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Кемерово. Последствия

11:24. 26 марта 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:


В продолжение https://colonelcassad.livejournal.com/4075745.html

1. На 11 часов официально подтверждено 56 погибших. Это число скорее всего будет увеличиваться. 11 человек из числа пострадавших остаются в больницах города. Как уточняют – официальное число погибших увеличилось до 64 человек.
2. Несколько человек официально числившихся пропавшими без вести нашлись живыми – они успели покинуть торговый центр до того, как стало слишком поздно.
3. В Кемеровский областной банк крови с утра выстроились огромные очереди жителей города желающих хоть чем-то помочь людям в этой страшной трагедии.



Хотелось бы, чтобы:

1. Виновные к произошедшем были привлечены по всей строгости закона, причем не просто стрелочники, а ответственные за комплексные нарушения.
2. Власти несовершали ту же ошибку, которую совершили британцы с Grenfell Tower. Лучше страшная правда, чем смягчающие недоговорки.
3. Данная жуткая трагедия не стала просто поводом поболтать о необходимости усиления пожарной безопасности и провести несколько срочных проверок, чтобы показать кипучую деятельность по случаю.









Если честно, отслеживая войны на Украине и в Сирии, я много повидал различной хрени, но вчершняя история это просто полный писец.
Что пережили родные тех, кто остался в этом ТЦ страшно представить.


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: кемерово
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