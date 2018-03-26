Президент США Дональд Трамп, а также 14 государств-членов Евросоюза, приняли решение о высылке российских дипломатов.

Москва, 26 марта - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп принял решение о высылке 60 российских дипломатов, которых Вашингтон считает шпионами, и о закрытии консульства России в Сиэтле в связи с отравлением бывшего агента ГРУ нервно-паралитическим веществом в Великобритании. Ряд европейских стран подготовили аналогичные меры, сообщает Bloomberg.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в скоординированных действиях участвуют 14 европейских стран.

"Уже сегодня 14 государств-членов [Евросоюза] приняли решение о высылке российских дипломатов; дополнительные меры, в том числе дальнейшие высылки в рамках ЕС, не исключаются в ближайшие дни и недели", - сказал Туск.

Ранее в этом месяце премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего агента ГРУСергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Американские чиновники назвали отравление 4 марта Скрипаля и его дочери нападением на ближайшего союзника США и безрассудной попыткой убить британского подданного на британской земле. Они заявили, что более 100 агентов российской разведки работают под прикрытием в качестве дипломатов в США. Вашингтон назвал это число неприемлемым.

В числе 60 дипломатов, которых решено выслать из США, 48 человек, прикрепленных к российскому посольству, и 12 - в представительстве страны при ООН. У них есть семь дней, чтобы покинуть страну, сказали чиновники.

Германия высылает четырех российских дипломатов, сообщил МИД страны в Twitter, сославшись на отсутствие у России объяснений по поводу инцидента в Солсбери.

"Ясно, что это нападение не может остаться без последствий, - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. - Решение о высылке российских дипломатов далось нам нелегко. Но факты и свидетельства указывают на Россию. Российское правительство до сих пор не ответило на открытые вопросы и не проявило готовности сыграть конструктивную роль в выяснении обстоятельств нападения".

По четыре российских дипломата также выдворят Франция и Польша.



По трое дипломатов будут высланы из Литвы и Чехии.



По двое российских дипломатов высылают Италия, Нидерланды и Дания.



По одному дипломату вышлют Эстония, Румыния, Латвия и Финляндия.



Между тем, президент Украины Петр Порошенко объявил, что страна выдворяет 13 российских дипломатов.

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комментарий к происходящему, жалко, что не мой...

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Кстати, так и хочется спросить у тех, кто толкует о счастливом, сытом будущем в рамках лидерства той же Америки или Евросоюза.

Допустим, Америка победит и все побежденные тут же «одемократятся».

Допустим также, что все люди тут же получат по дорогому смартфону бесплатно, и по индивидуальной квартире или дому, и каждый станет черпать черную икру ложками, вкушая ее ежедневно.

Вопрос.

Станут ли от этого люди счастливее?

И потом, в каком направлении человек станет развиваться? И еще.

Как долго все это продлится, пока природные ресурсы планеты не истощатся окончательно и бесповоротно?

А когда они истощатся, то, что мы будем делать?

Полетим на другие планеты, чтобы начать грабить природные богатства уже там?

Неужели Создатель предначертал человечеству именно такую Судьбу? А, может быть, у Него на этот счет имеются другие планы, просто мы о них ничего не знаем?

В конце концов, роль России ведь не в том, чтобы построить новый мир, основанный на принципах РАВЕНСТВА, СВОБОДЫ и БРАТСТВА, а в том, чтобы показать миру, что существует совершенно иной способ развития, основанный не на грабеже природных ресурсов и эксплуатации человеком человека, а на использовании внутренних ресурсов его самого, изначально заложенных в нем Создателем.

Именно в этом заключается смысл слов Библии, что человек является «образом и подобием» Бога. Не конфигурационно о двух руках, ногах и голове, речь идет о скрытых возможностях, о которых пока что человек «ни сном, ни духом».

Именно эти возможности и являются «образом и подобием» Бога. Ведь тому, кто достиг духовных вершин, не нужны материальные блага, то есть, они ему абсолютно не нужны.

Да, человек развивается в материальном мире, подчиненном законам дуализма, но такое не может продолжаться вечно. В свое время он должен покинуть этот мир.

Как говорил в свое время Константин Эдуардович Циолковский: Земля – колыбель человечества, но нельзя же жить в колыбели вечно.

Настанет время, человечеству придется выбираться из своей колыбели. И что же оно будет делать, выбравшись из нее? Что ему предначертал Создатель?

Так вот, планы Создателя на этот счёт просто грандиозны.

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