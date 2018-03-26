Кемерово. Последний сеанс
55 человек (на данный момент) стали жертвами поwhoизма и халатности. Чьей именно — следствие разберётся. Хочется верить, что истинных виновников этой трагедии найдут и накажут. Причём, так строго и показательно, что владельцы других торговых центров будут лично проверять противопожарную систему и проводить эвакуационные тренировки для персонала. Потому что люди — это не только бабло. Потому что за каждого своего посетителя нужно нести ответственность и отвечать за его безопасность своей головой.
Но это лирика. Проза же жизни демонстрирует нам факты. Чудовищные. Согласно которым мы все — заложники и жертвы чужой глупости, некомпетентности, жадности и непрофессионализма.
Честь и хвала спасателям, рисковавшим жизнью и до последнего не оставлявших попытки найти выживших. Низкий поклон тем, кто выводил людей и, превозмогая собственный страх, спас десятки напуганных и дезориентированных людей. На этом благодарности и патетика заканчиваются.
И начинается то, что в обычной жизни называется обычным бл***твом. Которое заключается в том, что для многих эта трагедия стала очередным поводом заработать лайк в твиттере и бонус к политической карме. Нет, скринов не будет. Хотя бы из сострадания к тем, кто вчера пережил самый страшный день в своей жизни. И к тем, чья жизнь закончилась вчера. Ведь погибших намного больше, чем гласят официальные данные. Потому родители, которые вчера потеряли своих детей, они тоже умерли. Нет, не физически. Морально. Что ещё страшнее. У меня от одной только мысли, что такое могло случиться с моими детьми — темнеет в глазах и подкашиваются ноги. Каково тем, чьи дети вчера пошли на свой последний сеанс — словами это описать нереально.
Что касается виноватых, то большинство «неполжЫвцев со светлыми лицам», написав дежурный пост с соболезнованиями, уже дружно оплёвывают Путина. Потому что именно он во всем виноват. Потому что его задача — держать на контроле всю пожарную безопасность страны. Потому что лично он даёт взятки пожарной инспекции. Потому что он закрыл двери кинозалов. Потому что он не оборудовал ТЦ пожарными лестницами. Потому что он…
Да, именно он все это устроил. И именно вчера. Чтоб западные страны не высылали наших дипломатов, а слали телеграммы с соболезнованиями.
Нет, это не мои извращённые фантазии. Это реальные гипотезы реальных людей.
И нам с этим придётся жить. Как мы уже живём не только с болью утраты, но и спекуляциями и домыслами на тему «Курска», Норд-Оста, Беслана и других трагедий, выпавших на наш с вами век.
Впрочем, сейчас важно не то, сколько раз будет сказано, что виноват Путин и только его отставка спасёт нас от свалок, пожаров, взяток и халатности.
Важно, чтоб расследование было открытым и максимально тщательным. Чтоб никто не ушёл от ответственности и получил по всей строгости закона. Начиная от того, кто проводил последнюю проверку по пожарной части и заканчивая теми, кто орет о том, что бизнес должен работать, а не держать отчёт перед контролирующими и надзорными органами…
… От лица моей семьи и редакции приношу наши соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами. И переживаем вашу боль. Держитесь…
… И, да! Любите нас, пока мы живы. Слезами мертвых не поднять…
Источник: voicesevas.ru
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…”Пока внутри системы не начнет действовать принцип персональной ответственности, с самыми жесткими последствиями, включая конфискацию, смертную казнь, поражение в правах и люстрацию, пока виновные и ответственные не перестанут возглавлять комиссии по ликвидации последствий своих действий, а власть откупаться от вдов и сирот нашими же бюджетными деньгами, раздавая мелкие подачки, копейки с полученных немыслимых доходов, изображая на рожах скорбь и отцовскую заботу, страна так и будет гореть в бетонных коробках, тонуть в дырявых корытах, разбиваться в самолетах, гибнуть в катастрофах, испытывая в последние минуты ледяной ужас и опустошающую безнадегу.
В отставку должны уйти губернатор и всё региональное руководство, в Минстрое должны быть срочно утверждены новые железные нормативы, правила и стандарты при строительстве объектов массового скопления людей, а за их несоблюдение установлена исключительно уголовная ответственность, в случае гибели людей должна применяться смертная казнь, конфискация имущества и поражение в правах. Компенсация пострадавшим должна происходить исключительно за счет средств владельцев душегубок, а сами они должны быть в случае гибели людей отправлены в ссылку и на каторжные работы.”
П.С.1,Вот угадайте , будут такие наказания,как хочет общество главным тузам и собственникам.?Нет ,ибо собственность священа в данной СИСТЕМЕ.Все спустят на тормозах,растянут во времени на полгода или год ,как и с дискотекой ,”..Лошадь какая-то”Система сама себя не сьедает
2,Начнется на этом горе пиар всех оппозиционеров-это их час,как Собчак в Волокаламске.
3,Зарабатывать будут очки и право на портфель избганные ,устраивая шоу,вот с какой стати ненавистница Сталина и вроде бы жуткий поцтриот Захарова (МИД)делает заявления по этому вопросу.И почему на всех каналах нам будут сочувствовать избганные соловьевы.Вообще -это национальный траур и ТВ на три дня хотя бы отключить надо.
4,Система сгнила ,нужны новые правила защиты от нее.
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Читаю комментарии очевидцев и участников… Ужас! В игровой комнате 30 погибших малышей. Один мужик пытался вынести деток из другой детской комнаты. В итоге спас только 4 из, примерно, 30 малышей, т.к. даже с закрытым ртом и носом туда пройти стало невозможно…
Пожарная сигнализация не сработала, противопожарная система не сработала, пожарка ехала со скоростью Почты России. Здание вообще изначально было складским и не предназначалось для создания ТЦ. Всем виновным в данной трагедии давать ПЖ с полной конфискацией имущества и счетов. Но толку, людей уже не вернуть. Слов нет…
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извините,Вова ответственный за кадровую политику? или он только брехать красиво может с трибуны и всё..ах да..на коньках умеет кататься.Дело в том,что Вова уклоняеться от исполнения своих не посредственых обязанностей.От принятия решений и контроля их исполнения.А пожар-это рузультат его правления.На счет взяток-снова извините ВОВУ,он тут не при чем.Но кто как не президент определяет,стратегию развития общества..Пока есть одна.-выгодно продай.И путин крыша этому.Можете обвинить меня в русофобии-извините не Путать РУСЬ и Путина-разные ипостаси.