Что надо знать о трагедии в “Зимней вишне”

• Всю пожарную часть ТЦ делала фирма, которую «порекомендовали» в местной МЧС (пожарные относятся к этому ведомству). У этой фирмы должна быть соответствующая лицензия, выданная государством

• Эксплуатирует всю пожарную часть ТЦ не эта бедная женщина-гендиректор, которую скоро назначат виновной, а также специализированная фирма, которую ей навязала местная МЧС, и тоже с соответствующей лицензией. И которой эта фирма очевидно платила откаты.

• При приемке здания подписывается «паспорт безопасности». Пока нет разрешения МЧС, ни один ребенок и его родители не могут войти в здание

• Если к зданию были претензии от пожарных и соответствующие предписания, она должна их выполнить. По уже выписанным предписаниям никакие «надзорные каникулы» не действуют.

• Компания может быть сколько угодно в реестре малого бизнеса. По заявлению гражданина (то есть инспектор мог всегда пожаловаться сам себе) все проверки законны. То есть когда пожарные хотят, они проверяют. Тут – явно не хотели.

• Местный начальник МЧС при зарплате в 1,6 млн рублей в год является владельцем Land Cruiser стоимостью минимум за 3 млн. рублей.

Покажите людям, что правда эффективнее лжи. Дайте им уверенность в этом.

Ситуативные поиски общественностью ответа на вопрос, кто виноват и что делать, после событий в Кемерове (как и после любой другой трагедии — будь то утонувшие в Карелии дети или взрывы бытового газа в жилых домах по всей стране) абсолютно понятны. Мы можем гневно задаваться вопросами, почему 74-летний Тулеев не приехал к горящему ТЦ, почему Пучкову нужно «поручение президента», чтобы вылететь на место трагедии, и почему у регионального руководителя МЧС 200-й Land Cruiser при годовом доходе в 1,6 млн рублей. Да, губернатору, очевидно, жмёт кортеж. Не приехать ему без кортежа. Бедному. Но. Это уводит нас далеко от вопросов, которые мы себе ставим.

Канонический в понимании людей приезд главы субъекта на место ЧП в сочетании с общефедеральным трауром, несколькими посадками и масштабными проверками по всей стране той «отрасли», в которой произошла трагедия, — это реактивное ничто. Захлебнуть эмоции публицистов. Проверки бабушке внука не вернут. Шум уляжется, люди разойдутся по квартирам, а леса будут гореть каждое лето. Степень барства и самодурства региональных властей, конечно, может быть скорректирована надзорными проектами ОНФ, инспекциями, спецпроверками, бортами со спецназом ФСБ, индексами KPI и рейтингами влиятельности губернаторов. Но. Зачем вообще нужны такие чиновники, которые, чтобы что-то делать нормально, должны ссаться, что им прилетит?

Понятно, что отследить за всем — невозможно. Криворукий проектировщик, помощник архитектора, который получил взятку, инспектор пожарной охраны, которого уважаемые люди попросили не за@бывать уважаемых людей, перебои с совестью, тезис про «мне ещё жить на этой земле». Но это не значит, что ничего не нужно делать. И это не значит, что нужно сейчас, прямо сейчас заниматься трупоедством. Охолонитесь.

Чтобы победить это лживую степень холуйства с фасадами из ДСП под федеральные форумы, заискивающие папочки, в которых показывается «снижение безработицы и увеличение темпов поллюции», передающиеся Путину под телекамеры, недостаточно ввести пожизненные сроки за пи@дёж. Нужно сделать так, чтобы люди не боялись говорить правду. Не исходили из парадигмы, куда им идти жаловаться на действие полиции, изучая через региональные компромат-сайты, дружат ли местный надзорный прокурор и начальник РУВД. И не писали в администрацию президента, опасливо держа в голове, что если там и прочитают, и распишут в регион «разобраться», то не факт, что разберутся с проблемой, а не с ними.

Чтобы кастрировать коррупцию и ликвидировать страх в регионах, недостаточно убить барство. Для того чтобы убить барство, оставьте уже, наконец, все эти тезисы про «крепких хозяйственников». Мы знаем этих крепких хозяйственников. Большая их часть с момента приезда Васильева в Дагестан — в Лефортово. Не существует никаких крепких хозяйственников. Есть только расхожая фраза про «дайте человеку поработать». Ротация. Безо всяких родо-нефтяных отношений. Президент эту ротацию делает. Кемеровская область. Глава СК — с октября 2017 года, прокурор — с 2012-го, ГУМВД с 17-го. Все не из Кузбасса.

Покажите людям, что правда эффективнее лжи. Дайте им уверенность в этом. Без этого торговые центры будут гореть, лодки тонуть, а в домах взрываться газ.

Источник https://cont.ws/@kgb/895237