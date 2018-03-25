Уроки Мудрости. Урок шестой. Мужчина и Женщина.Часть 1

21 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Уроки Мудрости. Урок шестой. Мужчина и Женщина”.



Автор-сказитель – Сурияр



Часть 2 – https://youtu.be/DouuE6mJy4Y



Главным вопросом современности, без преувеличения, является вопрос о взаимоотношениях мужчины и женщины. Но получить на него ответ можно только тогда, когда мы поймём что такое мужчина и что такое женщина.

Понять это нам поможет мудрость Предков.

Эти вопросы мы и рассмотрим в очередной беседе из цикла передач Школы Мудрости.



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Источник: www.youtube.com