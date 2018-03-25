Стерилизации населения России с помощью ГМО

В России пять миллионов семей, которые не могут иметь детей. Специалисты из Общенациональной Ассоциации генетической безопасности начали разбираться, с чем связан рост среди населения стерильных пар. Специалистами был сделан запрос в животноводческое хозяйство Краснодара о получение корма, которым кормят скот. По прибытию корм отдали в лаборатории, где провели его исследование. Корм оказался с содержанием ГМО. Что любопытно! По характеристикам, заявленным производителями, корм не содержит ГМ-включений. Результаты исследования показали обратное.

Также Институтом проблем экологии и эволюции РАН был проведен эксперимент на животных, которых кормили этими кормами. Уже у первого поколения родившихся животных было отмечено подавление роста, развития и нарушенная репродуктивная функция. Т.е. животные были стерильны.



Таким образом, был зафиксирован факт влияния ГМО на репродуктивную функцию.



Генетически Модифицированные Организмы (ГМО) придуманы специально для массового убийства населения нашей планеты. Это нужно хорошо понимать и всегда помнить. Все остальные разговоры – это умелая маскировка и дезинформация…



Существует миф, что ГМО безопасны для животных и человека.



Но это не так. Результаты многочисленных исследований показали, что употребление ГМО приводит:



– к патологии внутренних органов;

– к образованию опухолей;

– к изменению гормонального уровня;

– к бесплодию у животных и человека.



Мы постепенно становимся заложниками людоедов, принуждающих нас питаться отравой, которую они производят и продают нам по бешеным ценам. Если мы не начнём активно сопротивляться, то долго мы не продержимся – вымрем подчистую.



Первые лица страны не могут договориться об отношении к генно-модифицированной продукции. Владимир Путин потребовал разработать программу по запрету импорта ГМО, в ответ на это Медведев подписал постановление о выращивании трансгенных растений на территории России. Общественные организации, считающие ГМО опасными для здоровья, в свою очередь, подают в суд на правительство.



Куда пропали старые сорта овощей и кому это выгодно? Что делать?



Самый лучший способ борьбы с транснациональными корпорациями, которые занимаются агрохимией и семенами это обходится без них – бойкот. Кто пробовал наши старинные сорта томатов, думаете захотят вернуться к гибридным, химическим. Нет! Потому что наши томаты настоящие, они имеют вкус… Доминик Гилье, основатель ассоциации Kokopelli, производящей и распространяющей старые семена овощей.

Куда пропали старые сорта овощей? 05.01.2011 Евгения Шуваева Руководитель проекта ПРАсемена. Несколько месяцев роюсь в библиотеках, ищу информацию о старых, исконно русских сортах овощей, в первую очередь о тех, что издревле возделывались на Руси: об огурцах, капусте, луке, чесноке, моркови, свекле. Читаю дореволюционные книги об овощеводстве и старинных русских сортах, изучаю научные доклады отчеты советских селекционных станций первой половины двадцатого века, читаю современные издания об овощах. Я пытаюсь понять, что у нас было, что с этим сделали, и где теперь все это искать. Ищу следы того наследия, которое оставили нам предки, уточняю для себя происхождение первых селекционных сортов, которые еще не так далеко ушли от старых местных сортов-прародителей, как современные сорта и гибриды.



В XIX веке овощи тех самых старых сортов, выращенные российскими огородниками, занимали первые места на сельскохозяйственных выставках, гремели на всю Европу. Семена этих овощей и сами овощи успешно продавались и в больших количествах вывозились за границу, пользовались там популярностью.

Где это все? Куда подевалось? Где Муромские, Вязниковские, Боровские, Аксельские, Голаховские, Нежинские, Крымские огурцы? Где капуста Коломенская (в Европе её звали исполинской за огромные размеры), Каширка, Сабуровка, Капорка, Вальватьевская, Бронка, Ладожская, Ревельская? Нет их, днем с огнем не сыскать, разве что в коллекциях научно-исследовательских учреждений пылятся (многие из наших знаменитых сортов огурцов и капусты в селекции не участвовали), да может где-то в очень глухих деревушках у бабушек стареньких и у староверов в Сибирской глуши. Может что-то есть у коллекционеров? Надо искать…обязательно искать. Потому что не храним, то, что имеем, плачем потерявши.

А сейчас мы стоим на грани потери всего того генетического разнообразия культурных сортов овощей, которое веками создавали и веками поддерживали наши предки. Самый доступный способ достать семена старых местных сортов овощей, это поискать те из них, которые до сих пор включены в Госреестр сортов, а значит, производятся семеноводческими фирмами. Правда здесь тоже есть свои нюансы: важно понимать откуда какой сорт взялся , и каким способом его вывели. Из включенных в Госреестр старых селекционных сортов капусты российское происхождение имеют всего два сорта: Московская поздняя 15 (отобран из старого местного сорта Московской области – Пышкенская) и Белорусская 455 (отобран из местного сорта Белоруссии). Остальные старые сорта, полученные в 20-30 годы ХХ века, имеют зарубежное происхождение: Амагер 611, Слава 1305, Слава Грибовская 231, Номер первый грибовский 147, Номер первый полярный к 206. Я стала искать, где можно приобрести семена старых сортов овощей, хотя бы те, что включены в Госреестр.

И если с капустой дела обстоят чуть лучше (в каталогах и прайс-листах многих семеноводческих фирм я нередко встречала старые сорта капусты, включенные в Госреестр), то с семенами огурцов полная беда…

Те, кто целенаправленно искал такие семена, меня поймут. В большинстве интернет-магазинов и «продвинутых» семеноводческих форм сплошь гибриды F1 российского, голландского, немецкого производства (и других стран). Изредка попадаются сорта, но новые, в лучшем случае бывает Изящный, Кустовой, Конкурент, которые теперь уже считаются «старыми», но все же на них не тянут (получены в 60-80 гг. ХХ века). В прайсах всего нескольких семеноводческих фирм (можно пересчитать по пальцам одной руки) нашла семена старых сортов Муромский 36, Вязниковский 37, Дальневосточный 27, Нежинский 12. Кроме того на сайте оригинатора сортов Муромский 36 и Вязниковский 37 (бывшая Грибовская овощная станция, ныне ВНИИССОК) нашла описание этих сортов в каталоге сортов, полученных в данном научно-исследовательском институте. В прайсе ВНИИССОКА семян старых сортов огурцов не было указано, но я все-таки позвонила в магазин при институте – уточнить, может быть завалялись какие-нибудь семена старых сортов или ожидается новое поступление.

Ответ на вопрос о наличии семян старых сортов огурцов, в частности Муромского 36 и Вязниковского 37 меня ошарашил… По телефону сказали, что семян данных сортов нет, потому что сорта УТЕРЯНЫ! (ТНК Монсанто, естественно здесь не причём!… – прим. составителя док.) Напомню, именно на Грибовской овощной станции (ныне ВНИИССОК) были выведены эти сорта. Утеряны… Даже не знаю как это называется… В общем очень грустно. Так вот сорта утеряны, по телефону сказали, что изредка к ним в магазин завозят семена этих старых сортов огурцов из других семеноводческих фирм. Обзвонила еще несколько семеноводческих фирм – в прайс-листе одной из них были заявлены 4 старых сорта (Муромский 36, Вязниковский 37, Неженский 12, Дальневосточный 27). Правда по телефону сказали, что в наличие из них есть 2-3 и, конечно же, нет Муромского… Эх, Муромский огурец, самый древний и известный российский сорт известен с 13 века, по сей день включен в Госреестр, в каждой даже современной книжке, которая пестрит описанием самых новых сортов и гибридов, обязательно описывают этот сорт «Старинный местный сорт Владимирской области, улучшенный Грибовской овощной станцией…»

Обзвонила еще несколько фирм, в прайсах которых фигурировали эти старые сорта – в лучшем случае их было 3 (сорта), где-то два, один и Муромского все в наличии не попадалось. Много фирм и магазинов, где старых сортов вообще нет, много таких магазинов семян, где вообще негибридных сортов 5-6 штук на 20 гибридов, ну и вершина всего, фирмы, торгующие исключительно гибридами, да еще и иностранной селекции.

А ведь голландцы (ТНК Монсанто – прим. составителя док.) любят использовать наш Муромский огурчик в селекции, такой скороспелый, холодостойкий и плодовитый, сорт, который веками выводили и сохраняли наши предки. Зато исконно русский огурец Муромский теперь днем с огнем искать приходится, хоть и в Госреестре есть.

Но, удача мне улыбнулась, в одной фирме я, все же, нашла семена Муромского огурчика! Там же есть и семена Вязниковского и Дальневосточного. Завтра срочно еду за семенами, а то вдруг закончатся. Старые сорта – что это такое 28.10.2011 Евгения Шуваева Руководитель проекта ПРАсемена. В газете Родовая Земля в сентябрьском выпуске №9 2011 года вышла наша статья под заголовком «Почему у гибрида нет будущего». Данная статья написана с целью объяснить, почему старые сорта лучше для выращивания в своем поместье. Мы постарались написать не просто определенные доводы, а раскрыли все механизмы и факторы, которые сказываются при выращивании растений.



Чтобы у всех было четкое понимание, чем же старые сорта лучше.

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Старые сорта – что это такое.



Многие из нас помнят об упоминании в книгах серии «Звенящие Кедры России» о настоящих первородных семенах и о первозданных яблонях.

Многие слышали про старые сорта овощей, знают, что их предпочтительно выращивать в своем поместье, правда, не все знают чем старые сорта отличаются от новых сортов и гибридов (о генетически модифицированных продуктах речь сейчас не идет, т.к. понятно что их выращивание и употребление в пищу неприемлемо) и почему нам предпочтительнее выращивать именно старые. Постараемся разобраться, что к чему.

Что представляют из себя старые сорта овощей, злаков, зернобобовых и плодовых культур? Чем они отличаются от новых сортов, гибридов и трансгенных растений? Почему именно старые сорта лучше всего подходят для выращивания в поместье в условиях естественного земледелия (пермакультуры)?

Для начала нужно разобраться чего вообще мы хотим и ожидаем от растений, которые собираемся выращивать в своем поместье и использовать в пищу.

С одной стороны все хотят питаться и кормить свою семью натуральными полезными целебными продуктами, богатыми биологически активными веществами и минимально измененными селекцией, которых не коснулась генная инженерия.

С другой стороны мы все хотим организовать свое хозяйство так, что бы как можно меньше заниматься уходом за растениями и получать при этом хороший урожай вкусных и полезных плодов, не используя искусственные удобрения и стимуляторы роста, химикаты для борьбы с болезнями и вредителями.

Значит, нам нужны очень неприхотливые живучие самостоятельные растения с вкусными и полезными плодами, способные приносить хороший урожай при минимальном вмешательстве с нашей стороны.

В чем отличие старых сортов от новых сортов и гибридов и в чем заключаются причины такого отличия?

Перечислим некоторые свойства старых сортов важные для нас (в связи со сказанным выше):

1. Неприхотливость

Старые сорта могут расти в полудиких условиях пермакультуры, не нуждаются в высоком уровне современной агротехники (подкормке искусственными удобрениями, защите от болезней и вредителей при помощи специальных химических средств, тотальном уничтожении сорняков) и могут даже «прощать» некоторые просчеты в агротехнике (т.е. некоторые наши мелкие ошибки в выращивании не будут иметь тотального влияния на урожай).

Конечно, это совсем не означает, что растения старых сортов смогут расти в пустыне, без воды, почвы или в арктических льдах без укрытия и т.д. Им, конечно же, нужно создать хорошие, приемлемые условия для жизни (что собственно и дает пермакультура) – остальное они создадут себе сами и принесут урожай.

Не стоит питать иллюзий на этот счет и нужно понимать разницу между созданием необходимых условий (внимательным наблюдением за произрастанием растений, корректировке, если это требуется) с одной стороны и ежедневным уходом (поливом, подкормками, опрыскиванием от болезней и вредителей, борьбой с сорняками) с другой стороны.

Это можно сравнить с известным крылатым выражением: что бы накормить человека можно принести ему рыбу и потом приносить каждый день, а можно научить его ловить рыбу самому. Так вот в случае с пермакультурой и старыми сортами мы создаем условия, т.е. даем растениям возможность добывать себе необходимое питание самостоятельно и собственными силами защищаться и приспосабливаться. А в случае с традиционной агротехникой и новыми сортами-гибридами мы вынуждены каждый день «приносить им рыбу» – т.е. снабжать питанием, защищать от неблагоприятного воздействия среды и т.д.

2. Пластичность

Тут нужно отметить, что одним из важнейших для нас свойств сорта является его способность адаптироваться (приспосабливаться) к определенным условиям среды и технологиям возделывания. Так вот в зависимости от степени проявления этого свойства сорта подразделяют на:

Пластичные – сорта с широкой способностью к адаптации.

Непластичные – сорта с узкой способностью к адаптации.

Старые сорта культурных растений относятся к пластичным.

Это значит, что при изменении условий среды: при погодных аномалиях или в случае выращивания в другой климатической зоне, (отличающейся от той, где были получены семена данного растения и где произрастали поколения его предков,) растение имеет гораздо больше шансов выжить, принести урожай, дать жизнеспособное потомство и передать ему эти вновь приобретенные свойства (устойчивость ко всем пережитым аномалиям и приспособление к новым почвенно-климатическим условиям) на генетическом уровне.

3. Способность давать жизнеспособное потомство, сохраняться в процессе размножения.

А). Старые сорта дают жизнеспособное потомство (семена) в отличие от генетически модифицированных растений и некоторых гибридных сортов, неспособных к воспроизводству самих себя.

Б). Кроме того, сорта, в особенности старые (у них эта способность проверялась и закреплялась веками), способны сохранять свои ценные уникальные свойства, присущие конкретному сорту (если семеноводство ведется с пространственной изоляцией сортов и видов, которые могут переопылиться).

В). Более того, растения старых сортов в большей степени способны накапливать (за счет широкой способности к адаптации) и передавать своему потомству полезные признаки, приобретенные ими в процессе жизнедеятельности (устойчивость к аномальным погодным условиям, приспособление к почвенно-климатическим условиям конкретной местности и участка, где они произрастают).

4. Высокое содержание и уравновешенное (гармоничное) сочетание биологически активных веществ.

Наиболее богаты биологически активными веществами и наименее изменены селекцией дикие съедобные растения. Из культурных растений, которые мы выращиваем в своих садах и на огородах, к диким съедобным растениям по происхождению (генетически), по свойствам и составу ближе всего находятся как раз растения старых местных сортов.

Хороший пример – старые сорта пшеницы («одичать» пшеница не может, у нее нет диких видов) полбы, спельты – уникальные питательные свойства которых разительно отличают их от более «молодых» видов и сортов пшеницы.

Для сравнения охарактеризуем новые сорта по аналогичным качественным признакам:

В отличие от старых сортов новые сорта и гибриды очень требовательны к условиям произрастания и несамостоятельны, т.к. человек приучил их к тому, что он оберегает и защищает их от всех внешних воздействий, снабжает водой и питательными веществами. В результате новые сорта и гибриды представляют собой этаких капризных «тепличных» существ, неспособных к самостоятельной жизни без участия человека.

Новые сорта и гибриды непластичны, либо менее пластичны чем старые, то есть приспосабливаться к аномальным (жара, засуха, мокрое или прохладное лето) или новым для них условиям им трудно, либо вообще невозможно, и уж тем более сложно ждать в таких условиях от них урожая.

Кроме того, гибриды не способны передавать свои свойства потомству. У их потомства происходит так называемое расщепление признаков. Это значит, что собрав и посеяв семена с гибридного растения, получим непонятную смесь разномастных растений, далеко не все из которых принесут приличный урожай. Генномодифицированные растения, а так же некоторые гибриды, вообще не способны давать жизнеспособных семян, т.е. они стерильны.

Биохимический состав плодов растений новых сортов и гибридов беднее, чем у старых сортов. Снижение содержания биологически активных веществ у плодов растений новых сортов и гибридов можно заметить, сравнивая их с дикими, а так же со старыми сортами.

Легко можно проследить, как с приобретением одних, так называемых хозяйственно-ценных свойств терялись другие важные свойства: запахи – эфиры, вкус, полезные микроэлементы.

Так были выведены растения с более крупными плодами, но ослабленным вкусом и запахом (наглядный пример для сравнения – лесная земляника и садовая клубника). Плоды, которые должны хорошо переносить транспортировку, лишились своей нежной сочной консистенции и вместе с этим своего насыщенного вкуса (помидоры старых и новых сортов).

Старые сорта огурцов (негибридные, пчелоопыляемые) заметно вкуснее новых самоопыляемых сортов и гибридов. Старые виды и сорта пшеницы, если сравнивать их по биохимическому составу с новыми сортами, тоже значительно превосходят последние и по содержанию белка, и по другим важным составляющим.



Чем объясняется такое принципиальное отличие старых сортов от новых сортов и гибридов?





1. Генотипическая неоднородность (широкий набор генов), характерная для большинства старых сортов, и напротив генотипическая однородность новых сортов и гибридов.

Старые сорта – это в большинстве своем сорта-популяции.

Сорт-популяция – сорт перекрестноопыляющийся или самоопыляющейся культуры, полученный путем массового отбора и представляющий собой совокупность генотипически различных растений.

Ключевым моментом здесь является то, что при сходстве по внешним признакам (фенотипу), а так же схожести (выровненности) по хозяйственно ценным признакам (скороспелость, лежкость, вкусовые качества), и способности передавать эти признаки потомству, растения старых местных сортов имеют внутри одного сорта немножко разный набор генов (генотип).

Этим своим свойством (отличием по генотипу при сходстве по внешним признакам) старые местные сорта очень похожи на дикие видовые растения, от которых они собственно и произошли. А значит, подчиняются тем же экологическим законам, что и дикие растения в естественной природе. В данном случае одним из важнейших свойством культурных растений старых сортов является их способность приспосабливаться к различным изменениям окружающей среды. Что обусловлено как раз наличием внутри одного сорта-популяции растений со сходным, но не идентичным набором генов (генотипом). Большой набор различных генов внутри одного сорта-популяции дает шанс популяции выжить за счет тех растений, генетический набор которых позволяет так или иначе приспособится к новым условиям среды. Именно это явление и обуславливает такое свойство старых сортов как пластичность.

Новые сорта и уж тем более гибриды не имеют в запасе такого разнообразия генов как сорта-популяции. В случае с новыми сортами это результат стремления к одинаковости растений, выровненности плодов по размеру, форме, срокам созревания, потому что это облегчает уход, позволяет механизировать процесс сбора и переработки урожая.

В случае с гибридами – ни о каком разнообразии генотипа речи вообще быть не может, так как у растений, принадлежащих к одному гибридному сорту генотип вообще практически идентичный.

2. Проверка временем (это не пустые слова – а нормальный опытный процесс).

Растения старых сортов десятилетьями, столетьями апробировались и приспосабливались к разным климатическим условиям определенных местностей, выживали в различных аномальных погодных условиях, сохраняя при этом свои индивидуальные сортовые свойства. Растения старых сортов передавали своему потомству способность выживать во всем том многообразии условий, которые они сами и их предки пережили. Новые сорта и гибриды таким длительным периодом полевых испытаний в различных климатических и почвенных условиях похвастаться, мягко говоря, не могут.

Причем, чем новее сорт, тем меньше был его испытательный срок (раньше, перед тем как допустить сорт в Госреестр, его гораздо дольше и тщательнее испытывали, чем сейчас).

Накапливать и передавать потомству полезные признаки, у новых сортов просто не было времени! А гибриды, как мы помним, вообще на это не способны.



< ![CDATA[ ]]> Каталог семян Грачева Е.А. (1898г.).pdf< ![CDATA[]]>



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Помидор-Спрут



Этот живой организм мы купили на базаре. В этот день были куплен не только он но и целое ведро его ‘ Братьев” . С виду они были нормальными помидорами. Но при нарезке в салат проявились странные факторы. Некоторые из них были не дозрелыми. После некоторого времени созревании на солнышке я попробовал их снова порезать. Не тут-то было. Их можно было не есть а только садить. Хотя некоторые едят пророщенную пшеницу и т.д. я не смог. Отношение к этому не однозначное.

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Утечка данных исследований генетически-модифицированной кукурузы показывает, что выращенные в лаборатории образцы альтернативы натуральным зерновым культурам содержат поразительный уровень ядовитых химикатов.

Один анти-ГМО веб-сайт опубликовал результаты исследований компании консультантов по разным типам кукурузы, и они показывают, что ГМ-продукты могут быть более опасны, чем считалось ранее.

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В Сеть попали пугающие кадры, на которых запечатлены свиньи-мутанты с “двойными” мускулами, которых выращивает фермер из камбоджийской провинции Бантеаймеантьей. Мужчина продает не только мясо, но и семя генетически модифицированных животных.

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Благодаря генетической селекции и экспериментам, бельгийский огромный Синий Бык упакован в мышцы и мясо. Этот странный вид крупного рогатого скота имеет более 40% дополнительной мышечной массы. Они набирают вес удивительно быстро.



От широкой общественности скрывается то, что эти быки – генетически модифицированные.

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