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Русские типы на фотографиях Вильяма Андреевича Каррика. 1850-1870-е

11:17. 25 марта 2018 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:
Петербургский фотограф-портретист, шотландец по происхождению, российский художник и британский подданный, Вильям Каррик стоял у истоков жанровой и пейзажной российской фотографии.

Вильям Каррик попал в Россию в 1827 году, будучи сыном лесоторговца из Эдинбурга, в возрасте буквально нескольких недель. И вся его дальнейшая жизнь была связана с ней. Выпускник Императорской Академии Художеств, он в 1859 году открыл первое в России фотоателье в С.-Петербурге в доме № 19 на Малой Морской улице. Он быстро приобрёл известность, запечатлевая повседневную жизнь страны.

Надо сказать, что в СССР имя Каррика, так любившего Россию, было прочно забыто, что не удивительно.

Ситуация изменилась, когда лет сорок назад внучатая племянница великого фотохудожника Фелисити Эшби (Felicity Ashbee) обнаружила в старом комоде их дома в предместьях Лондона папку с работами Каррика. Потрясение было таким, что мисс Эшби выучила русский язык и отправилась в Советский Союз…. Подробнее об этом здесь: Фотограф Вильям Каррик (1827—1878).

Самая большая коллекция его работ (около 200 фотографий) хранилась в Лондоне у Эшби, и по завещанию была передана в Русский архив города Лидса (Англия). В нашей стране более 70 работ Каррика хранятся в отделе эстампов ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Петербурге.

За двадцать лет, с 1858 по 1878 годы, Каррик создал большую серию портретов знаменитых русских учёных, литераторов, общественных деятелей, в том числе последнюю прижизненную фотографию Н.А. Некрасова. Фотогалерея «Русские типы», состоящая из 800-1000 работ, до наших дней представляет интерес не только для фотографов, но и историков и этнографов. По словам критика В. В. Стасова: «Это собрание отличается не только превосходным техническим выполнением, но и большим разнообразием материала и замечательной художественностью в выборе фигур и поз нашего городского и сельского простонародья».

Впервые в таком количестве и в таком качестве.


Балалаечник
Балалаечник


Водонос
Водонос


Галантерейщик
Галантерейщик


Галантерейщик
Галантерейщик


Госслужащий
Госслужащий


Группа девушек
Группа девушек


Два официанта
Два официанта


Двое мужчин верхом
Двое мужчин верхом


Дворник
Дворник


Дровосек
Дровосек

 
Дровосек
Дровосек


Дровосек
Дровосек


Женщина старовер
Женщина старовер


Женщина старовер
Женщина старовер


Женщины и мужчина с тележкой
Женщины и мужчина с тележкой


Извозчик
Извозчик


Извозчик
Извозчик


Извозчик
Извозчик


Извозчик
Извозчик


Извозчик
Извозчик

 
Извозчик
Извозчик


Кавказский казак
Кавказский казак


Каменщик с кирпичами
Каменщик с кирпичами


Кирпичник
Кирпичник


Кирпичники
Кирпичники


Крестьяне
Крестьяне


Крестьянин
Крестьянин


Крестьянин в овчине
Крестьянин в овчине


Крестьянин в овчинке возле самовара
Крестьянин в овчинке возле самовара


Крестьянин за едой
Крестьянин за едой

 
Купеческая жена
Купеческая жена


Лодочники, река Волга
Лодочники, река Волга


Ломовой извозчик
Ломовой извозчик


Люльки для младенцев. Санкт-Петербург
Люльки для младенцев. Санкт-Петербург


Мясник
Мясник


Нищий
Нищий


Офеня
Офеня


Официант
Официант


Портрет старика
Портрет старика


Почтальон
Почтальон

 
Православный священник
Православный священник


Православная монахиня
Православная монахиня


Портрет
Портрет


Продавец абаков. Санкт-Петербург
Продавец абаков. Санкт-Петербург


Продавец баранок
Продавец баранок


Продавец битой птицы
Продавец битой птицы


Продавец бубликов
Продавец бубликов


Продавец кваса
Продавец кваса


Продавец корзин, Санкт-Петербург
Продавец корзин, Санкт-Петербург


Продавец мебели
Продавец мебели

 
Продавец мороженого
Продавец мороженого


Продавец ножей и инструментов
Продавец ножей и инструментов


Продавец овощей
Продавец овощей


Продавец оладий
Продавец оладий


Продавец пирогов
Продавец пирогов


Продавец пирогов
Продавец пирогов


Продавец сит
Продавец сит


Продавец фруктов
Продавец фруктов


Продавец хлеба
Продавец хлеба


Продавец яблок
Продавец яблок

 
Русские сани
Русские сани


Русские типы на фотографиях Вильяма Андреевича Каррика. 1850-1870-е.
Свадьба


Солдат Кавказского казачьего полка
Солдат Кавказского казачьего полка


Старовер с книгой
Старовер с книгой


Старый крестьянин на деревянной скамье
Старый крестьянин на деревянной скамье


Старьевщик
Старьевщик


Стекольщик
Стекольщик


Странник
Странник


Странник
Странник


Татарский мулла
Татарский мулла

 
Торговец льдом
Торговец льдом


Торговец рыбой
Торговец рыбой


Торговка корзинами, Санкт-Петербург.
Торговка корзинами, Санкт-Петербург.


Торговка мётлами
Торговка мётлами


Торговцы спичками
Торговцы спичками


Точильщик
Точильщик


Точильщики
Точильщики


Три крестьянина на крыльце дома
Три крестьянина на крыльце дома


Трубочист
Трубочист


Уличные музыканты, Санкт-Петербург
Уличные музыканты, Санкт-Петербург

 
Хозяин фруктовой лавки в Санкт-Петербурге
Хозяин фруктовой лавки в Санкт-Петербурге


Чаепитие
Чаепитие


Человек с весами
Человек с весами


Человек с лопатой
Человек с лопатой


Юноша чинит циновку
Юноша чинит циновку


Источник: http://www.perunica.ru/stfoto/9492-russkie-tipy-na-fotografiyah-vilyama-andreevicha-karrika-1850-1870-e.html

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