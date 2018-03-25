Сводки от ополчения Новороссии 25 марта 2018
- 11:29 CРОЧНО: Сообщение от командования ДНР.
- 11:07 Служу Республике. Луганск прифронтовой. Фрунзе. Выпуск 25.03.2018.
- 10:30 В этом доме жил герой ДНР.
- 10:29 Жилой дом на юге ДНР поврежден в ходе ночного обстрела со стороны ВСУ.
- 01:27 Стратегический БПЛА США провёл разведку над Донбассом и у границ России.
- Вчера 22:56 Донбасс: Штаб «АТО» сообщает о потерях.
CРОЧНО: Сообщение от командования ДНР
Оперативное командование Донецкой Народной Республики сообщает о готовящихся провокациях со стороны украинских оккупантов.
По данным, только что полученным разведкой ВС ДНР, украинскими оккупантами, а именно 53 ОМПБр, в районе н. п. Лебединское готовится очередная провокация с целью вызова ответного огня, для чего будет совершен минометный и танковый обстрел позиций подразделений ВС ДНР.
Также не исключается, что, с целью подготовки прибывшими в зону «АТО» группами журналистов сфабрикованных репортажей с обвинением наших защитников в обстрелах, будет нанесен «дружественный» неприцельный обстрел по району н. п. Лебединское.
«Мы призываем мирное население, проживающее на временно оккупированной Украиной территории в н. п. Лебединское и близлежащих районах нашей Республики сохранять бдительность и находиться вблизи укрытий», — говорится в официальном сообщении оперативного командования.
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Служу Республике. Луганск прифронтовой. Фрунзе. Выпуск 25.03.2018
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В этом доме жил герой ДНР
Открытие памятной звезды герою ДНР Артему Шатохину.
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Жилой дом на юге ДНР поврежден в ходе ночного обстрела со стороны ВСУ
ВСУ за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов поврежден частный жилой дом в селе Саханка на юге ДНР.
Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — три раза, — отметил он. — Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 48 единиц».
В СЦКК уточнили, что в ходе обстрелов применялись танки, минометы калибром 82 мм, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Под огнем оказались населённые пункты Безыменное, Саханка, Донецкий аэропорт.
«В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Саханка на улице Ленина поврежден газопровод и фасад жилого дома», — добавили в Центре.
Напомним, что 5 марта в Донбассе вступило в силу новое перемирие, которое было согласовано участниками Контактной группы в Минске 2 марта и неоднократно нарушено украинскими военными.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Стратегический БПЛА США провёл разведку над Донбассом и у границ России
По данным западных авиационных ресурсов, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу, 24 марта, осуществил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого несколько раз приближался к российским границам.
Дальний американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии. Он в течение более десяти часов курсировал вдоль линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.
Во время полета разведчик пролетал на расстоянии приблизительно 40–60 км от границ Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.
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Донбасс: Штаб «АТО» сообщает о потерях
Один военный ВСУ погиб и еще один получил ранения в субботу, 24 марта, в зоне «АТО».
По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с боеприпасами, сообщает пресс-центр штаба «АТО».
«Сегодня в одной из бригад, выполняющей задачи на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения, несовместимые с жизнью, один военнослужащий. Еще один получил ранения», — сообщили в штабе.
Раненый военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.
Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.
Читайте также: Украина должна уже сейчас готовиться к возвращению Донбасса, — экс-глава СБУ
К оглавлению | Источник: rusvesna.su