Кемерово. Последний сеанс

55 человек (на данный момент) стали жертвами поwhoизма и халатности. Чьей именно — следствие разберётся. Хочется верить, что истинных виновников этой трагедии найдут и накажут. Причём, так строго и показательно, что владельцы других торговых центров будут лично проверять противопожарную систему и проводить эвакуационные тренировки для персонала. Потому что люди — это не только бабло. Потому что за каждого своего посетителя нужно нести ответственность и отвечать за его безопасность своей головой.

Но это лирика. Проза же жизни демонстрирует нам факты. Чудовищные. Согласно которым мы все — заложники и жертвы чужой глупости, некомпетентности, жадности и непрофессионализма.

Честь и хвала спасателям, рисковавшим жизнью и до последнего не оставлявших попытки найти выживших. Низкий поклон тем, кто выводил людей и, превозмогая собственный страх, спас десятки напуганных и дезориентированных людей. На этом благодарности и патетика заканчиваются.

И начинается то, что в обычной жизни называется обычным бл***твом. Которое заключается в том, что для многих эта трагедия стала очередным поводом заработать лайк в твиттере и бонус к политической карме. Нет, скринов не будет. Хотя бы из сострадания к тем, кто вчера пережил самый страшный день в своей жизни. И к тем, чья жизнь закончилась вчера. Ведь погибших намного больше, чем гласят официальные данные. Потому родители, которые вчера потеряли своих детей, они тоже умерли. Нет, не физически. Морально. Что ещё страшнее. У меня от одной только мысли, что такое могло случиться с моими детьми — темнеет в глазах и подкашиваются ноги. Каково тем, чьи дети вчера пошли на свой последний сеанс — словами это описать нереально.

И им сейчас совершенно все равно, каковы были истинные причины пожара. Им нужно отмщение. Которое не облегчит их боль, но которое, возможно, спасёт жизни миллионов других людей, которые ежедневно посещают торговые центры по всей стране.

Что касается виноватых, то большинство «неполжЫвцев со светлыми лицам», написав дежурный пост с соболезнованиями, уже дружно оплёвывают Путина. Потому что именно он во всем виноват. Потому что его задача — держать на контроле всю пожарную безопасность страны. Потому что лично он даёт взятки пожарной инспекции. Потому что он закрыл двери кинозалов. Потому что он не оборудовал ТЦ пожарными лестницами. Потому что он…

Да, именно он все это устроил. И именно вчера. Чтоб западные страны не высылали наших дипломатов, а слали телеграммы с соболезнованиями.

Нет, это не мои извращённые фантазии. Это реальные гипотезы реальных людей.

И нам с этим придётся жить. Как мы уже живём не только с болью утраты, но и спекуляциями и домыслами на тему «Курска», Норд-Оста, Беслана и других трагедий, выпавших на наш с вами век.

Впрочем, сейчас важно не то, сколько раз будет сказано, что виноват Путин и только его отставка спасёт нас от свалок, пожаров, взяток и халатности.

Важно, чтоб расследование было открытым и максимально тщательным. Чтоб никто не ушёл от ответственности и получил по всей строгости закона. Начиная от того, кто проводил последнюю проверку по пожарной части и заканчивая теми, кто орет о том, что бизнес должен работать, а не держать отчёт перед контролирующими и надзорными органами…

… От лица моей семьи и редакции приношу наши соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами. И переживаем вашу боль. Держитесь…

… И, да! Любите нас, пока мы живы. Слезами мертвых не поднять…

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru