Сводки от ополчения Новороссии 25 марта 2018

ВСУ за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов поврежден частный жилой дом в селе Саханка на юге ДНР.

Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — три раза, — отметил он. — Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 48 единиц».

В СЦКК уточнили, что в ходе обстрелов применялись танки, минометы калибром 82 мм, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Под огнем оказались населённые пункты Безыменное, Саханка, Донецкий аэропорт.

«В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Саханка на улице Ленина поврежден газопровод и фасад жилого дома», — добавили в Центре.

Напомним, что 5 марта в Донбассе вступило в силу новое перемирие, которое было согласовано участниками Контактной группы в Минске 2 марта и неоднократно нарушено украинскими военными.

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