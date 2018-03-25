Передовой опыт Ливии

Относительно КНДР Болтон предложил северным корейцам воспользоваться опытом Ливии, которая отказалась от ядерного оружия после переговоров с "международным сообществом".

Это во всех смыслах прекрасное предложение, особенно с учетом того, что произошло с Ливией потом. Из страны, которая планировала введение новой мировой резервной валюты, ирригацию Сахары и разработку ядерного оружия, остались развалины с кучей банд, рынками рабов и толпами беженцев.

Казалось бы – опыт Ливии служит лучшим аргументом, чтобы не только не отказываться от разработки ядерных бомб и МБР, но и усиливать их разработку и производство, но Вашингтонском королестве кривых зеркал ливийский пример считают "обсуждаемым вариантом" для КНДР.



В общем, Болтон держит марку. Даже во времена Буша-младшего он считался излишне упоротым, ну а в наши неспокойные времена для таких персонажей наступило настоящее раздолье.



Есть мнение, что с ливийским опытом на корейском полуострове у американцев не прокатит, просто потому, что северные корейцы как умные люди учатся на чужих ошибках. Практика показала, что лишь угроза ответного удара и неприемлемых потерь всерьез удерживает США от очередных военных агрессий.В общем, Болтон держит марку. Даже во времена Буша-младшего он считался излишне упоротым, ну а в наши неспокойные времена для таких персонажей наступило настоящее раздолье. Источник: colonelcassad.livejournal.com

Новый советник Трампа по нац.безопасности Джон Болтон еще толком не вступив в должность, отметился примечательным заявлением, так сказать предвосхищая свою дальнейшую деятельность на высоком посту.