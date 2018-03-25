Сорос идет на Молдавию

На фоне скандала с Британией и выборов в России совсем незаметно проходят события в маленькой Молдавии, где вступает в финальную фазу местный майдан, который, по задумке его авторов, должен окончательно и бесповоротно оторвать ее от России. Очередная революция по Соросу на постсоветском пространстве назначена на 25 марта и будет осуществляться руками румынских и молдавских футбольных фанатов-«унионистов» — сторонников объединения с Румынией. Почти не скрывается, что в этот день они попробуют взять власть в стране, равно как и не скрывается, что за этим стоят люди Сороса. В ответ президент Игорь Додон готов сформировать «Национальный фронт в защиту Родины», а завтра в Молдавию летит заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

< ![CDATA[ ]]> Как сообщают СМИ, < ![CDATA[]]> в ближайшую субботу, 24 марта, в Кишиневе пройдет футбольный турнир, куда стянутся самые разномастные румынские и местные группы «ультрас», а 25 марта на митинге «унионистов» будут объявлены vointa poporuliu — «народная воля» — и «правильный» политический курс на объединение с Румынией. В ряде местных и западных источников это будет представлено как национальное волеизъявление. Это готовится настолько открыто и нагло, что президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в случае, если унионисты попытаются дестабилизировать ситуацию в республике, он сформирует «Национальный фронт в защиту Родины». «Унионистское движение может иметь и уже имеет обратный эффект — мобилизации граждан в защиту молдавской государственности. Родину особенно ценят тогда, когда ей угрожают извне силы, которые желают нашего уничтожения и исчезновении», — < ![CDATA[ ]]> подчеркнул президент. < ![CDATA[]]> Он отметил, что в его адрес поступают сообщения из всех районов республики, в которых граждане выражают «возмущение антигосударственными действиями унионистов». Особое недовольство населения связано с тем, что правоохранительные органы не реагируют на призывы к ликвидации молдавской идентичности, отметил Додон. «Только в стране с парализованной политической волей возможно такое. Бездействие государственных органов означает прямую поддержку, пусть и скрытую, антигосударственных действий унионистов», — считает глава государства.



Впрочем, как раз действиям местного МВД удивляться не стоит: Министерство внутренних дел Молдовы, Генеральный инспекторат полиции и Фонд Сорос-Молдова подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, где по факту Сорос взял местное < ![CDATA[ ]]> МВД к себе на баланс. < ![CDATA[]]>



Учитывая нахождение в Приднестровье нашего миротворческого контингента и возможного обострения ситуации в стране, туда завтра отправляется заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. У него запланированы встречи с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Павлом Филипом, главным переговорщиком Кишинева по приднестровскому урегулированию, вице-премьером по реинтеграции Кристиной Лесник, министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Ульяновским — < ![CDATA[ ]]> короче, со всеми основными фигурами в стране. < ![CDATA[]]>



Само собой, молдавский Майдан готовится не на пустом месте. Еще в 2016 году финансируемая Соросом Национальная либеральная партия страны презентовала концепцию политики присоединения Молдовы. Депутаты парламента заявляют о необходимости «воссоединения румын с обоих берегов Прута» и создания «министерства объединения». А в начале марта около 100 молдавских населенных пунктов подписали совместную декларацию об объединении с Румынией. «В целях восстановления исторического права жить вместе с братьями из-за Прута заявляем о немедленном и безусловном объединении с Родиной-матерью Румынией», — говорится в документе, который к 13 марта подписали члены 108 сельских и городских советов. Официальным стартом нынешней кампании юнионистов можно считать 18 февраля 2016 года, когда на пресс-конференции в Бухаресте была представлена стратегия объединения двух стран, подготовленная Национал-либеральной партией (НЛП). Ее возглавляет действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, который называет объединение двух стран чуть ли не ключевой задачей своего срока.



7 марта Додон созвал Совет безопасности, на котором осудил юнионистскую декларацию. «Совет считает эти действия грубым нарушением положений Конституции, мы предлагаем изменить уголовное законодательство и ввести уголовную ответственность за подобные действия. В ближайшее время такие поправки будут разработаны и переданы парламенту», — заявил тогда Додон. Вот только власть президента там сильно ограничена. Парламент страны, который контролирует Демократическая партия, выступающая за вступление страны в ЕС, ответил на это заявление молчанием. Ранее там одобрили законопроект, предлагающий сменить в Конституции государственный язык с молдавского на румынский, для чего Додона даже временно отстранили через Конституционный суд.



По словам молдавского депутата Богдана Цырды, «началась ползучая оккупация Молдовы Румынией, которую поддерживают США» при том, что большая часть населения настроены на < ![CDATA[ ]]> восстановление связей с РФ. < ![CDATA[]]> Однако сценарий для действующей молдавской власти, говорит Цырдя, «пишет Бухарест вместе с Вашингтоном». Он утверждает, что президента Игоря Додона, избранного большинством граждан республики и выступающего за развитие отношений с Россией при сохранении курса на ЕС, «не поддерживают правительство, парламентское большинство и в Евросоюзе». Додона практически изолировали, не давая ему выполнять свои конституционные обязанности. Румыния тем временем регистрирует в Молдове свои партии, берет под контроль финансовую систему: например, один из ведущих в РМ Victoriabank покупает румынский банк Transilvania.



И стоит за этим известный всем Джордж Сорос, который и привел за руку к власти в Румынии тех самых «унионистов». Именно в Румынии действует самая разветвленная система некоммерческих организаций зонтичной структуры в Восточной Европе, на которые тот потратил < ![CDATA[ ]]> официально 200 млн. долларов. < ![CDATA[]]> Среди них Консультативный центр Сороса по вопросам образования, Союз возрождения Румынии, Центр партнерства и равенства, Центр экономического развития, Ассоциация прав человека в Румынии — Хельсинский комитет (APADOR-CH), Центр по правам человека. Каждая из этих организаций, в свою очередь, породила свои подструктуры. Вместе все эти организации образуют Soros Open Network Romania.



В нее также входят организация независимых наблюдателей за выборами APD, у которой более 30 подразделений и 1000 членов по всей стране, Pro-Democracy, которую помимо Сороса финансирует целый ряд зарубежных фондов, Академическое общество Румынии, которое курировало создание коалиции Демократической и Национальной либеральной партий — «выпускников Сороса». Тех самых, которые теперь курируют захват Молдавии.



Чтобы было понятно, о ком идет речь: экс-премьер и экс-министр иностранных дел Румынии Михай Рэзван Унгуряну в предыдущем правительстве занимал пост директора службы внешней разведки. Он работал на «Открытое общество» с 1997 года, активно получал стипендии от Фонда Сороса и ездил на стажировки. Он также участвовал в магистерской программе Оксфордского центра еврейских исследований OCHJS, получал стипендию Еврейского университета Иерусалима и посещал курсы «Школы НАТО» в немецком Обераммергау и мероприятия Европейского центра Джорджа К. Маршалла по изучению вопросов безопасности.



Еще один открытый человек Сороса и унионист — Эдуард Хельвиг, который сейчас возглавляет Главное управление по безопасности и внутренней разведке. Когда ему был 21 год, он уже получал стипендии Сороса и даже стал директором одной из программ Сороса, а затем, в 22 года, возглавил Институт политического анализа в Клуже. Как пишет местная пресса, это учреждение, поддерживающее борьбу с традиционными ценностями, православной церковью и территориальной целостностью страны. Хельвиг попытался начать карьеру биржевого брокера и заняться бизнесом, однако вскоре вернулся на политическое поприще. В разное время занимал пост советника министерства внутренних дел Дуду Ионеску и главы Центробанка Румынии Мугура Исареску.



Собственно, сам президент Румынии, этнический немец и протестант Клаус Йоханнес, хоть и является ставленником Брюсселя, чего ни разу не скрывал, но и от дружбы с «видным меценатом» никогда не отказывался. Добавим к этому, что у самого Сороса уже есть успешный опыт переворотов в Молдавии. Целый ряд местных изданий именно его называли, как одного из спонсоров студенческих бунтов в 2009 году, когда там удалось сместить коммунистов. «Недавние насильственные протесты в молдавской столице — Кишиневе, в которых приняло участие примерно 10 000 молодых людей, в большинстве — студенческого возраста, в Молдавии и других европейских странах обозначаются как “революция Twitter”. Именно так Евгений Моросов охарактеризовал этот “флэш-моб” — акции, организованные через Интернет и мгновенно привлекшие человеческие массы на центральную площадь молдавской столицы. Они состоялись после победы Партии коммунистов на выборах в парламент страны, пишет Моросов в статье, которая появилась 7 апреля в журнале Foreign Policy. Рожденный в Белоруссии, Моросов является сотрудником основанного и финансируемого Джорджем Соросом общества Ореn Society Institute (OSI) в Нью-Йорке. Кроме того, он — член правления информационного проекта OSI, который создавался с целью обучения тому, как Интернет может использоваться, чтобы содействовать т.н. “демократическим движениям” в “закрытых обществах” и сбрасывать “авторитарные режимы”. В его статье в Foreign Policy Моросов открыто хвастает, что в “послужном списке” его информационного проекта есть теперь 4 государства: Таджикистан, Молдавия, Сирия и Таиланд. Агент Сороса пишет в своем блоге, что это — “места, которые я часто посещаю”, чтобы изучать возможности, которые предоставляют Интернет и информационные технологии для свержения таких “авторитарных режимов”», — сообщала тогда газета < ![CDATA[ ]]> «Независимая Молдова». < ![CDATA[]]>



Само собой, Майдан не может считаться демократическим, если не получено соответствующее одобрение на Западе. Именно поэтому в эту пятницу председатель Демократической партии Молдовы, олигарх и обвиняемый Россией в организации заказного убийства Влад Плахотнюк встретился с главой делегации Европейского Союза в Республике Молдова, послом Питером Михалко. Обсудили они за неделю до объявленных митингов, протестов и вероятного переворота европейский вектор развития Молдовы. По факту, ЕС сверил часы с одними из организаторов.



И если все задуманное ими успешно пройдет — а пока неясно, почему оно не должно пройти — то Сорос получит во владение еще одну республику бывшего СССР — точней часть республики, с которой можно будет делать что заблагорассудится. Заодно начнется «европеизация» и остальной части страны — тех самых 60%, не считая Приднестровья, которые против объединения и настроены пророссийски. Это и Север страны с преимущественно русским и украинским населением. А есть еще и Гагаузия — в законе записано, что в случае смены Молдовой своего статуса как государства, она может пойти по пути самоопределения. И вернуть тогда этот регион можно будет только силой, что означает еще одну гражданскую войну, где виноват, как обычно, будет Путин (а как иначе объяснишь западному обывателю нежелание населения идти в ЕС и приобщаться к демократии, кроме как вмешательством Москвы).



Само собой, Молдавия, а точней Приднестровье, станет и еще одной горячей точкой соприкосновения НАТО и РФ. Притом разговоры о «восстановлении территориальной целостности» там молдавские либералы и натовские генералы ведут не первый год, и даже при лучшем раскладе Приднестровью будет установлена полная блокада, а России выставлено требование вывести миротворцев. Само собой, миротворцев никто не выведет, ибо тогда бойня и резня проживающих там граждан России гарантированы, а значит, нас снова объявят оккупантами и введут очередной пакет санкций. Единственное, на что остается надеяться, что Додон не окажется Януковичем и не станет ждать, когда его страну превратят в еще одно поле боевых действий, да и народ не будет ждать, когда все полетит в тартарары.