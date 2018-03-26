Президент США Дональд Трамп, а также 14 государств-членов Евросоюза, приняли решение о высылке российских дипломатов.
Москва, 26 марта - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп принял решение о высылке 60 российских дипломатов, которых Вашингтон считает шпионами, и о закрытии консульства России в Сиэтле в связи с отравлением бывшего агента ГРУ нервно-паралитическим веществом в Великобритании. Ряд европейских стран подготовили аналогичные меры, сообщает Bloomberg.
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в скоординированных действиях участвуют 14 европейских стран.
"Уже сегодня 14 государств-членов [Евросоюза] приняли решение о высылке российских дипломатов; дополнительные меры, в том числе дальнейшие высылки в рамках ЕС, не исключаются в ближайшие дни и недели", - сказал Туск.
Ранее в этом месяце премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего агента ГРУСергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Американские чиновники назвали отравление 4 марта Скрипаля и его дочери нападением на ближайшего союзника США и безрассудной попыткой убить британского подданного на британской земле. Они заявили, что более 100 агентов российской разведки работают под прикрытием в качестве дипломатов в США. Вашингтон назвал это число неприемлемым.
В числе 60 дипломатов, которых решено выслать из США, 48 человек, прикрепленных к российскому посольству, и 12 - в представительстве страны при ООН. У них есть семь дней, чтобы покинуть страну, сказали чиновники.
Германия высылает четырех российских дипломатов, сообщил МИД страны в Twitter, сославшись на отсутствие у России объяснений по поводу инцидента в Солсбери.
"Ясно, что это нападение не может остаться без последствий, - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. - Решение о высылке российских дипломатов далось нам нелегко. Но факты и свидетельства указывают на Россию. Российское правительство до сих пор не ответило на открытые вопросы и не проявило готовности сыграть конструктивную роль в выяснении обстоятельств нападения".
По четыре российских дипломата также выдворят Франция и Польша.
По трое дипломатов будут высланы из Литвы и Чехии.
По двое российских дипломатов высылают Италия, Нидерланды и Дания.
По одному дипломату вышлют Эстония, Румыния, Латвия и Финляндия.
Между тем, президент Украины Петр Порошенко объявил, что страна выдворяет 13 российских дипломатов.
комментарий к происходящему, жалко, что не мой...
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Кстати, так и хочется спросить у тех, кто толкует о счастливом, сытом будущем в рамках лидерства той же Америки или Евросоюза.
Допустим, Америка победит и все побежденные тут же «одемократятся».
Допустим также, что все люди тут же получат по дорогому смартфону бесплатно, и по индивидуальной квартире или дому, и каждый станет черпать черную икру ложками, вкушая ее ежедневно.
Вопрос.
Станут ли от этого люди счастливее?
И потом, в каком направлении человек станет развиваться? И еще.
Как долго все это продлится, пока природные ресурсы планеты не истощатся окончательно и бесповоротно?
А когда они истощатся, то, что мы будем делать?
Полетим на другие планеты, чтобы начать грабить природные богатства уже там?
Неужели Создатель предначертал человечеству именно такую Судьбу? А, может быть, у Него на этот счет имеются другие планы, просто мы о них ничего не знаем?
В конце концов, роль России ведь не в том, чтобы построить новый мир, основанный на принципах РАВЕНСТВА, СВОБОДЫ и БРАТСТВА, а в том, чтобы показать миру, что существует совершенно иной способ развития, основанный не на грабеже природных ресурсов и эксплуатации человеком человека, а на использовании внутренних ресурсов его самого, изначально заложенных в нем Создателем.
Именно в этом заключается смысл слов Библии, что человек является «образом и подобием» Бога. Не конфигурационно о двух руках, ногах и голове, речь идет о скрытых возможностях, о которых пока что человек «ни сном, ни духом».
Именно эти возможности и являются «образом и подобием» Бога. Ведь тому, кто достиг духовных вершин, не нужны материальные блага, то есть, они ему абсолютно не нужны.
Да, человек развивается в материальном мире, подчиненном законам дуализма, но такое не может продолжаться вечно. В свое время он должен покинуть этот мир.
Как говорил в свое время Константин Эдуардович Циолковский: Земля – колыбель человечества, но нельзя же жить в колыбели вечно.
Настанет время, человечеству придется выбираться из своей колыбели. И что же оно будет делать, выбравшись из нее? Что ему предначертал Создатель?
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http://3rm.info/main/70821-eto-ne-putinskie-multiki-a-realnost-ssha-okazalis-v-razy-silnee-rossii-po-svoey-voennoy-moschi-doktor-voennyh-nauk-ksivkov.html
Воинственных патриотов предупредили о многократном превосходстве американских вооруженных сил над российскими.
Капитан первого ранга, доктор военных наук заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков выступил с предупреждением о многократном преимуществе американских вооруженных сил над российскими.
«По авианосцам американский флот превосходит российский в 12 раз (при этом „Кузнецов” по боевому потенциалу соответствует примерно половине американского собрата), по крейсерам — в 6,5 раза, по эсминцам — впятеро, по многоцелевым АПЛ — вчетверо», — пишет Сивков в своей публикации для издания «Военно-промышленный курьер».
Учитывая военные и вспомогательные корабли союзников США по блоку НАТО, не может похвастаться Россия и преимуществом по части неатомных подводных лодок и кораблей ближней морской зоны.
«В воздушно-космической сфере дела не лучше. По боевым самолетам (истребители, бомбардировщики, штурмовики) американские ВВС и ВМС почти в четыре раза превосходят российские ВКС и морскую авиацию. При этом последняя уступает американской примерно на два порядка. С учетом самолетов обеспечения общее количественное превосходство авиации США — почти восьмикратное», — продолжает капитан.
Новейшие разработки, такие как истребитель пятого поколения Су-57, способны конкурировать на равных с лучшими американскими аналогами, но в российских войсках слишком мало такой техники, чтобы можно было говорить о паритете, отмечает эксперт.
Что касается сухопутных сил, то и тут войска альянса в преимуществе.
«Численность американских сухопутных войск почти в два раза больше российских. Плюс корпус морской пехоты составом лишь на 35% меньше наших СВ. По развернутым танкам и ББМ превосходство США примерно в 3,5 раза, по артиллерии крупного калибра и РСЗО — четырехкратное. ATACMS, конечно, уступает нашему „Искандеру” по дальности стрельбы и точности, но на вооружении армии США таких ракетных комплексов имеется более 800 с боеприпасом около 4500 единиц. „Искандеров” на порядок меньше», — подсчитал Константин Сивков.
В заключение доктор военных наук указывает: раз Россия имеет глобальные экономические интересы, то и защищать их должна адекватная по качественным и количественным показателям армия, получить которую при нынешнем «скромном», по его мнению, военном бюджете невозможно. Искать деньги для Минобороны Константин Сивков предлагает не в бюджете науки, образования, медицины и других социальных сфер, а урезав доходы топ-менеджмента государственных и частных предприятий и корпораций, а также их собственников.
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И Сивков туда же – мерятся надо не с США, а с НАТО плюс сателлиты.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=lYKb3AfsMRc
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Время торопит гадов, им надо побыстрей гадось сделать