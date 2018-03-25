Нельзя разрушать европейскую демократию



Бывшего вождя Каталонии Карлоса Пучдемона приняли в Германии.

В Испанию он возвращаться не хотел, так как там он бы был сразу арестован, а во Бельгия его испанцам выдавать отказывалась, ссылаясь на различные юридические тонкости.

И сидел бы Пучдемон себе в Брюсселе, но понесла его нелегкая в Германию, где немцы его и приняли по запросу испанского правительства.

Теперь над главным каталонским сепаратистом (не по должности, но по важности) висит угроза выдачи на расправу Рахою.