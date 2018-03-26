Райская смерть (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: Райская смерть. При сытой и безопасной жизни человечество теряет способность к выживанию.

Развитие медицины и социальной защищенности приводит к угасанию природных навыков. Люди перестают чувствовать опасность и уметь от неё защищаться.

Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 1”: http://poznavatelnoe.tv/velichko_bese…

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Источник: www.youtube.com