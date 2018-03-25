Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 марта 2018

Перелом в Восточной Гуте

Большой сюжет от Anna-News о завершающих боях в Восточной Гуте, которые знаменуют собой перелом в многолетнем сражении за Дамаск, которое началось еще в 2012 году и спустя 6 лет победно завершается для Асада. Сирийский лидер деятельно воспользовался той помощью, которую ему предоставили Россия и Иран.Как обычно, масса интересных кадров и наблюдений, съемки с камер GoPro установленных на танках и общие планы с квадрокоптера, мнения простых сирийских солдат и командиров.* * ** * ** * *Текучку как обычно смотрите в Телеграме https://t.me/boris_rozhin

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США будут выпускать «советское» оружие для Сирии: Киев продал технологию производства КТ-7,62

Украина продает американским компаниям документацию на вооружения советских образцов, на производстве которых они собираются зарабатывать.Сегодня Пентагон закупает такое оружие для союзников на Ближнем Востоке на сотни миллионов долларов. Часть его поступает боевикам Сирии. Зарабатывают на этом страны бывшего Соцлагеря в Восточной Европе и даже государства бывшего СССР. С начала сирийской войны их предприятия переживают настоящий расцвет. Однако при Дональде Трампе, который объявил курс на поддержку американского производителя, ситуация может измениться. Пентагон предложил отечественному бизнесу самому создать аналоги самых популярных видов советских вооружений и наладить их выпуск. И американские частники уже скупают конструкторскую документацию. Например, на Украине, которая сама закупает вооружения советских образцов в США.



На поддержку сирийских боевиков по программе финансирования подготовки и вооружения сил для противостояния запрещенному в России «Исламскому государству» Пентагон попросил выделить из бюджета на этот и следующий годы $ 800 млн $ 114 млн из них планируется направить на закупку 62 тыс. автоматов АК-47, 7,5 тыс. модернизированных пулеметов Калашникова (ПКМ), 3,5 тыс. крупнокалиберных пулеметов ДШК, 3,4 тыс. ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и 744 снайперские винтовки Драгунова.

Из программы «Финансирования подготовки и вооружения сил для противостоянии „Исламскому государству“ в Ираке и Сирии (CTEF)» на 2019 год.

Из программы финансирования подготовки и вооружения сил для противостоянии «Исламскому государству» в Ираке и Сирии (CTEF) на 2018 год.

По идее, заработают на них страны Восточной Европы, СНГ и американские компании-подрядчики. Однако в прошлом году Главное управление войск специального назначения Минобороны США (SOCOM) опубликовало исследовательское предложение для американского малого бизнеса, в котором предлагает развивать собственные мощности по производству копий иностранного оружия, равного или превышающего по своим качествам оригиналы. Речь идет об автоматах, похожих на АК-47, пулеметах, схожих с ПКМ и ДШК, и снайперских винтовках Драгунова.

В прошлом году американский подрядчик UDC USA закупил на $ 4 млн автоматы АК-47, например, в Чехии. Также известно, что для Сирии их поставляет и Сербия. А вот крупнокалиберные пулеметы (типа ДШК) другая компания, Purple Shovel, покупала уже в Казахстане. «Западно-казахстанская машиностроительная компания» поставила 56 тонн танковых и пехотных крупнокалиберных пулеметов НСВ и «Утес» на $ 4 млн. Последнего вида пулеметов поставила также Болгария, но уже на $ 12 млн через подрядчика Global Ordnance. Что касается модернизированных пулеметов Калашникова (ПКМ), то, по данным Федеральной системы закупок США, весной прошлого года для SOCOM их должна была закупить компания Atlantic Diving Supply в Польше. Сумма сделки — $ 6 млн.

В своем объявлении SOCOM требует, чтобы потенциальные американские производители представили пять функционирующих прототипов. При этом Пентагон не будет помогать в процессе их создания и требует, чтобы компании также представили налаженный механизм снабжения запчастями. Главное условие — все должно производиться в США, в том числе материалы.

Первым видом оружия Главное управление войск специального назначения Минобороны США предложило сделать модернизированный пулемет Калашникова (ПКМ).

Модернизированный пулемет Калашникова ПКМ и его танковый вариант — популярное оружие среди джихадистов, например, группировки «Ахрар аль-Шам». Фото: twitter.com.

Судя по документам, американские компании отреагировали на предложение. Так, в базе данных международного сайта таможенных деклараций Importgenius, есть акт отгрузки, по которому дочка украинской госкомпании «Укрспецэкспорт», «Укринмаш», продала американской Purple Shovel комплект рабочей конструкторской документации для производства пулеметов КТ-7,62 за 7 млн грн ($ 267 тыс.). Комплект из пояснительной записки, сборочных чертежей, спецификаций, рабочих чертежей деталей, схем и 3D моделей передали американцам на «флэшке» 29 декабря прошлого года.

Скриншот с сайта importgenius.com.







КТ-7,62 — украинский вариант модернизированного пулемета Калашникова, который производят на киевском заводе «Маяк». «На Украине презентовали уникальный пулемет КТ-7,62 — возможности украинской новинки впечатляют. Новинка уже собрала массу положительных откликов и рецензий и по своим характеристикам превзошла знаменитый пулемет Калашникова», — написало украинское издание «Диалог» в октябре прошлого года с выставки «Оружие и безопасность». На самом заводе «Маяк» заявили скромнее: «Пулемет повторяет в основном все черты советского ПКТ, но конструкторы установили на ствольной коробке прицельную планку Вивера и увеличили ресурс ствола до 25 000 выстрелов. Кроме этого была разработана мягкая коробка для патронов, которая складывается и весит вместе с патронами 8 кг. После отработки эту коробку можно сложить, а после перезарядки снова использовать», — говорится на сайте завода «Маяк» в аннотации к пулемету.

Скриншот с сайта завода «Маяк».

Purple Shovel — скандальная компания. До последнего времени она являлась одним из поставщиков восточноевропейского оружия по программе Пентагона по обеспечению ее союзников, в том числе и джихадистов в Сирии, вооружениями не стандартов НАТО. Скандальность компания приобрела после того, как летом 2015 года на полигоне в Болгарии погиб американский контрактник Фрэнсис Норвилло, у которого в гранатомете взорвалась старая граната. Он работал на одну из субподрядных организаций, которые наняла Purple Shovel во время закупки болгарских вооружений для Сирии по контракту с Главным управлением войск специального назначения Минобороны США. Тогда выяснилось, что контрактники не только тестировали просроченные боеприпасы, но еще и должны были обучать сирийских боевиков в Иордании, а во время европейской командировки тайно выезжали в Белоруссию тренироваться в использовании противотанкового ракетного комплекса ПТРК «Конкурс».

Норвилло испытывает РПГ на болгарском полигоне. Фото сделано одним из таких же контрактников. Фото: buzzfeed.com.

Последний раз Purple Shovel поставляла восточноевропейское оружие Пентагону в прошлом году. По данным Федеральной системы закупок США, компания исполняла контракт с SOCOM на поставку болгарских РПГ-7 на $ 4 млн.

Впрочем, по данным американского сайта госзакупок, Purple Shovel сейчас активно занимается поставкой оружия и боеприпасов американского производства. Каких, неизвестно. Известно другое — компания получила единоличные права на продажу автоматов АК-47, которые собирается выпускать во Флориде Inter Ordnance. Как сообщает американское издание Tampa Bay Times, в производство уже инвестировали $ 5 млн и необходимо еще $ 3−5 млн.

Американский Калашников. Фото: tampabay.com.

Там же во Флориде планирует построить мощности по выпуску автоматов АК-47 и компания Kalashnikov USA. После ввода санкций она разорвала все отношения с российским концерном и обещает сама начать выпуск знаменитых автоматов, ограничиваясь пока только сборкой своих вариантов карабинов Калашникова — KS-12. Впрочем, на волне расстрелов людей в США у проекта появилось немало противников. Американские общественные организации назвали аморальной выдачу разрешения на строительство завода.

Стенд Kalashnikov USA. Фото: twitter.com.

Что в США уже производят из оружия советских образцов, так это аналоги ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Этим занимается сразу три компании. До последнего времени, правда, они не были особо востребованы Пентагоном. «Я бы не позволила своему ребенку стрелять из тех, которые закупил SOCOM, даже если бы мне дали 10 млн долларов», — заявила изданию Tampa Bay Times глава чикагской RR Defence Systems Мэрилин Кэтт. Так она пожаловалась журналистам на то, что Пентагон закупил через подрядчика UDC USA дешевые РПГ советского образца в Болгарии на $ 9 млн, а не приобрел их у местных производителей. RR Defence Systems якобы выпускает более дорогие, но и более качественные противотанковые гранатометы. Тогда Мэрилин Кэтт призвала следовать одному из лозунгов Дональда Трампа «Покупай американское»: «Так справедливо. Это даст работу американцам».

Судьба РПГ-7, которые выпускает в виде усовершенствованных версий PSRL-1 другая частная американская компания, Airtronic USA, сложилась более удачно. По данным Федеральной системы закупок США, во второй половине 2017 года компания получила несколько конкретных заказов от одного из логистических агентств Пентагона на поставку гранатометов на общую сумму около $ 360 тыс. Так же Airtronic USA успешно продал несколько партий РПГ на Украину.

Нацгвардия Украины тестирует американские гранатометы PSRL-1. Фото: twitter.com.

Например, 27 октября в страну доставили 400 ручных противотанковых гранатометов PSRL-1. На специализированном бизнес-портале Importgenius есть акт отгрузки вооружений от американской компании Airtronic. Получатель — украинская госкомпания «Укрспецэкспорт». В документе говорится, что на Украину доставили гранатометы в базовой комплектации с оптическими прицелами общим весом 4 тонны. Стоимость одного РПГ составила 148 тыс. грн ($ 5,5 тыс.).

Акт отгрузки американских гранатометов Украине. Фото: importgenius.com.

В сентябре прошлого года структура снабжения войск армии США Picatinny Arsenal сообщила о пяти контрактах по программе нестандартных вооружений на общую сумму до $ 500 млн с четырьмя подрядчиками. Chemring Military Products, Global Ordnance, Alliant Techsystems Operations и UDC — те самые, которые закупают оружие в Восточной Европе. Поэтому в этом и, возможно, в следующем годах производителям стран Восточной Европы и стран СНГ волноваться нечего. Пресс-секретарь Главного управления войск специального назначения Минобороны США (SOCOM) Кен МакГро подтвердил изданию Tampa Bay Times, что американского производства оружия советских образцов, кроме РПГ-7, пока нет: «Это — все еще продолжающаяся попытка. Производителей пока нет».

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Ликвидация котла под Дамаском — репортаж РВ (ВИДЕО, КАРТА)

Бандформирования оставляют свои крепости в Восточной Гуте и покидают пригороды Дамаска, одна из трёх частей котла уже перешла под контроль САА, вторая часть будет ликвидирована в ближайшие дни. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии. Под гарантии российских военных согласились оставить укреплённые районы под сирийской столицей. Эта операция без преувеличения сберегла жизни многим сотням сирийских солдат, потому что боевики годами строили свою оборону в плотной городской застройке и выбить их оттуда было бы совсем непросто. Бои в условиях города являются одними из самых тяжелых, к тому же банды подготовили множество подземных ходов, укрытий, ловушек и мин, но всё это им уже не поможет. За 24 часа из населённого пункта Хараста вышли около 3 100 боевиков и членов их семей, которые колонной из 59 автобусов были перевезены в провинцию Идлиб. В результате достигнутых договорённостей офицерами российского Центра примирения с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» по выводу членов этого незаконного вооруженного формирования из н.п. Хараста с 22-го по 23-е марта был завершён вывод боевиков исламистов-«ахраровцев» из Восточной Гуты. Всего из Харасты в Идлиб было вывезено 4 979 боевиков и членов их семей. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийской полицией под контролём офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон в САР и сотрудников Сирийского Красного Полумесяца. 24 марта по итогам достигнутых договорённостей российских военных с лидерами группировки «Фейлак ар-Рахман» был открыт ещё один пункт пропуска для вывода боевиков и членов их семей из н.п. Арбил в Восточной Гуте. Несколько партий автобусов с боевиками «Корпуса Рахмана» и их родственниками покинули Арбил в субботу. В 17 автобусах находился в общей сложности 981 человек: исламисты из «Файлак ар-Рахман» и члены их семей. Многие бандиты были ранены, их эвакуация считалась первоочередной задачей для приехавших автобусов. Читайте также: Есть ли в США сумасшедшие? — экс-глава Генштаба РФ о возможном ударе США по Дамаску

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