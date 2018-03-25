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Нельзя разрушать европейскую демократию

17:29. 25 марта 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Бывшего вождя Каталонии Карлоса Пучдемона приняли в Германии.
В Испанию он возвращаться не хотел, так как там он бы был сразу арестован, а во Бельгия его испанцам выдавать отказывалась, ссылаясь на различные юридические тонкости.
И сидел бы Пучдемон себе в Брюсселе, но понесла его нелегкая в Германию, где немцы его и приняли по запросу испанского правительства.
Теперь над главным каталонским сепаратистом (не по должности, но по важности) висит угроза выдачи на расправу Рахою.
Испанцы приговоривая "нельзя разрушать европейскую демократию", уже готовят документы на экстрадицию. Про то, что каталонскую демократию в свое время отмутузили дубинками, они конечно не вспоминают, а Европа делает вид, что это кого надо демократия и нечего тут ссылаясь на какой-то там народ воду мутить со своими референдумами.
Чем примечательно дело Пучдемона, так это ярко выраженными двойными стандартами "европейской демократии". Уже хотя бы ради этого стоило затевать референдум, чтобы даже до самых тупых дошло, что дубинки главнее каких-то там референдумов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Бельгия, Германия, Европа, ес, ИСПАНИЯ, Каталония, пучдемон, рахой, референдум, сепаратизм
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