Хватит обманывать людей, называя в СМИ различные еврейские ОПГ “русской мафией”!!!

Мне уже приходилось писать на эту тему, в последний раз это была статья "ЖИДЫ-ПРОВОКАТОРЫ ДИСКРЕДИТИРОВАЛИ ТЕРМИН "РУССКИЕ" КАК ГИТЛЕР ДИСКРЕДИТИРОВАЛ СВАСТИКУ!" Ввиду того, что средства массовой информации продолжают активно дискредитировать название государствообразующего народа России — "русские", я вынужден публиковать новую работу, разоблачающую эту гнусную деятельность российских СМИ.

Источник: https://ura.news/news/1052321616

"Русский бандит из Америки затосковал по родине"

31 января 2018 г.

«Я все потерял — время, жену, работу. Это достаточное для меня наказание. Ничего с этим сделать я не могу. Дайте мне шанс начать новую жизнь», — говорит Борис.

Найфельд приехал в США из СССР в конце 1970-х годов. За границей его осудили за мошенничество, контрабанду табака и перевозку героина, спрятанного в телевизорах. Последний срок был связан с участием мафиозо в заказном убийстве. По признанию мужчины, он не сожалеет о своей преступной жизни.

Борис также активно поддерживает президента США Дональда Трампа и сравнивает себя с ним. «Трамп — бизнесмен, ему все равно, кто дает ему деньги на проект. Я такой же», — сказал он.

В четверг Борис Найфельд, уроженец Гомеля, которому в октябре исполнится 70, выслушал в суде Южного округа Нью-Йорка очередной приговор — на сей раз за вымогательство. Ему дали почти два года тюрьмы, которые он, скорее всего, не отсидит.

Найфельд, известный под кличкой Биба, является последним боссом старой русской мафии , орудовавшей в городах Восточного побережья США в последние десятилетия ХХ века, который еще не умер, не порвал с прежней жизнью или не ушел на покой.

"Он все думает, что 80-е не кончились!" — с осуждением сказал мне один общий знакомый...

Из маляров в мафиозные боссы

Как презрительно рассказывал его заклятый враг Моня Эльсон по кличке Мендель, Биба был в Гомеле маляром. Биба, который парировал, что Эльсон зато был водителем автобуса у себя в Кишиневе, от своего трудового прошлого не открещивается.

"Держал бригады в Союзе, приехал не бедный" , — говорит он. Приехав в 1979 году в Америку, Биба стал видным членом бригады первого "крестного отца" Брайтон-Бич, бывшего ленинградца Евсея Агрона.

С легкой руки покойного американского журналиста Роберта Фридмана Бибу подозревают в причастности к убийству Агрона, которое он категорически отрицает и говорит, что "Евсей был для меня человеком с большой буквы".

Как и многие советские эмигранты его призыва, Биба участвовал в махинациях с акцизными налогами на бензин и в связи с ними чуть не сделался жертвой конкурентной борьбы, орудием которой судьба избрала бывшего киевлянина Владимира Резникова, известного в узких кругах как Вадик Резник.

Резников, который был на тот момент самым результативным киллером русской мафиии и, в частности, застрелил "крестного отца" Евсея Агрона, расстрелял в 1986 году бруклинскую бензиновую компанию Platinum, ранив Бибу в палец и убив его друга Илью Зельцера (Зелю). В честь него Биба назвал родившегося вскоре после этого сына Ильей..." Источник.

Как мы видим, у "русского бандита" из Гомеля типичная еврейская фамилия Найфельд. Он еврей-ашкеназ. Зачем же Бибу Найфельда называть "русским бандитом из Америки"?

Смотрим другую статью в СМИ про "русскую мафию".

Ну вот же в этой статье ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ НАПИСАНО, что "русской мафией" стали называть на Западе евреев! Так зачем же в российских СМИ их упорно называют русскими?

Далее по тексту этой публикации "Русская мафия в США":

"Американцы не представляли, какую бомбу замедленного действия они подложили под собственное государство. Не зная ничего о людях, просивших у них политического убежища, они готовы были поверить в любые их сказки о кровавом тоталитарном режиме «красных». Достаточно было рассказывать в посольстве байку о том, что тебя преследуют власти, потому что в графе «национальность» написано синим по белому: «ЕВРЕЙ»... Именно из них и сформировались впоследствии первые бандитские группировки, которые наводили ужас на облюбованный эмигрантами Брайтон, который за глаза называли «Маленькой Одессой»..."

Источник: http://www.mzk1.ru/2014/06/russkaya-mafiya-v-ssha/

Вы представляете себе, сколько этого еврейского говна (отбросов еврейского народа) скопилось в СССР к моменту его развала? И сколько его ещё осталось на территории вновь образованной "Российской Федерации" делать пресловутую "ПЕРЕСТРОЙКУ"?!

Ещё одна свежая публикация в российских СМИ:

Источник: https://lenta.ru/articles/2018/03/14/reznik/

"Владислав Матусович Резник родился 17 мая 1954 года в Ленинграде. В 1976 году окончил биофак Ленинградского университета, кандидат биологических наук. Работал младшим научным сотрудником во ВНИИ антибиотиков и ферментов медицинского назначения, был постановщиком и исполнителем трюков на киностудиях. С 1987 — заместитель гендиректора объединения "Русское видео", затем с 1989 — заместитель председателя совета директоров банка "Россия". В начале 1990-х был членом политсовета петербургского отделения движения "Демократический выбор". С 1990 по 1995 год — председатель правления, владелец страховой компании "Русь" (Санкт-Петербург). Также входил в руководство ряда других страховых компаний, банков, акционерных обществ. С 1995 — председатель правления АО "Росгосстрах". Занимался приватизацией компании, но после критики со стороны ряда депутатов Госдумы и Счетной палаты планы приватизации были отозваны, а Резник покинул "Росгосстрах". Обвинялся в незаконном расходовании госсредств, выводе активов и прочих нарушениях, но в 2000 выиграл иск к Мингосимуществу и "Росгосстраху" (согласно решению суда, признано что господин Резник не совершил нарушений закона). В 1999 году возглавил наблюдательный совет страховой компании "Русь". Также входил в советы директоров Мосбизнесбанка, Петербургского нефтяного банка. В 1999, 2003 и 2007 годах избирался в Госдуму от "Единства" и "Единой России". По размерам доходов за 2006 год (1 млрд 162 млн 942 тыс. 060 руб.) занял второе место среди кандидатов в Думу и первое — среди депутатов. Также занимал второе место по размеру банковских вкладов (1,3 млрд руб). В качестве источников дохода были указаны "Аппарат Государственной Думы, дивиденды, продажа имущества, продажа доли в уставном капитале, доходы от вкладов" . В нынешней Думе возглавляет комитет по финансовому рынку, является членом президиума генсовета "Единой России". Источник. Справка:

Недавно один из моих читателей Иван Пономарёв прислал мне свой обширный аналитический материал, где имелась ссылка на статью, опубликованную в Интернете и раскрывающую еврейское происхождение депутата В.Резника:

ТАЛМУДИЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ ДЕПУТАТА ВЛАДИСЛАВА РЕЗНИКА

В то время как кризис больно ударил по карману большинства россиян, депутат Государственной Думы РФ Владислав Резник реально увеличил свои капиталы.

Если в 2008 году господин Резник — по сообщениям испанской прокуратуры — использовал для прикрытия финансовых махинаций церковь (мафиози встречались в православном храме на Сан-Мигель в городе Кальвиа на Мальорке), то теперь пришла пора синагоги, то бишь — Талмуда. В настоящее время господин Резник финансирует перевод Талмуда на русский, чем непосредственно заняты структуры его близкого друга — главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта. На самом же деле они совместно с "менеджерами" в Израиле координируют "переводы" денежных потоков за рубеж и отмывание доходов. Кстати, недавно этот перевод Талмуда был разоблачен на сайте Ner Israel Archive (http://nerisrael.co.nf/goldschmidt/), где заодно было продемонстрировано, как ставленники раввина Гольдшмидта воруют компьютерные программы.

Финансовый туз и раввин подружились неслучайно. Как известно, Владислав Резник подозревался в руководстве влиятельным гомосексуальным лобби в Государственной Думе РФ, а раввин Пинхас Гольдшмидт получил образование в американском раввинском колледже "Нер Израиль", гомосексуальные скандалы вокруг которого не утихают с 50-х годов прошлого века.

Приложение: видео "А.Пугачёва (Шапиро) королева гомосексуалистов".

Теперь же раввин Гольдшмидт налаживает контакты с покрывающими секс-уголовников представителями Римско-католической церкви.

Источник: http://lenta.ru/articles/2015/04/22/jewishvat/.

Деловые "равы" и гении-"гаоны", возглавляющие проект по переводу Талмуда, рассыпаются перед депутатом Владиславом Резником в комплиментах (их высказывания собраны тут: http://nerisrael.co.nf/goldschmidt/Documents_from_gemara-ru.chm:

Рав Пинхас Гольдшмидт: "...хорошее дело задумал мой добрый друг, господин Владислав Резник, решивший начать этот проект – проект перевода Вавилонского Талмуда и его объяснений на русский язык, огромный проект, реализация которого займёт многие годы... Я благословляю своего достойного друга господина Владислава Резника и его жену Диану за инициативу перевести Талмуд на русский язык... Пусть с Небес благословят их всеми видами блага!"

Рав Моше Лебель: "Его (раввина Гольдшмидта) единомышленник господин Владислав Резник, который обладает множеством заслуг и к которому пришла также и эта заслуга, возложил на свои плечи это огромное предприятие, получившее название «Московское издание Вавилонского Талмуда»".

Деньги, как известно, не пахнут. Особливо хорошо отмытые...

Источник.

И ЧТО? На каком основании РОССИЙСКИЕ СМИ вновь и вновь выдают многочисленные ЕВРЕЙСКИЕ ОПГ и евреев-мафиози за "РУССКУЮ МАФИЮ"?!

Может хватит уже?!

Приложение: "Как получается, что "русские националисты" в большинстве своём — жиды?!"

И последнее, эту новость прислала моя читательница Хелена М.: https://nashdom.us/home/novosti/n/ministr-zdravookhranenija-velikobritanii-pojasnila-patologicheskuju-agressivnost-russkikh-ikh-plokhoj-genetikoj

Это у русских плохая генетика?

Это у евреев плохая генетика! В США аж четыре медицинских института построены для изучения исключительно генетических болезней евреев!

Получается, что англичане (министр здравоохранения Великобритании Элизабет Келли), говоря о патологической агрессивности русских, подразумевают плохую генетику евреев, которые создают на Западе мафиозные группировки, которые тамошние СМИ называют "русской мафией"!

Вот к чему приводит дезинформация общества, когда евреев называют русскими или сами евреи называют себя русскими!

23 марта 2018 г. Мурманск. Антон Благин

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Комментарии:

OPEX: с моей точки зрения искать во всём происки евреев — это не очень здоровое занятие. С уважением.