Хватит обманывать людей, называя в СМИ различные еврейские ОПГ “русской мафией”!!!
Мне уже приходилось писать на эту тему, в последний раз это была статья "ЖИДЫ-ПРОВОКАТОРЫ ДИСКРЕДИТИРОВАЛИ ТЕРМИН "РУССКИЕ" КАК ГИТЛЕР ДИСКРЕДИТИРОВАЛ СВАСТИКУ!" Ввиду того, что средства массовой информации продолжают активно дискредитировать название государствообразующего народа России — "русские", я вынужден публиковать новую работу, разоблачающую эту гнусную деятельность российских СМИ.
Источник: https://ura.news/news/1052321616
"Русский бандит из Америки затосковал по родине"
31 января 2018 г.
«Я все потерял — время, жену, работу. Это достаточное для меня наказание. Ничего с этим сделать я не могу. Дайте мне шанс начать новую жизнь», — говорит Борис.
Найфельд приехал в США из СССР в конце 1970-х годов. За границей его осудили за мошенничество, контрабанду табака и перевозку героина, спрятанного в телевизорах. Последний срок был связан с участием мафиозо в заказном убийстве. По признанию мужчины, он не сожалеет о своей преступной жизни.
Борис также активно поддерживает президента США Дональда Трампа и сравнивает себя с ним. «Трамп — бизнесмен, ему все равно, кто дает ему деньги на проект. Я такой же», — сказал он.
В четверг Борис Найфельд, уроженец Гомеля, которому в октябре исполнится 70, выслушал в суде Южного округа Нью-Йорка очередной приговор — на сей раз за вымогательство. Ему дали почти два года тюрьмы, которые он, скорее всего, не отсидит.
Найфельд, известный под кличкой Биба, является последним боссом старой русской мафии, орудовавшей в городах Восточного побережья США в последние десятилетия ХХ века, который еще не умер, не порвал с прежней жизнью или не ушел на покой.
"Он все думает, что 80-е не кончились!" — с осуждением сказал мне один общий знакомый...
Из маляров в мафиозные боссы
Как презрительно рассказывал его заклятый враг Моня Эльсон по кличке Мендель, Биба был в Гомеле маляром. Биба, который парировал, что Эльсон зато был водителем автобуса у себя в Кишиневе, от своего трудового прошлого не открещивается.
"Держал бригады в Союзе, приехал не бедный" , — говорит он. Приехав в 1979 году в Америку, Биба стал видным членом бригады первого "крестного отца" Брайтон-Бич, бывшего ленинградца Евсея Агрона.
С легкой руки покойного американского журналиста Роберта Фридмана Бибу подозревают в причастности к убийству Агрона, которое он категорически отрицает и говорит, что "Евсей был для меня человеком с большой буквы".
Как и многие советские эмигранты его призыва, Биба участвовал в махинациях с акцизными налогами на бензин и в связи с ними чуть не сделался жертвой конкурентной борьбы, орудием которой судьба избрала бывшего киевлянина Владимира Резникова, известного в узких кругах как Вадик Резник.
Резников, который был на тот момент самым результативным киллером русской мафиии и, в частности, застрелил "крестного отца" Евсея Агрона, расстрелял в 1986 году бруклинскую бензиновую компанию Platinum, ранив Бибу в палец и убив его друга Илью Зельцера (Зелю). В честь него Биба назвал родившегося вскоре после этого сына Ильей..." Источник.
Как мы видим, у "русского бандита" из Гомеля типичная еврейская фамилия Найфельд. Он еврей-ашкеназ. Зачем же Бибу Найфельда называть "русским бандитом из Америки"?
Смотрим другую статью в СМИ про "русскую мафию".
Ну вот же в этой статье ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ НАПИСАНО, что "русской мафией" стали называть на Западе евреев! Так зачем же в российских СМИ их упорно называют русскими?
Далее по тексту этой публикации "Русская мафия в США":
"Американцы не представляли, какую бомбу замедленного действия они подложили под собственное государство. Не зная ничего о людях, просивших у них политического убежища, они готовы были поверить в любые их сказки о кровавом тоталитарном режиме «красных». Достаточно было рассказывать в посольстве байку о том, что тебя преследуют власти, потому что в графе «национальность» написано синим по белому: «ЕВРЕЙ»... Именно из них и сформировались впоследствии первые бандитские группировки, которые наводили ужас на облюбованный эмигрантами Брайтон, который за глаза называли «Маленькой Одессой»..."
Источник: http://www.mzk1.ru/2014/06/russkaya-mafiya-v-ssha/
Вы представляете себе, сколько этого еврейского говна (отбросов еврейского народа) скопилось в СССР к моменту его развала? И сколько его ещё осталось на территории вновь образованной "Российской Федерации" делать пресловутую "ПЕРЕСТРОЙКУ"?!
Ещё одна свежая публикация в российских СМИ:
Источник: https://lenta.ru/articles/2018/03/14/reznik/
Справка: "Владислав Матусович Резник родился 17 мая 1954 года в Ленинграде. В 1976 году окончил биофак Ленинградского университета, кандидат биологических наук. Работал младшим научным сотрудником во ВНИИ антибиотиков и ферментов медицинского назначения, был постановщиком и исполнителем трюков на киностудиях. С 1987 — заместитель гендиректора объединения "Русское видео", затем с 1989 — заместитель председателя совета директоров банка "Россия". В начале 1990-х был членом политсовета петербургского отделения движения "Демократический выбор". С 1990 по 1995 год — председатель правления, владелец страховой компании "Русь" (Санкт-Петербург). Также входил в руководство ряда других страховых компаний, банков, акционерных обществ. С 1995 — председатель правления АО "Росгосстрах". Занимался приватизацией компании, но после критики со стороны ряда депутатов Госдумы и Счетной палаты планы приватизации были отозваны, а Резник покинул "Росгосстрах". Обвинялся в незаконном расходовании госсредств, выводе активов и прочих нарушениях, но в 2000 выиграл иск к Мингосимуществу и "Росгосстраху" (согласно решению суда, признано что господин Резник не совершил нарушений закона). В 1999 году возглавил наблюдательный совет страховой компании "Русь". Также входил в советы директоров Мосбизнесбанка, Петербургского нефтяного банка. В 1999, 2003 и 2007 годах избирался в Госдуму от "Единства" и "Единой России". По размерам доходов за 2006 год (1 млрд 162 млн 942 тыс. 060 руб.) занял второе место среди кандидатов в Думу и первое — среди депутатов. Также занимал второе место по размеру банковских вкладов (1,3 млрд руб). В качестве источников дохода были указаны "Аппарат Государственной Думы, дивиденды, продажа имущества, продажа доли в уставном капитале, доходы от вкладов". В нынешней Думе возглавляет комитет по финансовому рынку, является членом президиума генсовета "Единой России". Источник.
Недавно один из моих читателей Иван Пономарёв прислал мне свой обширный аналитический материал, где имелась ссылка на статью, опубликованную в Интернете и раскрывающую еврейское происхождение депутата В.Резника:
ТАЛМУДИЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ ДЕПУТАТА ВЛАДИСЛАВА РЕЗНИКА
В то время как кризис больно ударил по карману большинства россиян, депутат Государственной Думы РФ Владислав Резник реально увеличил свои капиталы.
Если в 2008 году господин Резник — по сообщениям испанской прокуратуры — использовал для прикрытия финансовых махинаций церковь (мафиози встречались в православном храме на Сан-Мигель в городе Кальвиа на Мальорке), то теперь пришла пора синагоги, то бишь — Талмуда. В настоящее время господин Резник финансирует перевод Талмуда на русский, чем непосредственно заняты структуры его близкого друга — главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта. На самом же деле они совместно с "менеджерами" в Израиле координируют "переводы" денежных потоков за рубеж и отмывание доходов. Кстати, недавно этот перевод Талмуда был разоблачен на сайте Ner Israel Archive (http://nerisrael.co.nf/goldschmidt/), где заодно было продемонстрировано, как ставленники раввина Гольдшмидта воруют компьютерные программы.
Финансовый туз и раввин подружились неслучайно. Как известно, Владислав Резник подозревался в руководстве влиятельным гомосексуальным лобби в Государственной Думе РФ, а раввин Пинхас Гольдшмидт получил образование в американском раввинском колледже "Нер Израиль", гомосексуальные скандалы вокруг которого не утихают с 50-х годов прошлого века.
Приложение: видео "А.Пугачёва (Шапиро) королева гомосексуалистов".
Теперь же раввин Гольдшмидт налаживает контакты с покрывающими секс-уголовников представителями Римско-католической церкви.
Источник: http://lenta.ru/articles/2015/04/22/jewishvat/.
Деловые "равы" и гении-"гаоны", возглавляющие проект по переводу Талмуда, рассыпаются перед депутатом Владиславом Резником в комплиментах (их высказывания собраны тут: http://nerisrael.co.nf/goldschmidt/Documents_from_gemara-ru.chm:
Рав Пинхас Гольдшмидт: "...хорошее дело задумал мой добрый друг, господин Владислав Резник, решивший начать этот проект – проект перевода Вавилонского Талмуда и его объяснений на русский язык, огромный проект, реализация которого займёт многие годы... Я благословляю своего достойного друга господина Владислава Резника и его жену Диану за инициативу перевести Талмуд на русский язык... Пусть с Небес благословят их всеми видами блага!"
Рав Моше Лебель: "Его (раввина Гольдшмидта) единомышленник господин Владислав Резник, который обладает множеством заслуг и к которому пришла также и эта заслуга, возложил на свои плечи это огромное предприятие, получившее название «Московское издание Вавилонского Талмуда»".
Деньги, как известно, не пахнут. Особливо хорошо отмытые...
И ЧТО? На каком основании РОССИЙСКИЕ СМИ вновь и вновь выдают многочисленные ЕВРЕЙСКИЕ ОПГ и евреев-мафиози за "РУССКУЮ МАФИЮ"?!
Может хватит уже?!
Приложение: "Как получается, что "русские националисты" в большинстве своём — жиды?!"
И последнее, эту новость прислала моя читательница Хелена М.: https://nashdom.us/home/novosti/n/ministr-zdravookhranenija-velikobritanii-pojasnila-patologicheskuju-agressivnost-russkikh-ikh-plokhoj-genetikoj
Это у русских плохая генетика?
Это у евреев плохая генетика! В США аж четыре медицинских института построены для изучения исключительно генетических болезней евреев!
Получается, что англичане (министр здравоохранения Великобритании Элизабет Келли), говоря о патологической агрессивности русских, подразумевают плохую генетику евреев, которые создают на Западе мафиозные группировки, которые тамошние СМИ называют "русской мафией"!
Вот к чему приводит дезинформация общества, когда евреев называют русскими или сами евреи называют себя русскими!
23 марта 2018 г. Мурманск. Антон Благин
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Комментарии:
OPEX: с моей точки зрения искать во всём происки евреев — это не очень здоровое занятие. С уважением.
AntonBlagin → OPEX: я всегда оперирую фактами и логикой, а также умею глубоко копать в нашей истории, в истории религии и истории науки. А там сплошь видна даже невооружённым взглядом негативная роль того самого народа, который упомянут недобрым словом и в Библии, и в Коране. Случайно это? Нет, конечно, потому что слова Христа — иудеям: "ваш отец диавол..." (Ин. 8: 44) — сама истина! Можно прикидываться идиотом и считать это наветом на жидов (со стороны Христа), но когда я читаю в той же Библии слова: "злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское" (Откр. 2: 9), то почему я должен смотреть по-другому на нынешних иудеев, которые живут по диким законам своих предков?! И которые плевать хотели на заповеди Моисея: "не убий!", "не укради!", "не лжесвидетельствуй!", и т.д. Тем более, что я даже не верю написанному в Библии, а знаю из личного опыта, что эти слова — правда!