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В Калужской области документально закрепили права русского народа

10:37. 25 марта 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Тихо, без лишнего пиара, в декабре прошлого года наша страна сделала еще один шаг от «европейских ценностей» к нормальному существованию, одной из важнейших предпосылок которого является восстановление утраченной еще во время масонской Февральской революции и Октябрьского переворота субъектности русского народа. В пилотном регионе — Калужской области — приняли «Стратегические основы национальной политики Калужской области», в которой впервые в новейшей законодательной практике закреплены права русского большинства.

< ![CDATA[]]>Как следует из опубликованного документа, < ![CDATA[]]> целями национальной политики Калужской области являются: укрепление многонационального единства, общероссийского гражданского самосознания и духовной общности жителей Калужской области как неотъемлемой части российской гражданской нации; сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Калужской области; учет и обеспечение прав русского народа как национального большинства и прав национальных меньшинств, проживающих на территории Калужской области, и гармонизация отношений между ними; успешная социальная и культурная адаптация мигрантов и их интеграция в многонациональный народ России — российскую гражданскую нацию; обеспечение высокого уровня региональной безопасности Калужской области и качества государственного управления в сфере национальной политики.

Документ, конечно, пестрит мультикультуралистической шелухой, однако суть не меняется: стратегия закрепляет понятие русского народа, представителей которого в области 86% от общего населения, как национальное большинство и обязывает учитывать его интересы. Более того, как в целях, так и в задачах четко прописаны еще два пункта: интеграция мигрантов и недопущение создания их этнических анклавов, а также приоритет на возвращение соотечественников. При этом никто не собирается никого ущемлять: прописано равноправие всех проживающих народов и обязательное соблюдение всех конституционных норм и законов.

И вот это действительно прорыв. Что нужно для нормального существования разных народов в едином государстве? Если послушать европейцев, то очень и очень много, а прежде всего, лишить всяческой идентичности местное население, сломать традиции и устои, заменить на придуманные гендерные идентичности — и будет вам счастье. Все приезжие тут же забудут, что они арабы, афганцы, малийцы или руандийцы и радостно сольются в один большой европейский гей-парад под чутким контролем глобальных корпораций. Как показала уже почти 20-летняя практика, этот путь тупиковый, что и привело к кризису в Европе, но так как никакого другого в рамках глобального либерализма у них не придумано, то он объявлен единственно верным, а все кто не согласен — врагами демократии и человечества.

Есть и иной подход — не ломать то, что строилось веками и не пытаться скрестить ужа и ежа, дабы получить колючую проволоку. У нас, как ни у одной европейской нации, есть собственный опыт совместного проживания народов, которые не истреблялись, как индейцы, и не порабощались, как негры. Сегодня именно Россия стала мировым брендом именно такого — традиционного — подхода к решению, в том числе и межнационального вопроса, где запрет елок или пятачков — дикость, равно считается дикостью терпеть изнасилования тысяч детей, а родителям — бояться говорить об этом из-за обвинений в расизме.

Проблема в том, что брендом-то мы стали, но с 90-х годов Россия пыталась отчаянно и зачастую неудачно скопировать «передовой европейский опыт» или, как говорил ельцинский министр и уже бывший член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин, «внедрить мультитолерантность». Итогом внедрения как раз и стали вспышки этнического противостояния. И вот калужане первыми попробовали сдвинуться с мертвой точки, что не может ни радовать. Впрочем, это только начало истории, мы же будем следить, как она будет развиваться далее. 

Источник: www.kramola.info

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