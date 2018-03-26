Блеф не прошел

США решили не переступать красную черту, обозначенную Россией, и дали заднюю

Исходя из последних заявлений Генерального штаба России и, в связи с этим, понижения угрозы нападения США на Сирию из-за сложившейся обстановки вокруг Восточной Гуты, можно сделать вывод, что блеф США не сработал и они аккуратно дали задний ход.

Противовоздушная оборона Сирии находится в полной боевой готовности, но в данном случае речь уже больше идет об угрозе воздушного нападения со стороны Израиля, чем со стороны США.

Аналитик по военному делу Пете Луц пояснил, что конкретное и жесткое заявление российской стороны в адрес Соединенных Штатов сделало свое дело, и если у США и были какие-то планы, то на данный момент они сорваны.

По мнениям других военных специалистов, в данном случае американцы просто блефовали и брали, как говорят, всех на "понт". По их замыслам это должно было негативно повлиять на действия правительственных сил Сирийской Арабской Республики по освобождению Восточной Гуты.

Заявления военных генералов США сопровождались мощным информационным давлением по линии Совета безопасности ООН, где представитель Соединенных Штатов совместно с другими странами так называемой Западной коалиции осуществляли необоснованные нападки на сирийское правительство.

Жесткая позиция российской стороны и заявления Генерального штаба, что в случае нападения на Сирию под угрозу попадут непосредственно российские военнослужащие, и Москва в этом случае будет сбивать и топить не только ракеты, но и их носители, видимо, достаточно отрезвляюще подействовали на американцев.

В подкрепление своих намерений Москва перебросила в Сирию дополнительные дивизионы С-400, а также на своих военных базах в Сирии привела в действие системы по глушению сигналов G2 и G3 для того, чтобы минимизировать ущерб от возможных нападений с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Сирийское правительство со своей стороны неоднократно давало понять, что все ее системы противовоздушной обороны находятся в полной боевой готовности и при попытке атаки американцев ждет огромный сюрприз.

Что за сюрприз, сирийцы не поясняли, но скорее всего дело касается вопросов технической модернизации и обновления своих средств ПВО.

Разговоры о технической модернизации сирийских ПВО неоднократно просачивались в различные СМИ, но вряд ли такие средства противовоздушной обороны еще использовались по полной программе, так как преждевременное применение значительно раскрыло бы их тактико-технические характеристики и возможности.

В настоящее время сирийские правительственные силы совместно с российскими ВКС активно продолжают уничтожать и вытеснять боевиков с Восточной Гуты, и скорее всего американцам предстоит распрощаться со своим бандитским анклавом, находящимся под боком сирийской столицы.

В любом случае, освобождение Восточной Гуты не означает окончание конфликта. В настоящий момент театр столкновения интересов будет перемещен в северную провинцию Идлиб, где уже вплотную переплетаются интересы США и Турции.