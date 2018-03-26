О двух видах людей в Библии или учение Христа «О ВОЛКАХ И ОВЦАХ»

Моя статья "Откуда черпать истинное учение Христа?" вызвала среди читателей самую разную реакцию: от бурного одобрения у одних до ненависти к автору у других. Причём, я догадываюсь, что "зацепило" тех, кто разразился в мой адрес немотивированной критикой. Им не понравилось, что я раскрыл секрет Полишинеля, известный всем, кто лично читал "Библию":

"Перво-наперво скажу, что истинное учение Христа было рассчитано посредством притч (простых образных форм) рассказать всем, что на земле проживает ДВА ВИДА ЛЮДЕЙ, одни из которых по природе своей (это подавляющее большинство!) — подобны овцам, они миролюбивы. Другие же люди по природе своей (и их не перевоспитать, нужно только изолировать от общества или убивать как преступников!) — это хищники в образе человеческом. На языке Евангелий эти хищные люди — "сыны диавола", "злостные сорняки — плевелы" (Мф. 13: 38). Эти нелюди делают всё, чтобы: хитроумно вредить миролюбивым людям и мало-помалу уничтожать их. Это то, чем они живут на протяжении многих столетий".

Приложение: "Почему иудеи ненавидят всё человечество, и почему все люди их терпят?"

Некто с ником АС написал мне в пику: "Это всё ваши суеверные домыслы и самоотщеславленная чушь и ерунда и глупость .... которую вы называете истиной. Это ваша личная фантасмагория, которую вы хотите впарить..."

Другой читатель с ником Topmember написал: "Интересно, по каким критериям и чем автор меряет истину? Истинометром? И что автор подразумевает под словом "истина"?

Третий читатель Арнольд написал мне: "Уважаемый Антон Благин, ну не впадайте Вы в демонизм и измышления на почве своих изысканий, пожалуйста! Нет, ну вообще нету людей, на которых можно навесить бирку "вообще неисправим", пока человек живёт! Об этом говорил и Христос, и пророк Махаммад , и Гаутама Будда и вообще все религии. Если у некоторых жидов сейчас проблема с адекватным восприятием Действительной Реальности, это не говорит, что они абсолютно все одинаково плохие. Есть и нормальные, адекватные люди. Об этом можно прочесть, кстати и в Коране (лучший перевод имхо Крачковского)".

Я подумал, почему же люди НЕ ПОНИМАЮТ, что я пишу ПРАВДУ? А главное, ПОЧЕМУ они сами НЕ ВИДЯТ в текстах "Библии" того, о чём я пишу???

Не хотят видеть? Не хотят думать своей головой и осмысливать прочитанное? Или критикующие меня — из той "другой команды", представители другого вида людей?!

Приложение: "Мы Библию читали! Благин не надо держать людей за дураков!"

Я хочу сейчас очень коротко, как принято говорить, буквально на пальцах, объяснить, что про два вида людей, живущих на земле — не я придумал! Это основная мысль в учении Христа-Спасителя, которое изложено в 4-х Евангелиях! И это самая важная мысль, которую моим современникам следует принять в своё сознание, если они хотят понять, куда катится мир...

УЧЕНИЕ ХРИСТА О «ВОЛКАХ» И «ОВЦАХ»

Согласно Евангелиям, в которых изложены идеи Христа, человеческое сообщество — это «волки» и «овцы», живущие на одной территории. «Волки» всегда коварны, изобретательны и кровожадны. «Овцы» для них — всегда жертвенный материал. Их можно убивать, но можно и «стричь» — присваивать плоды их труда и их деньги через обман и грабёж.

В притчах Христа «овцы» суть люди трудолюбивые, совестливые, беззлобные, не могущие убить своего сородича и даже не понимающие, как один человек может убить другого человека, одним словом – праведники. «Волки» суть люди, имеющие менталитет хищника, живущие по законам, по каким живут все хищники, а стало быть, они беспредельщики по жизни. Они способны на любой обман, на любое преступление по отношению к "овцам", включая убийство женщин, детей, стариков, что, кстати, сайт EVREY.RU подтвердил недавно !

Дежурный раввин Хаим Аккерман, отвечавший на вопрос Олега из России, в числе прочего написал в Интернете (на общедоступном сайте) и такое:

Подробнее здесь: https://cont.ws/@antonblagin/244451

«Волки» всем говорят, что они живут по законам Бога, только они никому не рассказывают, что они живут по законам Бога, которые внедрены в генетический код и в сознание всех хищных животных !

Христос в своё время разгадал это лукавство Иудеев, потому он и придумал образ «ВОЛКИ И ОВЦЫ» для своего учения, а для себя он избрал роль ПАСТУХА, защищающего людей-овец от людей-волков!

"Сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остаётся на вас". (Ин. 9: 39-41).

Гл.10:

1 Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник;

2 а входящий дверью есть пастырь овцам.

3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовёт своих овец по имени и выводит их.

4 И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его.

5 За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.

6 Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им.

7 Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам.

8 Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их.

9 Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасётся, и войдёт, и выйдет, и пажить (пищу) найдёт.

10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.

11 Я есмь ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.

12 А наёмник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.

13 А наёмник бежит, потому что наёмник, и нерадит об овцах.

14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.

15 Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.

16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь... (Ин. 10: 1-16).

Ну а тем людям-хищникам, от которых Христос-Спаситель решил защищать людей-овец, он сказал открыто:

33 Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?

34 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город;

35 да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником.

36 Истинно говорю вам, что ВСЁ СИЕ ПРИДЁТ НА РОД СЕЙ. (Мф. 23: 33-36).

Вы видите, читатель, что в каноническом Евангелии от Матфея чётко написано, что людьми-хищниками являются не какие-то абстрактные люди, случайно становящиеся человекоубийцами, а это написано про РОД ЛЮДЕЙ!

ПРО РОД ЛЮДЕЙ-ХИЩНИКОВ!

В своей притче "о плевелах" Христос рассказал посредством иносказания, как этот ХИЩНЫЙ РОД ЛЮДЕЙ появился на земле:

"Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём; когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? Откуда же на нём плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдём, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою". (Мф. 13: 24-30).

Кто-то наивный, конечно, может подумать, что здесь идёт речь о посеве неких сорных растений на огороде человека-землевладельца...

Плевел — травянистое растение семейства злаков, засоряющее хлебные и льняные посевы.

Однако, в следующей притче "о жатве" Христос даёт чётко понять, что эти "плевелы", когда Ангелы будут однажды сжигать их живём в ПЕЧИ ОГНЕННОЙ, будут рыдать и скрежетать зубами! А разве у сорных растений-плевел есть зубы, чтобы они могли ими скрежетать, или они могут рыдать и плакать?

Таким образом Христос дал понять, что его притчи не о сорняках вовсе, а о людях-хищниках, буквально "сынах дьявола".

37 Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий;

38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого;

39 враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.

40 Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего:

41 пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие,

42 и ввергнут их в ПЕЧЬ ОГНЕННУЮ; там будет плач и скрежет зубов;

43 тогда праведники воссияют, как Солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!" (Мф. 13: 37-43).

Надеюсь, что этим рассказом я также ответил на вопрос читателя с ником Topmember: "Интересно, по каким критериям и чем автор меряет истину? Истинометром? И что автор подразумевает под словом "истина"?

Я только что показал, ЧТО есть ИСТИНА в Христианстве, по каким критериям и чем я её определяю. И я доказал также с помощью текстов христианских канонических Евангелий, что глупо думать и спорить с самим Христом, мол, "нету людей, на которых можно навесить бирку "вообще неисправим", пока человек живёт".

Сама суть Христианства и сам пастырский подвиг Христа были задуманы как просвещение человеческого сообщества о том, что среди людей проживают и оборотни в образе человеческом с генетической "прошивкой" как у хищников . Второй аспект Христианства — это попытка объединить всех праведных людей, назависимо от их родо-племенной принадлежности, в одну дружную семью, находящуюся под ментальной и духовной защитой мудрого пастыря: "Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь". (Ин. 10: 16)

При чтении этих слов у меня всякий раз возникает образ Советского Союза, граждане которого жили за так называемым "железным занавесом", защищающим их от тлетворного влияния Запада.

Что касается современной России, то она напоминает мне овчарню, ворота которой были предательски открыты для людей-хищников теми оборотнями в овечьих шкурах, которые после крушения СССР возглавили "Русскую Православную Церковь".

Патриарх Кирилл (справа) вместе с иудеями Берл Лазаром и Александром Борода (слева) позирует перед фотографом. Патриарх Кирилл (справа) вместе с иудеями Берл Лазаром и Александром Борода (слева) позирует перед фотографом.

А как же пастырская идея Христа по защите праведных людей от хищников-иудеев, которые всё время, пока Спаситель был жив, хотели убить его именно за его пастырскую и просветительскую миссию?

Эта идея Христа-Спасителя уже давно похерена так называемыми священниками, называющими себя христианами. У них теперь общие интересы и общий "бизнес" с иудеями, которые являются правопреемниками тех древних библейских Иудеев, что неотступно ходили за Христом с единственной мыслью убить его!

Приведу несколько цитат из "Библии", в которых этот факт отмечен:

"После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его" (Ин. 7: 1).

"Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда" (Мф. 12: 14).

"Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе" (Мф. 26: 3-5).

"Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его" (Мк. 11: 18).

"Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить..." (Мк. 14: 1).

"И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить Его, и не находили, что бы сделать с Ним; потому что весь народ неотступно слушал Его" (Лк. 19: 47).

"И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. И ещё более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу" (Ин. 5: 16).

"Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрёт за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино . С этого дня положили убить Его. Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошёл оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими" (Ин. 11: 47-54).

"Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мёртвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса" (Ин. 12: 9-11).

"Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ВАШЕ время и ВЛАСТЬ ТЬМЫ" (Лк. 22: 52-53).

Так что мы имеем всё это время под видом Христианства?

Правильно, мы имеем "власть тьмы", которая закончится только после того, как случится описанная Христом Жатва!

Приложение: "Это обязан знать каждый славянин!"

26 марта 2018 г. Мурманск. Антон Благин