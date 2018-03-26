Пещеры Коске

В 1985 году глубоководный ныряльщик Анри Коске (Cosquer) в каланке Моржю близ Марселя обнаружил на глубине узкую щель в скале. Это оказался вход в тоннель. Обнаружив на глубине тридцати семи метров вход в заполненный водой подземный коридор, Анри Коске и не предполагал, какие удивительные открытия ждут его внутри.

До этого, однако же, было ещё далеко. Коридор оказался поднимающимся вверх и очень длинным – длина его составляла около 175 м. Чтобы преодолеть это расстояние, дайверу пришлось погружаться раз за разом в течение шести лет.

Когда же в 1991г. он наконец достиг противоположного конца коридора, то оказался в подземном зале c шириной больше пятидесяти метров. Зал находился выше уровня моря и был лишь слегка подтоплен. Там он обнаружил множество нарисованных и процарапанных в стене изображений – здесь были лошади, олени, бизоны, отпечатки рук… С противоположной от входа стороны Коске обнаружил шахту, тёмную пропасть. Глубина её составляла порядка 14-ти метров.

Теперь эта пещера известна во всём мире как пещера Коске. Но как попасть туда специалистам, если даже опытному ныряльщику понадобилось шесть лет, чтобы преодолеть 170-метровый проход? Выход был найден. В пещеру отправилась группа аквалангистов, которой с пришвартовавшегося неподалёку судна руководил крупнейший французский эксперт по наскальной живописи – Жан Клотт.

Аквалангисты доставили в подземный зал необходимую аппаратуру, с помощью которой оператор сделал множество прекрасных фотографий. Ещё были взяты пробы краски, чтобы можно было провести радиоуглеродный анализ и установить возраст рисунков. Так на археологической карте Франции появился новый объект.

Вновь открытая пещера притягивала искателей приключений, но не все страницы истории её изучения были радостными. Летом 1992г. трое аквалангистов, желавших добраться до палеолитических чудес, погибли. После этого случая вход в пещеру закрыли. Сегодня доступ туда могут получить лишь специалисты, занимающиеся изучением первобытного искусства.

Кроме собственно изображений удивительный грот задал своим исследователям ещё один вопрос: как же получилось, что палеолитические художники работали в пещере, вход в которую находится под водой на глубине 37-ми метров?

Ответ на самом деле достаточно прост. Около 9-10 тыс. лет назад на Земле закончилась эпоха последнего оледенения и огромные ледяные массы стали таять. В результате уровень мирового океана значительно поднялся. В те времена, когда создавались рисунки, вход в пещеру находился на суше, в 11-ти километрах от берега.

Когда рисунки были должным образом изучены, выяснилось, что по возрасту их можно разделить на две группы. Те, что постарше, были созданы 27-28 тысяч лет назад, а самые «молодые» – 18-19 тысяч лет назад. Вообще, самые древние находки, явно носящие следы деятельности человека – камни со следами искусственной обработки – были найдены в местечке Кооби-Фора в Кении, в слое почвы вулканического происхождения, возраст которой оценивается почти в 3 миллиона лет.

Поэтому считается, что эпоха палеолита – древнего каменного века – началась около трёх миллионов лет назад. А поздний палеолит длился от 11-ти до 35-ти тысяч лет назад.

В это время люди уже жили на всех континентах, и именно к этому периоду относятся первые памятники искусства, в том числе наскальная живопись и многочисленные женские статуэтки – «палеолитические венеры». Около 11-ти тыс. лет назад для человечества наступает новая эпоха – люди учатся обрабатывать землю и изготавливать глиняную посуду. А в 5-4-ом тысячелетии до н.э. в долине Нила и в Месопотамии зарождаются первые цивилизации. Итак, вся живопись, найденная в пещере Коске, была создана во времена верхнего палеолита.

Большую часть «древней» группы рисунков составляют отпечатки рук. Всего их насчитали 55 штук, возраст их около 28 тысяч лет. Все они находятся в восточной части пещеры, ими отмечен путь от входа к большой шахте. Сделаны они либо чёрной, либо коричневой краской. Краску в то время изготовливали на основе натуральных красителей – мела, охры, угля, которые смешивались с животным жиром.

Технологически эти «руки» создавали двумя разными способами: либо окунали руку в краску, а затем прикладывали к скале, либо рисовали «по трафарету», т.е. прикладывали к влажной стене чистую руку, а вокруг неё разбрызгивали ртом или при помощи костяной трубочки краску, разведённую в воде или в виде порошка.

Самая странная особенность этих нарисованных рук – отсутствие фаланг на нескольких или даже всех пальцах, кроме большого. Такие «обрезанные» руки найдены и в других пещерах и до сих представляют для учёных загадку. Что это значит? Действительно ли пальцы отсутствовали или были просто загнуты? И зачем? Когда такие изображения были впервые найдены в пещере Гаргас, родоначальник современной науки о первобытности аббат Анри Брейль предположил, что отсутствие фаланг пальцев объясняется увечьем.

Это казалось логичным – первобытные племена жили в весьма суровых условиях и могли потерять пальцы в результате ранения, гангрены или обморожения. Но по мере открытия новых изображений эта версия теряла сторонников – маловероятно, чтобы сходные особенности отпечатков рук, найденных в разных местах, объяснялись просто случайностью. Кроме того, установлено, что ни одна из известных болезней не может повредить пальцы таким образом – ведь большой палец всегда цел.

Предположение о том, что пальцы просто загибали, тоже вызывает сомнения – в этом случае краска, попавшая под загнутые фаланги, должна была оставлять на стене специфические следы. Возможно, фаланги были намеренно ампутированы в сакральных целях, и рисунки представляют собой послание на непонятном нам условном «языке» или связаны с каким-то ритуалом.

Люди палеолита добывали пропитание охотой, и, вероятно, вся палеолитическая живопись связана с охотничьими ритуалами, недаром предметом изображения палеолитического художника обычно становились животные. Самый главный аргумент против такой версии состоит в том, что до сих пор не найдено останков людей времён верхнего палеолита, у которых были бы ампутированы фаланги пальцев.

Изображения животных разбросаны по всему залу, их более сотни и они относятся к разным периодам. Среди них есть более древние, возраст которых 24-26 тыcяч лет, есть помоложе – около 18 тысяч лет. Выполнены они в контурной манере, как правило, чёрной краской. Есть и рельефные изображения, они не нарисованы, а вырезаны в поверхности скалы. Грива животных часто прорисована штрихами, короткими параллельными линиями.

Такие рисунки уже нельзя создавать просто руками, краску наносили с помощью кисточки, состоявшей из трубчатой кости, на кончике которой закрепляли пучок шерсти. Размеры этих «полотен» – полметра – метр в длину, самым большим оказался бизон в восточной части зала, его длина 1 м 20 см.

Кроме бизонов по стенам пещеры Коске гуляют лошади – больше тридцати штук, серны, олени, лани, каменные козлы, разные представители семейства кошачьих. Характерная особенность этих древних картинок – животные на них массивные и «пузатые», у них часто большие животы и непропорционально тонкие ноги.

Ещё одна черта, которая часто вообще встречается у палеолитических изображений – стандартный приём, когда рога – бизона, оленя, козла – изображаются спереди, анфас, хотя само животное нарисовано в профиль. Подобные мелочи очень занимают исследователей, ведь именно они приоткрывают дверку в мировосприятие древнего человека.

Но самые интересные изображения в нашей подводной пещере – морские животные. Здесь есть рыбы, тюлени, медузы (или осьминоги). Особенно позабавили и озадачили учёных странные существа, нарисованные на стене в северной части зала. У них большие круглые тела, маленькие головы и забавно торчащие в стороны конечности – то ли лапы, то ли крылья. В этих загадочных созданиях узнавали и черепах, и пингвинов, и даже динозавров.

Сегодня исследователи наконец пришли к общему мнению – палеолитический художник запечатлел бескрылую гагарку. Эта птица ныне вымерла, вернее сказать, истреблена, но она встречалась в Европе ещё в XIX столетии. Бескрылая гагарка и вправду очень напоминала пингвина, она не умела летать и лучше чувствовала себя в воде, чем на суше.

Есть в пещере изображения, истолковать которые не могут до сих пор – загадочные животные, геометрические фигуры. В восточной части зала прорезанные в скале линии напоминают упавшего навзничь человека, протягивающего вверх руки и приподнявшего ноги.