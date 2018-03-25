Цивилизация лжецов. Иммитация борьбы за экологию.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты."

Сегодня в новостной ленте появилось множество сообщений о том, как проводится так называемый "час земли":Вот что нам сообщают о данной акции:Когда я где-то встречаю абревиатуру WWF, то это верный признак того, что нас в очередной раз обманывают, используюя лозунги борьбы за экологию в качестве маскиаровки для отвлечения внимания.Давайте разберёмся с данной конкретной акцией. Если отключение ночной подсветки зданий позволяет заметно сократить потребление энергии и на самом деле может содействовать улучшению экологии на планете, то почему тогда это делается только на один час один раз в год?! А почему она работает всё остальное время? Если уж нас на самом деле волнует экономия расхода энергии, тогда давайте вообще отключим эту подсветку! Тем более, что никакой практической пользы, в отличие от того же ночного освещения улиц и тротуаров, данная подсветка не имеет. Некоторые могут сказать, что это красиво. Хорошо, согласен, смотреть приятно. Ну так давайте тогда будем её включать только по большим праздникам и все вместе любоваться. А в будние дни, когда большя часть людей в основном сидит по домам, для чего освещать две тысячи зданий в Москве? И, кстати, за чей счёт это происходит? Не знаю как в Москве, но у нас в Челябинске оплата установки подсветки на основных зданиях, как и оплата потребляемой электроэнергии, производится из городского бюджета. Подозреваю, что в Москве и в других городах точно такая же картина. Уж ни в этом ли главная причина того, что миллионы киловатт электроэнергии каждый год расходуется впустую? Ведь блгодаря этому весьма приличные суммы денег, которые собирают с нас с вами в виде налогов, уходят в карман владельцам генерирующих электроэнергию и снабжающих электроэнергией компаний.Так что весь этот "час Земли" не более чем очередная PR-акция, главная задача которой не реальная борьба за экологию или экономию энергии, а промывка мозгов обывателя, который не должен ни на минуту забывать о том, что эта самая борьба за экологию якобы очень важная и необходима каждому, и в первую очередь ему. А без этого обывателю будет сложно объяснить, почему он должен выбрость свой вполне ещё исправный и очень хорошо работающий старый автомобиль и обязательно поменять его на новый, часто даже худший по качеству, но при этом имеющий двигатель, который отвечает нормам "Euro 567", либо вообще купить электромобиль, с которым он потом будет постоянно мучится, поскольку пробег у этого электромобиля в разы меньше, мест для зарядки мало, а сама зарядка занимает намного больше времени, чем заправка старого автомобиля бензином. Но самое главное, что обывателю при этом забывают сказать, где и каким способом на самом деле получают ту самую электроэнергию, которой он азряжает свой электромобиль, поскольку иначе выяснится, что в 2015 году 39,3% электроэнергии было получено за счёт сжигания угля, а в целом за счёт сжигания ископаемого топлива (уголь, газ, нефть) было получено 66.3% электроэнергии. Так что реального вреда экологии его электромобиль наносит не меньше, чем обычный, а с учётом загрязнения среды, которая неизбежно происходит как в процессе производства, так и в процессе утилизации литиевых аккумуляторов, скорее всего намного больше.Если бы современную правящую элиту на самом деле интересовала бы борьба за экологию и сохранение природной среды, которая является основой жизни для всего живого на Земле, включая человека, то они бы предпринимали совсем другие действия. По факту же мы наблюдаем, что природная среда серьёзно нарушена и продолжает разрушаться практически по всему миру. Пластиковую упаковку и полиэтиленовые пакеты находят уже в больших количествах у берегов Антарктиды, а в Тихом океане мусорные острова покрывают уже площадь в тысячи квадратных киломтеров. Но никто даже не закикается о том, что платиковую упаковку и полиэтилен, которые практически не разлагаются в естетственной природной среде, необходимо как можно скорее запретить. Ведь это будет серьёзнейший удар по мировой системе перераспределения товаров, поскольку без подобной упаковки они просто не смогут возить товары через полмира так, чтобы они не приходили в негодность за время транспортировки.Но особенно меня порадовало отключение света на МКС, которая вообще получает энергию для освещения за счёт собственных солнечных батарей. Как PR-акция, это очень грамотное решение, но не более того.Нас обманывают постоянно, на каждом шагу, прямо сдесь и прямо сейчас. В Волоколамске из школ на скорых увозят 67 детей, журналисты, которые из Москвы едут делать репортажи об этих событиях, сообщают о том, что вонять в машине начинает ещё за 10 км недоезжая до самого Волоколамска, но при этом санэпидемнадзор тут же говорит о том, что "первышения предельно допустимых норм заргрязняющих веществ в воздухе не выявлено"!!! А может у нас уже давно эти самые "передельные нормы" сделали такими, что люди начинают задыхаться и умирать раньше, чем они будут превышены?Чиновники из местной администрации все в один голос твердят, что "отравление никак не связано со свалкой", а врачи в больницах сообщают родственникам пострадавших, что им запрещают ставить настоящий диагноз, но если мамаши хотят сохранить здоровье своих детей, то чем раньше они их увезут из Волоколамска куда-нибудь подальше, тем лучше.А с другой стороны, если мы сами позволяем, чтобы нами правили лжецы, никак не реагируем на то, что лживая элита непрерывно нам лжёт, так может так нам и надо? Ведь каждый народ достоин своих правителей, поскольку признаёт их право собой управлять.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com