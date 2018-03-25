Русские типы на фотографиях Вильяма Андреевича Каррика. 1850-1870-е.



Балалаечник







Водонос







Галантерейщик







Галантерейщик







Госслужащий







Группа девушек







Два официанта







Двое мужчин верхом







Дворник







Дровосек

Петербургский фотограф-портретист, шотландец по происхождению, российский художник и британский подданный, Вильям Каррик стоял у истоков жанровой и пейзажной российской фотографии.Вильям Каррик попал в Россию в 1827 году, будучи сыном лесоторговца из Эдинбурга, в возрасте буквально нескольких недель. И вся его дальнейшая жизнь была связана с ней. Выпускник Императорской Академии Художеств, он в 1859 году открыл первое в России фотоателье в С.-Петербурге в доме № 19 на Малой Морской улице. Он быстро приобрёл известность, запечатлевая повседневную жизнь страны.Надо сказать, что в СССР имя Каррика, так любившего Россию, было прочно забыто, что не удивительно.Ситуация изменилась, когда лет сорок назад внучатая племянница великого фотохудожника Фелисити Эшби (Felicity Ashbee) обнаружила в старом комоде их дома в предместьях Лондона папку с работами Каррика. Потрясение было таким, что мисс Эшби выучила русский язык и отправилась в Советский Союз…. Подробнее об этом здесь:Самая большая коллекция его работ (около 200 фотографий) хранилась в Лондоне у Эшби, и по завещанию была передана в Русский архив города Лидса (Англия). В нашей стране более 70 работ Каррика хранятся в отделе эстампов ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Петербурге.За двадцать лет, с 1858 по 1878 годы, Каррик создал большую серию портретов знаменитых русских учёных, литераторов, общественных деятелей, в том числе последнюю прижизненную фотографию Н.А. Некрасова. Фотогалерея «Русские типы», состоящая из 800-1000 работ, до наших дней представляет интерес не только для фотографов, но и историков и этнографов. По словам критика В. В. Стасова: «Это собрание отличается не только превосходным техническим выполнением, но и большим разнообразием материала и замечательной художественностью в выборе фигур и поз нашего городского и сельского простонародья».Впервые в таком количестве и в таком качестве.