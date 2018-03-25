Русские типы на фотографиях Вильяма Андреевича Каррика. 1850-1870-е
11:17. 25 марта 2018 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Петербургский фотограф-портретист, шотландец по происхождению, российский художник и британский подданный, Вильям Каррик стоял у истоков жанровой и пейзажной российской фотографии.
Вильям Каррик попал в Россию в 1827 году, будучи сыном лесоторговца из Эдинбурга, в возрасте буквально нескольких недель. И вся его дальнейшая жизнь была связана с ней. Выпускник Императорской Академии Художеств, он в 1859 году открыл первое в России фотоателье в С.-Петербурге в доме № 19 на Малой Морской улице. Он быстро приобрёл известность, запечатлевая повседневную жизнь страны.
Надо сказать, что в СССР имя Каррика, так любившего Россию, было прочно забыто, что не удивительно.
Ситуация изменилась, когда лет сорок назад внучатая племянница великого фотохудожника Фелисити Эшби (Felicity Ashbee) обнаружила в старом комоде их дома в предместьях Лондона папку с работами Каррика. Потрясение было таким, что мисс Эшби выучила русский язык и отправилась в Советский Союз…. Подробнее об этом здесь: Фотограф Вильям Каррик (1827—1878).
Самая большая коллекция его работ (около 200 фотографий) хранилась в Лондоне у Эшби, и по завещанию была передана в Русский архив города Лидса (Англия). В нашей стране более 70 работ Каррика хранятся в отделе эстампов ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Петербурге.
За двадцать лет, с 1858 по 1878 годы, Каррик создал большую серию портретов знаменитых русских учёных, литераторов, общественных деятелей, в том числе последнюю прижизненную фотографию Н.А. Некрасова. Фотогалерея «Русские типы», состоящая из 800-1000 работ, до наших дней представляет интерес не только для фотографов, но и историков и этнографов. По словам критика В. В. Стасова: «Это собрание отличается не только превосходным техническим выполнением, но и большим разнообразием материала и замечательной художественностью в выборе фигур и поз нашего городского и сельского простонародья».
Впервые в таком количестве и в таком качестве.
Балалаечник
Водонос
Галантерейщик
Галантерейщик
Госслужащий
Группа девушек
Два официанта
Двое мужчин верхом
Дворник
Дровосек
Вильям Каррик попал в Россию в 1827 году, будучи сыном лесоторговца из Эдинбурга, в возрасте буквально нескольких недель. И вся его дальнейшая жизнь была связана с ней. Выпускник Императорской Академии Художеств, он в 1859 году открыл первое в России фотоателье в С.-Петербурге в доме № 19 на Малой Морской улице. Он быстро приобрёл известность, запечатлевая повседневную жизнь страны.
Надо сказать, что в СССР имя Каррика, так любившего Россию, было прочно забыто, что не удивительно.
Ситуация изменилась, когда лет сорок назад внучатая племянница великого фотохудожника Фелисити Эшби (Felicity Ashbee) обнаружила в старом комоде их дома в предместьях Лондона папку с работами Каррика. Потрясение было таким, что мисс Эшби выучила русский язык и отправилась в Советский Союз…. Подробнее об этом здесь: Фотограф Вильям Каррик (1827—1878).
Самая большая коллекция его работ (около 200 фотографий) хранилась в Лондоне у Эшби, и по завещанию была передана в Русский архив города Лидса (Англия). В нашей стране более 70 работ Каррика хранятся в отделе эстампов ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Петербурге.
За двадцать лет, с 1858 по 1878 годы, Каррик создал большую серию портретов знаменитых русских учёных, литераторов, общественных деятелей, в том числе последнюю прижизненную фотографию Н.А. Некрасова. Фотогалерея «Русские типы», состоящая из 800-1000 работ, до наших дней представляет интерес не только для фотографов, но и историков и этнографов. По словам критика В. В. Стасова: «Это собрание отличается не только превосходным техническим выполнением, но и большим разнообразием материала и замечательной художественностью в выборе фигур и поз нашего городского и сельского простонародья».
Впервые в таком количестве и в таком качестве.
Балалаечник
Водонос
Галантерейщик
Галантерейщик
Госслужащий
Группа девушек
Два официанта
Двое мужчин верхом
Дворник
Дровосек
Дровосек
Дровосек
Женщина старовер
Женщина старовер
Женщины и мужчина с тележкой
Извозчик
Извозчик
Извозчик
Извозчик
Извозчик
Извозчик
Кавказский казак
Каменщик с кирпичами
Кирпичник
Кирпичники
Крестьяне
Крестьянин
Крестьянин в овчине
Крестьянин в овчинке возле самовара
Крестьянин за едой
Купеческая жена
Лодочники, река Волга
Ломовой извозчик
Люльки для младенцев. Санкт-Петербург
Мясник
Нищий
Офеня
Официант
Портрет старика
Почтальон
Православный священник
Православная монахиня
Портрет
Продавец абаков. Санкт-Петербург
Продавец баранок
Продавец битой птицы
Продавец бубликов
Продавец кваса
Продавец корзин, Санкт-Петербург
Продавец мебели
Продавец мороженого
Продавец ножей и инструментов
Продавец овощей
Продавец оладий
Продавец пирогов
Продавец пирогов
Продавец сит
Продавец фруктов
Продавец хлеба
Продавец яблок
Русские сани
Свадьба
Солдат Кавказского казачьего полка
Старовер с книгой
Старый крестьянин на деревянной скамье
Старьевщик
Стекольщик
Странник
Странник
Татарский мулла
Торговец льдом
Торговец рыбой
Торговка корзинами, Санкт-Петербург.
Торговка мётлами
Торговцы спичками
Точильщик
Точильщики
Три крестьянина на крыльце дома
Трубочист
Уличные музыканты, Санкт-Петербург
Хозяин фруктовой лавки в Санкт-Петербурге
Чаепитие
Человек с весами
Человек с лопатой
Юноша чинит циновку
Источник: http://www.perunica.ru/stfoto/9492-russkie-tipy-na-fotografiyah-vilyama-andreevicha-karrika-1850-1870-e.html