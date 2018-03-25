Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество

220% импортозамещения в России. Ничего смешного

10:36. 25 марта 2018 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/vremya

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/ruuIBnXdurU

Ролик «Почему японцы ждут отставки Лаврова» https://www.youtube.com/watch?v=y-EcV…

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпусках используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
paypal.me/Vremya

(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Что сделал для индустриализации и импортозамещения командарм СССР Серго Орджоникидзе
... удовольствием строил в советской России заводы «под ключ», ... такой модной нынче политики импортозамещения. Да, пока он ...поссорились, конфликт, заказал. Очень смешная версия. Во-первых, Сталин и...человек, а остальным уже ничего не надо было объяснять....
Нефть, золото и доллар - победит ли Россия в глобальной смертельной игре?
...не имеем ничего личного против аборигенов, населяющих Африку или Россию. Это ... национальном законодательстве. Это конечно очень смешно и очень забавно, – словно...за счёт насыщения рынка. Произойдёт импортозамещение. Отечественная говядина начнёт вытеснять ...
Не наша Россия .
... обезьян: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не... невозможного. Мы – новая Россия. Это наша страна». Этот... были кредиты госбанков по смешным ставкам, погектарная помощь....хребтом продовольственной безопасности и импортозамещения отчизны. Но Родина-...
Безналичные деньги в России "рисуются" коммерческими банками
..., интересы благополучия населения России.Выпускаемые деньги сегодня становятся...в страну.Как ни смешно, но для кредитования ... в том числе для импортозамещения, соблюдая при этом баланс...финансами Судя по декларативным, ничем не аргументированным, заявлениям ...
Немецкий бизнесмен Штефан Дюрр: «Тот, кто жалуется на Россию, еще в Германии не работал!»
... что-то связывало с Россией: друзья, любимая женщина?- Ничего. Это уже потом... все на прилавках лежало. Просто смешно было. А если санкционку не..., по крайней мере эффект был.- Импортозамещение действительно идет?- Даже быстрее, чем...
Исторический шанс России. Юрий Селиванов
...опасно своей нестабильностью. Поэтому России не остается ничего иного, как прекращать биться... «легионеров» из африканских стран. Смешно видеть негров играющих в футбол...позицию? И незамедлительно распространить принцип импортозамещения на спортивную сферу? И ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>