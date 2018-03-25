Трагедия в Кемерово
22:51. 25 марта 2018 Просмотров - 200 Один комментарий Опубликовал: brahman
Судя по поступающей из Кемерово информации, число жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" оказалось куда больше, чем 4 человека, о которых сообщалось после обеда.
На вечер официально признано 12 погибших и более 70 (в основном дети) пропавших без вести.
В местных соц.сетях пишут, что жертв может быть от 30 до 80 человек. Пожар продолжают тушить.
Среди озвучиваемых версий – поджог, нарушение техники безопасности в ТЦ, случайное возгарание в детской комнате.
Официальных данных о пострадавших нет, сколько там осталось((((Но скорые очень часто возят, тех, кого вытащили. Я видела, как искали внутри здания МЧСники с фонариками(в уже потушенном крыле)Горе страшное. Снимала до темна. Пожарники почему-то без раций. Когда горела крыша, кричали чтоб убрали их оттуда, потому что стена отошла и рухнет, всех быстро стали подальше убирать(людей. мы с внуком стояли на территории школы, потом обошли, вернулись, но на территорию уже не пускали)
Днем 25 марта загорелся ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Пожар начался в одном из кинозалов на последнем, четвертом этаже торгового центра. Затем огонь быстро распространился на другие этажи.
Пожарная сигнализация не сработала
Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. В результате некоторые люди оказались отрезаны от выходов.
Люди прыгали из окон
Есть видео парня, который выпрыгнул из окна, чтобы спастись. Оно не для слабонервных. Парень, кстати, выжил.
Сгорел контактный зоопарк. Животных спасти не удалось
В зоопарке были белки, кролики, сурикаты, хорек, шиншилла, еноты, ежи, носуха, лиса, козы, змея, черепаха, сова и другие звери — всего почти 200 животных 25 видов.
Причина возгорания
По предварительным данным, загорелась проводка. Руководство же центра считает, что это был поджог. У них неоднократно были проблемы с подростками, которые приходят в центр «посидеть как в подъезде».
Что происходит сейчас?
Пока неизвестно точное число пострадавших, но говорят, что их не меньше 30 человек. Здание продолжает гореть и потушить его пока не получается. После пожара оно восстановлению уже не подлежит.
https://amarok-man.livejournal.com/3307066.html – цинк (по ссылке еще фотографии и видео из Кемерово)
UPD: На 11 вечера официально признано 37 погибших. Десятки до сих пор числятся пропавшими без вести.
СК РФ возбуждено уголовное дело.
Мир праху погибших.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Стартовала активная фаза войны между олигархатом и средним бизнесом за право оказывать влияние на государственную власть – теперь на всех объектах малого и среднего бизнеса пройдут проверки на пожаробезопасность, часть из них по заказу прекратят временно работу – это приведёт к убыткам для бизнесменов. А олигархат смотря на это будет потирать руки демонстрируя, что вова без них не обойдётся…