В Екатеринбурге взорвали телебашню (ФОТО, ВИДЕО)
Утром 24 марта в Екатеринбурге контролируемым взрывом была снесена недостроенная телебашня, которая на протяжении долгих лет была самым высоким сооружением в городе.
Ее строительство было начато в 1983 году. Тогда предполагалось, что высота башни составит 361 м, однако в 1991 году из-за перебоев с финансированием стройка была заморожена.
Высота телебашни составила около 220 м и, несмотря на то, что строительство так и не было завершено, объект стал одним из символов города.
Спустя 35 лет с начала строительства башню все же решили снести. Перед подрывом гудок сирены дважды оповестил собравшихся людей о начале сноса. После двух подрывов с интервалом в несколько секунд телебашня рухнула точно по рассчитанной траектории.
На месте снесенной телебашни местные власти обещают построить многофункциональную ледовую арену.
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Взорвали башню: Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню, стоявшую над городом с 1991 годаhttps://t.co/47cCWCJ7HV pic.twitter.com/MNGKYjbuxg— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 марта 2018 г.
Источник: rusvesna.su
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Вот что либералы и хорошо умеют, так это ломать!
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Теперь на новую телебашню будут деньги кляньчить, чтобы нагреться.
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Вот также останкинскую
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Давно пора
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чё за “новости”. Забыли сказать, чей приказ. ройзмана?
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Места для синагоги не было или очередного центра толерантности, вот местечко и освободилось теперь!