Уроки Мудрости. Урок шестой. Мужчина и Женщина. Часть 2
21 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Уроки Мудрости. Урок шестой. Мужчина и Женщина”.
Автор-сказитель – Сурияр
Часть 1 https://youtu.be/Ke2B2W5ngtA
Главным вопросом современности, без преувеличения, является вопрос о взаимоотношениях мужчины и женщины. Но получить на него ответ можно только тогда, когда мы поймём что такое мужчина и что такое женщина.
Понять это нам поможет мудрость Предков.
Эти вопросы мы и рассмотрим в очередной беседе из цикла передач Школы Мудрости.
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Источник: www.youtube.com