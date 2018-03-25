Не верю! 24.03.2018

Программа «Не верю! Разговор священника с атеистом» на телеканале «СПАС»

Ведущий: Константин Мацан

Священник: Протоиерей Александр Абрамов

Атеист: Анатолий Вассерман

Анатолий Александрович, в интернете можно найти ваше высказывание, что вы атеист не по рождению, а по убеждению. Вот для нас и для зрителей, по телевизионному кратко о главном: какое убеждение лежит в основе вашего атеизма?

Строго говоря и по рождению тоже. По скольку я не знаю каковы были убеждения моих бабушек и дедушек до революции, но после революции они совершенно несомненно неверующие. Соответственно и родители так же воспитаны, и я. Но дело не только в этом. Дело ещё и в том, что мне удалось опираясь на известные теоремы о неполноте, их доказал Курд Фридрих Рудольфович Гёдель в 1930 году, выстроить цепочку рассуждений показывающую, что бытие божие во-первых — невозможно, во-вторых — ненужно. Невозможно в том смысле, что несовместимо с существованием нашей вселенной в том виде в каком мы её наблюдаем. И ненужно в том смысле, что ссылками на бога можно обосновать любые утверждения о природе, любые утверждения об обществе, любые правила поведения в том числе и совершенно человеконенавистнические. К сожалению бывало в нашей мировой истории немало случаев, когда вели себя совершенно нечеловеческим образом ссылаясь на бога и так далее.

Но вот то, что бог и его идея не совместима с существованием вселенной, это можно вот так в рамках телевизионной программы коротко пояснить?

Очень кратко. Предположение о существовании бога приводит к противоречиям. Причем к противоречиям такого рода, какие в мире не наблюдаются. А подробности лучше прочтите в статье «Дилогия атеизма«.

9:55

Как вы готовы на такую позицию реагировать?

Скажу для начала, что с точки зрения системы аксиоматики бог — это, как конечная причина всех причин вписывается в любую систему аксиоматики, именно в любую, таким образом что любое утверждение недоказуемое или неопровержимое на основе прочих аксиом можно обосновать ссылкой на бытие божие и именно это порождает те парадоксы о которых я говорил. И действительно, до тех пор пока мы ведём научные рассуждения не пытаясь ссылаться на бытие божие, а исходя из неполноты собственных знаний стремимся эти знания пополнять, до тех пор действительно бытие божие не порождает парадоксов внутри науки. Но беда в том, что слишком многие учёные не готовы признать слабость собственных познаний и пополнить их, а тоже пытаются ссылаться на конечную причину всех причин. По счастью, уже несколько веков назад сами учёные поняли, что такие ссылки просто лишают их предмета исследований. Михаил Васильевич Ломоносов сказал: легко стать ученым, выучив три слова “бог сие сотворил” и их полагая вместо всех причин. Так вот именно в тот момент, когда наука отказалась от таких ссылок, она и стала содержательной и самостоятельной. И я вполне согласен с тем, что бытие божие не является предметом научного исследования и поэтому мне, как человеку связанному с наукой, я в общем занимаюсь достаточно простыми исследованиями, но всё таки стараюсь, чтобы они были научные. Мне в моей работе действительно совершенно незачем задумываться о боге. Но в тоже время именно научные исследования показали необходимость религии, как общественного института.

Источник — http://www.spastv.ru/

Источник: vassermans.ru