! Жители Восточной Гуты встречают сирийских солдат.
- 04:30 ВАЖНО: США и остатки ИГИЛ готовят атаку в сирийском Дейр эз-Зоре.
Пятая колонна в войне против Ирана
Очень интересный материал об использовании курдских и джихадистских организаций для подрывной деятельности против Ирана.
По схеме практически калька использования бандеровцев против СССР.
Пятая колонна в войне против Ирана
С апреля пост советника президента США по вопросам нацбезопасности займет экс-постпред США в ООН, военный «ястреб» Джон Болтон. В Иракском Курдистане тоже внимательно следят за веяниями в Белом доме ярко выраженного антииранского характера и знают, что у мистера Болтона — давно закрепившееся реноме ярого иранофоба.
На днях из Эрбиля проамериканские курдские круги заявили, что «Демократическая партия Курдистана Ирана» (PDKI), «оппозиционная группа, имеющая базы в Иракском Курдистане, сообщила об аресте 5 подозреваемых в организации убийства командира PDKI. Подозреваемые (группа из 4 мужчин и 1 женщины) были захвачены совместно с силами безопасности Регионального правительства Курдистана (КРГ). Они признались, что были вовлечены в заговор, организованный иранской разведкой». Речь об убийстве 7 марта некого Кадира Кадири в Ираке. Представитель местной полиции Шорш Исмаил сообщал, что тело Кадири было найдено рядом с машиной погибшего с не менее 20 огнестрельными ранениями.
Ясно, что формулировка является демонстрацией того, что курды Эрбиля продолжают выслуживаться перед США. В сообщениях об аресте пяти подозреваемых не упоминается, что арестованные — иракские курды, причем принадлежащие к одной из ведущих партий Иракского Курдистана. Если описание трупа К. Кадири соответствует действительности, то на ум тут же приходит версия о мести, а не о заказном убийстве. А мстить террористам из PDKI есть кому — ниже мы это отметим. Но ведь проамериканской части иракских курдов нужно потрафить США. А у Дональда Трампа — «старая новая песня о главном»: мол, Иран занимается террором и «покровительствует терроризму». И с апреля приходит тот, кому на руку будут инсинуации старых клиентов спецслужб США и Израиля — клана Масуда Барзани. А ирано-курдские клиенты спецслужб США подливают масла в огонь — мол, в конце февраля «в Эрбиле нападению подверглись еще два члена этой партии — их автомобиль был заминирован и взорван», и PDKI «обвинила в убийстве Исламскую Республику Иран и ее наемников». Так что Болтон и Трамп, с помощью курдов Барзани, получают отменное поле для усиления антииранской пропаганды и обыгрывания «тезиса об иранской террористической угрозе».
Трамп прекрасным образом помогает и пропаганде Израиля, у которого не только Иран — «террористическая угроза», но и несколько сотен миллионов шиитов всего мира. Так что, как говорится, все концы сошлись — обвинения из Эрбиля полностью соответствуют чаяниям антииранских кругов США и Израиля. И это можно воспринимать, в том числе, как ответ Вашингтона и Тель-Авива на подготовку Ираном «ударить по лицу ООН и Запад» документами, переданными иранским генерал-майором из КСИР Кассемом Солеймани в МИД Ирана, в которых разоблачается причастность спецслужб США и Израиля к созданию и пестованию террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Иранские СМИ пока не реагируют на обвинения из Эрбиля. Скорее, потому, что Тегеран перестал видеть в курдах Барзани возможных партнеров по региону, и, не исключено, готовится к нанесению очередного удара по этому клану. К такому выводу приходишь, когда видишь, что в остальных случаях, связанных с США и прирученными американцами террористами, иранские СМИ реагируют быстро и резко, несмотря на празднование Новруза и т.д. Так, в Иране резко реагировали на провокационные «поздравления» Трампа в адрес иранцев в связи с Новрузом. То есть соответствующие иранские службы начеку и ничего не пропускают. Значит, в ближайшее время клан Барзани получит мощнейший контрудар. Причем — со стороны именно курдов Северного Ирака, т. е. своих соплеменников. И иранские спецслужбы вряд ли тут будут «при чём», как и, не исключено, в случае с убийством К. Кадири. В сообщениях об убийстве этого человека даже курдские источники не скрывают, что Кадири — не политик, а некий командир. Судя по всему, это — полевой командир какого-нибудь пешмерга партии PDKI, занятого тем, что с территории Ирака совершает террористические акции на территории Ирана.
«Демократическая партия Курдистана Ирана»
Несколько слов о том, что представляет собой партия PDKI, чтобы понять, почему кому-то срочно понадобилось превращать в сакральную жертву одного из ее командиров. Она была создана в 1945 г. Кази Мухаммедом, перед тем как в январе 1946 г. он объявил о создании «Мехабадской республики». Президентом республики, которая просуществовала под патронажем СССР до декабря 1946-го, был сам Кази Мухаммед, правительство состояло из лидеров PDKI, которая была объявлена единственной правящей партией. После ее падения многие члены партии были арестованы и приговорены к смерти, часть партийцев ушла в подполье, а часть — вместе с «министром обороны» Мустафой Барзани перебралась в Ирак, где основали «Демократическую партию Курдистана» (PDK), существующую поныне и возглавляемую Масудом Барзани. Так что сотрудничество клана Барзани с врагами Ирана — это, так сказать, дань прошлому, а заодно — сущее проклятие для курдов и Ирака, и Ирана. На сегодняшний день PDKI провела 15 конгрессов, каждые 4 года проводятся съезды партии.
Курдские круги утверждают, что PDKI якобы является официальным представителем «иранского Курдистана» в ОНН и имеет представителей во многих европейских странах, США, Канаде, Австралии. Под руководством PDKI существует «Военно-политическая академия» (Fergai Syasi-Nizami), которая готовит «вооруженные силы» (пешмерга). Председатель партии — Мустафа Хиджри. Целью организации провозглашается признание национальных прав курдов в рамках «федеративного и демократического» Ирана. Идеология: демократический социализм. Взаимодействует с иранской прокурдской партией «Комала», часто называемой и «марксистской», иракской PDK. Находится в сложных отношениях с Курдской рабочей партией (PKK) Турции, между ними нередки вооруженные конфликты.
То есть, по сути, PDKI является вообще старейшей партией курдов в мире, коль скоро именно с нее начались и курдские партии в Ираке, Турции, а затем и Сирии. Вот что пишется на сайте этой партии: «Основные принципы: PDKI отвергает все акты терроризма; долгосрочная цель заключается в создании социалистического демократического общества; поддерживает борьбу народов мира за свою свободу и против угнетения и реакционных режимов. Она поддерживает мир и дружбу между народами всех стран; поддерживает национальной борьбы курдов в других частях Курдистана. PDKI борется за: демократический, независимый и федеративный Иран; право народов Ирана на самоопределение; реализацию социальных и экономических требований рабочих; равенство мужчин и женщин в обществе и в семье; разделение религии и государства».
А вот что говорят иные источники. PDKI распалась в 2006 г. на две группы, и хотя между ними идут регулярные переговоры об объединении, сейчас есть целых две партии под схожей аббревиатурой — «Демпартия Курдистана Ирана» (PDKI) и «Демпартия Курдистана — Иран» (PDK-I). Отколовшаяся часть «курдских демократов», в отличие от оригинальной группы, не стала возобновлять вооруженную борьбу с Ираном. После отставки генерального секретаря PDK-I Халида Азизи в декабре 2016 г., в январе 2017 г. его заместитель Мустафа Мулуди стал новым лидером партии. Х. Азизи был известен своим мягким подходом к иранскому правительству и его поддержкой реформ в стране. Тем не менее, Тегеран признал обе эти группы незаконными, причем «оригинальная» партия PDKI признана террористической группировкой, и запретил их активность в стране. Чтобы мы поняли, насколько обострены междоусобные отношения не только внутри рядов «курдских демократов» Ирана, но и в целом — между всеми оппозиционно настроенными по отношению к Исламской Республике курдами Ирана, сообщим, что родной сын главы «Мехабадской республики» 1946 г. — политик Али Кази — в наши дни имеет свою партию и не стремится к объединению с террористической PDKI.
При этом его «Партия свободы Курдистана» (PAK) — также партия в изгнании, со штаб-квартирой в Северном Ираке, основана в 1991 г. на базе «Организации иранских народных партизан» (OIPF), в 80-х гг. члены OIPF были вытеснены правительством Ирана в Ирак, где и обосновались в городах Киркук, Сулеймания, Эрбиль и др. В 2006 г. на съезде партии в Эрбиле и было принято ее нынешнее название. PAK имеет сложные отношения с PJAK, так как считает их частью турецко-курдской PKK, с деятельностью которой она не согласна. То есть — как и иракские «барзанисты», партия сына руководителя «Мехабадской республики» настроена протурецки.
«Партия свободной жизни в Курдистане»
PJAK — это аббревиатура так называемой «Партии свободной жизни в Курдистане», существующей с 1997 г., на основе студенческого курдского правозащитного движения. Только в 2004 году, причем на территории уже оккупированного американцами и англичанами Северного Ирака, она оформилась именно как партия PJAK. Основатели организации, вдохновленные успехом создания курдской автономной области в Ираке, а так же борьбой PKK с Турцией, приняли решение вести политическую и вооруженную борьбу с Ираном за установление курдской автономии. Сопредседатели организации — Абдул Рахман Хаджи Ахмади и Эвиндар Ренас. Идейным и почетным лидером партии они провозгласили Абдуллу Оджалана, его политические идеи и военные стратегии легли в основу деятельности организации. Так же, как и в PKK, половина членов PJAK — женщины, многие из которых подросткового возраста. PJAK активно вербует женщин для ведения партизанской борьбы против Ирана. Именно по этим причинам PJAK называют «иранским аналогом PKK», и не мудрено, что власти Ирана квалифицируют и запрещают эту партию как террористическую.
Ну, а в 2011 г. от PJAK, в сущности, «открестились» и лидеры PKK — тогда главком пешмерга PKK Мурат Карайылан объявил, что все отряды PJAK выведены с территории Ирана, вооруженное противостояние с иранскими войсками прекращается и объявляется перемирие. Именно тогда активисты и боевики PJAK перешли под полный контроль спецслужб США и Израиля в Иракском Курдистане, а также — под опеку клана Барзани.
Отметим, что решение военного командования PKK «прижать» боевиков PJAK и встать «на тропу войны» с PDKI родилось именно в те годы, когда Запад при полной поддержке Турции и других марионеточных стран начал войну против Сирии. И это — не случайное совпадение: в дальнейшем именно на базе взаимодействия против группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло сближение и сотрудничество пешмерга PKK с проиранскими шиитскими ополчениями в Сирии и Ираке, и надо полагать — также с иранским КСИР и его спецназами. Однако часть отрядов PJAK по-прежнему под опекой клана Барзани орудует в Иракском Курдистане и периодически пытается просочиться в Иран. Сообщения же об убийстве «командира» PDKI К. Кадири в провинции Сулеймания подтверждают, что в Иракском Курдистане по-прежнему базируются и отряды этой партии, и тоже — «под крылышком» клана Барзани, спецслужб США и Израиля.
Подчеркнем, что хуже, чем к курдским террористам PDKI и PJAK, Иран, пожалуй, относится лишь к организациям белуджских исламистов-террористов и иранской группировке «Моджахеддин-е хальк» (МКО, МЕК, NCRI), основанной еще в 1960-х гг. для борьбы против шаха и долгие годы признававшейся террористической во всем мире. В этом плане важно заметить, что антииранская пропаганда курдов Эрбиля вокруг убийства террориста К. Кадири из PDKI совпала с активизацией террористов «Моджахеддин-е хальк». Причем «моджахедов» всячески поощряют именно США и Франция, которые в последние 7—8 месяцев резко усилили пропаганду против Сирии и Ирана.
«Моджахеддин-е хальк»
Напомним немного информации о «Моджахеддин-е хальк» (МКО, МЕК, NCRI). Ее террористы убивали граждан и должностных лиц Ирана и после Исламской революции в попытке взять под контроль недавно созданную Исламскую Республику. В первые годы после революции MEK убила нескольких лидеров Ирана, включая тогдашнего президента Мохаммада Али Реджайи, премьер-министра Мохаммада Джавада Бахонара и начальника судебной системы Мохаммада Хоссейна Бехешти. Группа бежала в Ирак в 1986 г., где была защищена Саддамом Хусейном и помогала иракскому диктатору подавить восстание шиитов и курдов в стране. Затем MEK присоединилась к армии Саддама во время войны против Ирана (1980—1988 гг.), убив тысячи иранских гражданских лиц и солдат.
После вторжения США в Ирак в 2003 г. группировка была поддержана неоконсерваторами США. Вашингтон официально удалил МEК из списка террористических организаций в сентябре 2012 г., через неделю после того, как госсекретарь Хиллари Клинтон направила конгрессу США секретное сообщение об этом движении. Решение, принятое Клинтон, позволило группе иметь активы под юрисдикцией США и вести бизнес с американскими организациями. В сентябре 2012 г. последние группы террористов МEК покинули лагерь Ашраф, их главный учебный центр в провинции Дияла в Ираке. Они были переведены в лагерь Либерти в Косово. Сотни террористов МEК теперь отправлены в Европу, где их имена были вычеркнуты из «черного списка» за 2 года до того, как это сделали США.
За последние 40 лет МEК убила более 12 000 иранцев, активно помогала израильскому «Моссаду» убивать ученых и официальных лиц, связанных с атомной программой Ирана. Любопытно: MEK также убила большое количество американцев и европейцев в нескольких террористических актах до Исламской революции 1979 года.
Пресс-секретарь Совета стражей Ирана Аббас Али Кадходаи, комментируя связь США с террористами, 23 марта заявил, что все оппозиционные группы, ведущие борьбу против иранской нации и правительства, спонсируются США и их зловещими коллаборационистами, сообщает агентство IRNA. Кадходаи отреагировал и на замену советника по нацбезопасности президента США МакМастера на Болтона. По словам Кадходаи, Болтон — американский спонсор антииранской террористической организации «Моджахеддин-е хальк», сумел захватить высшую политическую позицию в правительстве Трампа. Он отметил, что МEК — самая ненавистная террористическая группировка для иранцев, предательски вставшая на сторону бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна во время 8-летней войны Ирака против Ирана: «Теперь вопрос в том, почему Болтон был приглашен на такую чувствительную позицию, в то время как он является упрямым сторонником антииранской террористической группировки МEК?». Ответ, конечно же, виден по «поздравлению» Трампа в связи с Новрузом, в котором американский президент фактически провоцировал иранцев на «восстание».
Иранские же СМИ акцентировали, что 20 марта на собрании МEК в Тиране выступил бывший мэр Нью-Йорка и советник президента США по кибербезопасности Руди Джулиани, а также действующие и бывшие высшие должностные лица Албании. И там «президент Национального совета сопротивления Ирана», аффилированного с террористической организацией МЕК, некая Марьям Раджави указала на огромную роль «Моджахеддин-е хальк» в организации беспорядков и протестов в Иране в конце декабря 2017-го — начале января 2018-го и призвала к «новым восстаниям»: «Прошлый год закончился сезоном восстания, и наступающий год можно и нужно превратить в год, полный восстаний. И это будет восстание до победы», сообщает сайт MEK. В своем обращении к террористам Джулиани восхвалял членов «Моджахеддин-е хальк», как «настоящих героев». Он подчеркнул свою поддержку «сопротивлению иранского народа на пути к установлению демократии и прав человека» и высоко оценил роль М. Раджави в руководстве «иранским движением сопротивления», заявив: «В следующем году мы будем свидетелями серьезных изменений в отношении Ирана. Коррумпированный режим аятолл находится на грани краха. МЕК сыграла столь важную роль в недавних протестах в Иране, что даже лидер Ирана назвал их основным внутренним элементом беспорядков внутри страны».
Выходит, что Ирану придется «ударить в лицо» документами о связях с международным террористическим «интернационалом» не только ООН и Запад, Израиль и Турцию, но и курдов. Во всяком случае, клан Барзани в Ираке и их приспешников из числа иранских курдов. Описанная история наглядно подтвердила правоту одного из заявлений аятоллы Хаменеи в годы, когда террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только-только начинали «крестовый поход» против Ирака и Сирии, в котором верховный лидер Ирана открыто отметил, что защита Тегерана начинается с защиты Дамаска, с борьбы за Сирию и Ирак. Изберет ли Иран промежуточную цель и вначале «ударит» по курдам Барзани, или же предпочтет сразу предъявить тяжелые обвинения в создании террористических сетей на Ближнем Востоке США и Израилю?
Иранские власти прекрасно знают об антииранской направленности режима Трампа, о связанности с террористами его советников Джулиани и Болтона. И можно быть уверенными, что первым 4 апреля под «иранские удары» попадет турецкий президент Эрдоган, так как в прошлом году ряд террористических вылазок тех курдских боевиков (из PDKI или PJAK) предпринимался именно с турецкой территории, и в этом году Иран приравнял их к террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Сергей Шакарянц
П.С. И еще! Атаки иранских хакеров методично вытесняют русских. Американцы создают новую мировую киберугрозу: "Согласно обвинительному заключению жюри присяжных Нью-Йорка, с 2013 года девять граждан Ирана осуществляли кибератаки на сотни университетов в США и во всем мире. Хакеры действовали в интересах Корпуса стражей исламской революции. "
http://www.iran.ru/news/analytics/109010/Amerikanskaya_pyataya_kolonna_v_voyne_protiv_Irana – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Шокирующее видео! Жители Восточной Гуты встречают сирийских солдат
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ВАЖНО: США и остатки ИГИЛ готовят атаку в сирийском Дейр эз-Зоре
На восточном берегу реки Евфрат активизировались спящие ячейки ИГИЛ* под предводительством полевых командиров Хуссейн Халаф Аль-Хаил, Субхи Сабах Омаш и Джабар Аль-Джабар.
Об этом корреспонденту «Русской Весны» рассказал источник в Минобороны САР.
«В течение всей прошедшей недели американские военные настойчиво «рекомендовали» сирийским войскам уйти с восточного берега Евфрата. Сегодня с такой же просьбой к ним обратились и вышеуказанные полевые командиры ИГИЛ, действующие под видом проамериканских «Сирийских демократических сил» (SDF)», — сообщил военнослужащий.
Офицер САА добавил, что это необычное событие произошло 25 марта 2018 года в Дейр эз-Зоре на встрече с Комитетом по управлению восточными территориями Сирии.
«Три шейха местных племён — Хуссейн Халаф Аль-Хаил, Субхи Сабах Омаш и Джабар Аль-Джабар — сделали заявление, в котором было выдвинуто требование отвести подразделения Сирийской Арабской Армии за реку Евфрат», — добавил собеседник РВ.
По последним данным Мухабарата (контрразведка САР), все перечисленные шейхи являются главарями спящей ячейки ИГИЛ, которые ведут боевые действия против правительственных войск, но входят в состав сил SDF, находящихся под покровительством Пентагона.
«Правительство и Вооруженные силы САР не потерпят присутствия боевиков ИГИЛ* на сирийской земле и приложат все силы, чтобы во взаимодействии с ВКС РФ уничтожить их в кратчайшие сроки», — заверил представитель Минобороны САР.
«По поступающей информации, в непосредственной близости от американской военной базы, расположенной в провинции Дэйр эз-Зор, в последнее время активизировались спящие ячейки ИГИЛ*. А полное бездействие по отношению к ним со стороны военных США и подконтрольных им боевиков наталкивает на вполне определённые размышления», — подчеркнул военный.
«Время иллюзий для террористов и их западных спонсоров прошло. Голубая мечта США безраздельно властвовать на сирийской земле останется страшной сказкой на ночь. Сирийское правительство благодаря помощи союзников способно постоять за себя, оно не потерпит возрождения ИГИЛ на своей земле и готово немедленно его уничтожить», — подытожил собеседник «Русской Весны».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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