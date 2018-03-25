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Сводки от ополчения Новороссии 25 марта 2018

11:33. 25 марта 2018 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

CРОЧНО: Сообщение от командования ДНР

CРОЧНО: Сообщение от командования ДНР | Русская весна

Оперативное командование Донецкой Народной Республики сообщает о готовящихся провокациях со стороны украинских оккупантов.

По данным, только что полученным разведкой ВС ДНР, украинскими оккупантами, а именно 53 ОМПБр, в районе н. п. Лебединское готовится очередная провокация с целью вызова ответного огня, для чего будет совершен минометный и танковый обстрел позиций подразделений ВС ДНР.

Также не исключается, что, с целью подготовки прибывшими в зону «АТО» группами журналистов сфабрикованных репортажей с обвинением наших защитников в обстрелах, будет нанесен «дружественный» неприцельный обстрел по району н. п. Лебединское.

«Мы призываем мирное население, проживающее на временно оккупированной Украиной территории в н. п. Лебединское и близлежащих районах нашей Республики сохранять бдительность и находиться вблизи укрытий», — говорится в официальном сообщении оперативного командования.

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В этом доме жил герой ДНР



Открытие памятной звезды герою ДНР Артему Шатохину.























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Жилой дом на юге ДНР поврежден в ходе ночного обстрела со стороны ВСУ

Жилой дом на юге ДНР поврежден в ходе ночного обстрела со стороны ВСУ | Русская весна

ВСУ за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов поврежден частный жилой дом в селе Саханка на юге ДНР.

Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — три раза, — отметил он. — Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 48 единиц».

В СЦКК уточнили, что в ходе обстрелов применялись танки, минометы калибром 82 мм, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Под огнем оказались населённые пункты Безыменное, Саханка, Донецкий аэропорт.

«В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Саханка на улице Ленина поврежден газопровод и фасад жилого дома», — добавили в Центре.

Напомним, что 5 марта в Донбассе вступило в силу новое перемирие, которое было согласовано участниками Контактной группы в Минске 2 марта и неоднократно нарушено украинскими военными.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Стратегический БПЛА США провёл разведку над Донбассом и у границ России

Стратегический БПЛА США провёл разведку над Донбассом и у границ России | Русская весна

По данным западных авиационных ресурсов, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу, 24 марта, осуществил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого несколько раз приближался к российским границам.

Дальний американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии. Он в течение более десяти часов курсировал вдоль линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

Во время полета разведчик пролетал на расстоянии приблизительно 40–60 км от границ Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Донбасс: Штаб «АТО» сообщает о потерях

Донбасс: Штаб «АТО» сообщает о потерях | Русская весна

Один военный ВСУ погиб и еще один получил ранения в субботу, 24 марта, в зоне «АТО».

По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с боеприпасами, сообщает пресс-центр штаба «АТО».

«Сегодня в одной из бригад, выполняющей задачи на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения, несовместимые с жизнью, один военнослужащий. Еще один получил ранения», — сообщили в штабе.

Раненый военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

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