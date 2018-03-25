Футболистов сборной Китая будут выгонять из команды за татуировки. А чем ответит Россия?.

Футболисты сборной Китая будут исключаться из состава национальной команды за демонстрирование своих татуировок.

В федерации футбола Китая объяснили такое решение тем, что главная футбольная сборная страны должна в том числе нести ответственность в вопросе, касающегося обеспечения здоровой культуры нации.

Татуировки, по мнению чиновников, не позволяют развивать необходимое культурное образование, о чем сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Sports Weekly.

Напомним, что ранее в товарищеском матче с командой Уэльса (0:6) некоторые игроки китайской футбольной сборной вышли на матч с перемотанными скотчем руками и предплечьями.

Именно после этого журналисты и задались вопросом о причинах такого решения и позже они выяснили, что игроки были вынуждены так поступить из-за боязни быть исключенными из команды, поскольку у них, очевидно, имеются нательные рисунки.

источник

добавлено..

С китайского ТВ убрали звезд с татуировками и скелетами в шкафу

Главное китайское управление радио, кино и телевидения запретило звездам хип-хопа и знаменитостям с тату, а также вульгарным особам появляться на экранах.

В Китае запретили рэп и тату. Соответствующее распоряжение выдало Главное китайское управление радио, кино и телевидения.

В нем говорится, что на телевидение для недопущения "разложения культуры" не должны приглашать представителей хип-хопа и других субкультур.

Табу также наложено на тех исполнителей, у которых есть татуировки.

Кроме того, от работников ТВ потребовали не приглашать знаменитостей, которые "морально и духовно отошли от коммунистической партии и чей моральный облик не слишком высок".

В заявлении также говорится, что на телевидении не должно быть вульгарных гостей "с узкими границами мышления, без высоких моральных качеств". Нежелательно и появление певцов и актеров "с плохой репутацией, замешанных в скандалах".+

В КНР нередко вводят запрет на въезд западным исполнителям.

источник

Тату на теле у Тимати

А ЧЕМ ОТВЕТИТ РОССИЯ?

СПРАВКА.

Слово "тату", "tattoo" или "tatu" (означает "рана", "знак") стало употребляться в Европе после путешествия мореплавателя Джеймса Кука на Таити.

Древние египтяне почитали искусство тату, знали значение татуировок и, благодаря торговым связям, научили украшать тела жителей Персии, Греции и Крита.

То, что в древние времена носили лишь избранные, в наше время стало абсолютной модой, доступной людям любого возраста.

Нанося изображение, следует иметь в виду, что помимо первого значения татуировки, лежащего на поверхности объяснения рисунка, есть второй, глубинный смысл, объясняющий их на духовном и религиозном уровне.

Поэтому прежде чем делать любые манипуляции со своим телом, подумайте хорошенько, чтобы потом не сожалеть о содеянном.

Делая татуировки, которые символизируют определенные знаки (ритуальные, каббалистические, религиозные, философские), следует учитывать, что вы, в первую очередь, преследуете цель защититься от негативных последствий, а уж потом – другие возможности, будь то развитие в себе каких-либо способностей, притягивание удачи или тому подобные вещи. источник

---------------------------------------

О влиянии татуировок на энергетику человека

"В иудаизме запрещены татуировки и шрамирование, тело категорически нарочно нельзя как-либо изменять (кроме обрезания мужчин) есть прямое указание на то. Тело человека считается совершенным и не требующим никаких украшений и дополнений. Допустимы только урашения внешние - одежда, ювелирные украшения, косметика и т.п.

Каббала по этому поводу говорит следующее: קעקע по смыслу связано с והוקע и на кол повесь их [В пустыне 25,4]; והוקענום, и на кол повесим их [II Шмyэль 21,6]. В землю вбивают кол и вешают их на нем, а (кол) вбит, вонзен в землю. (Раши)

Таким образом, накалывая или шрамируя любой рисунок на тело, человек соединяет себя в духовном плане со смыслом "на кол повесь"".

Нельзя наносить увечья телу. Причем здесь есть неколько аспектов на которых я хотел бы остановиться.

Первый аспект, это нанесение знака. Тот кто хоть раз соприкасался со знаками в магическом плане (пусть подобное выражение Вас не смущает) знает, что каждый знак и рисунок имеют как свой определенный смысл, так и несут энергию определенной вибрации.

Когда мы создаем талисманы, мы делаем это на подручном материале, с тем, что как только он выполнит свое предназначение, мы уничтожаем его различным приемлимым для этого способом. Татуировку на теле можно расценить как тот же талисман, не понятного происхождения, и не понятно что, несущего в себе. Причем т.к. он нанесен на тело, он несет гораздо большую энергию непосредственно на того человека, на тело которого он нанесен, нежели обычный талисман. Но если талисман делает профессионал, то татуировку наносит художник, мало разбирающийся в вопросах талисманов. Поэтому они, могут причинить больше вреда, чем принести пользы.

Сейчас стало модным, наносить рисунки и делать татуировки, особенно восточные и северные. Что изображают в основном, это орнамент, руны, драконов и разных мистических существ, а так же демонологические знаки и пентаграммы, не понимая того, что делают. Не понимая, какой урон наносят своему организму.

Есть пентаграммы и знаки, которые затем завладевают тем, на ком они нанесены, и человек становится рабом тех, кто за ними стоит. Порой человек может полностью измениться. Но я отошел немного в сторону. Это совсем другой аспект проблемы.источник

------------------------------------------

Влияние татуировок на энергетику человека

Считается, что татуировка может изменить Судьбу человека. Некоторые заблуждения сводятся к тому, что можно просто нанести символ, который сделает человека успешным, богатым или счастливым.

Татуировка или татуаж определённо меняют ауру человека. Вы можете убедиться в этом, сделав снимок и диагностику своего биополя. К сожалению, изменения могут быть как позитивными, так и негативными.

Важный момент — энергетический и эмоциональный контакт с мастером. Должно быть полное доверие, ведь мастер — духовный проводник, который наносит Вам символ, трансформирующий энергетику. Ещё один важный момент — Ваши мысли и эмоции в момент нанесения татуировки. В силу того, что организм подвергается стрессу, что влечёт биохимические изменения, мысли и эмоциональный фон могут стать якорями и дать дополнительное значение и оттенки Вашему символу.

Энергетика человека с появлением татуировки меняется. Нанесённый символ существует отдельно от Вас, создавая дополнительные вибрации, которых у Вас от природы нет.

С точки зрения биоэнергетики гармоничная татуировка усиливает сильные стороны и ослабляет недостатки человека. Через символ на теле проходит дополнительный энергетический канал, который будет связывать Вас с тонким миром. Однако будьте готовы к тому, что, получая позитивные перемены за счёт татуировки, Вам придётся с чем-то расстаться, чем-то пожертвовать — это один из принципов энергетической циркуляции. источник

----------------------------

Вред татуировок: медицинский аспект

Татуировка - это процесс закачивания краски в подкожный слой с помощью очень частого и совсем неглубокого накалывания татуировочной иглой. Это болезненный процесс, да и к тому же, небезопасный и причиняющий вред здоровью. Кожа, возможно, слишком сильно среагирует на иглу и долго не будет заживать. Организм может начать отторжение краски, что приведет к образованию большой раны и сильно испортит нанесенный рисунок. Наконец, в салонах, которые больше напоминают ночной клуб для металлистов, мастер может забыть поменять иглу и перенести на вас какой-нибудь вирус, оставшийся от предыдущего клиента. Полной гарантии безопасности в случае с татуировками не даст никто.

Медиков беспокоит тенденция к распространению различных инфекционных заболеваний, таких, как гепатит С и ВИЧ, не говоря уже о возможности заражения бактериальными инфекциями, например, «обычным» стафилококком, обитающим на поверхности кожи человека. Попадание этого микроба в ранку может обернуться гнойным воспалением.

Недавно ученые Вашингтонского университета провели исследование среди 450 студентов, имеющих татуировки и выяснили, что 170 из них имели осложнения после наколки. Вообще при татуировании можно заразиться более чем 22 болезнями.

Ученые установили, что татуировки опасны для здоровья человека. Даже временные тату могут принести огромный вред. Так считают португальские ученые, которые предупреждают население об осложнениях после этих процедур.О вреде татуировок не раз предупреждали немецкие ученые. Многие «модные» временные тату, из-за вещества, которое добавляет яркости узору на коже, могут привести к месяцам боли и дискомфорта.источник

-----------------------------------

Как татуировки влияют на наше здоровье?

Примерно у 30% жителей Земли есть татуировки. Одни выбирают для себя нейтральный сюжет, располагая татуировку не в самом заметном месте, другие же готовы «забить» полноцветной картиной чуть ли не половину тела, включая подмышки, шею и другие части тела. источник

Татуировки оказывают вредное влияние на организм человека

Ученые испытывают опасения по поводу повальной моды на татуировки. Дело в том, что микроэлементы, входящие в состав чернил способны накапливаться в тканях организма и вызывать различного рода патологии. Британские ученые предостерегают: большое количество токсинов, содержащихся в краске для татуировок, вызывают развитие рака и других заболеваний.

Другое исследование, проведенное учеными из Копенгагена, говорит о том, что канцерогенные вещества содержатся в более чем половине образцов чернил, взятых на исследование.

Стоит отметить, что двумя годами ранее в Америке в чернилах был найден бензопирен. Данное соединение прошло ряд испытаний, и было установлено, что оно часто является причиной развития рака кожи. источник

---------------------------------------------







Татуировка – форма выражение собственной идеи, мысли, стремления, сделанная в таком виде и такой форме, которая, как показалось человеку, является наиболее доступной.





То есть на самом деле можно сказать, что то, что хочет выразить человек, возможно выразить и в иной форме и в ином виде.





Но, как сами понимаете, право поступка всегда остается за тем, кто его совершает. К настоящему моменту ясно одно.Татуировка – форма выражение собственной идеи, мысли, стремления, сделанная в таком виде и такой форме, которая, как показалось человеку, является наиболее доступной.То есть на самом деле можно сказать, что то, что хочет выразить человек, возможно выразить и в иной форме и в ином виде.Но, как сами понимаете, право поступка всегда остается за тем, кто его совершает. источник

Внешний вид человека подключает его к эгрегору. Борис Ратников

Борис Ратников – генерал-майор запаса ФСО РФ, писатель рассуждает о современных модных тенденциях: пирсинге, татуировках, штанах-афгани.

Кто и зачем навязывает русской молодежи эти субкультурные элементы?

Что такое мода и чем опасно ее влияние?

От чего зависит энергетика, которую тело притягивает сверху?

Правда ли, что создавая определенный образ, мы подключаемся к определенному эгрегору?

Чем опасно, когда девочка, подражая матери, надевает ее туфли и красит губы яркой помадой?

Как эгрегор преступного мира держит людей, которые уже вышли из тюрьмы?

Может ли татуировка изменить судьбу?

Почему девушкам нельзя наносить татуировки?

Можно ли не замечать тот факт, что любые рисунки на теле в нашей культуре связаны с преступным миром?

Чем опасен пирсинг пупка?

Зачем наложницам в гареме прокалывали пупок?

Являются ли штаны с заниженной линией шага – афгани – пропагандой гомосексуализма?

Безопасно ли обвешиваться черепами – символами смерти?

Почему нельзя завязывать шарф на шее петлей?

Чем продиктована психология рабства?

Откуда пошла поговорка «красота спасет мир»?

Почему важно соблюдать золотые пропорции тела?

Как события, происходящие с нами в жизни, зависят от внешнего вида?

Группа ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела"