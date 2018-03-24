В Екатеринбурге взорвали телебашню (ФОТО, ВИДЕО)

Утром 24 марта в Екатеринбурге контролируемым взрывом была снесена недостроенная телебашня, которая на протяжении долгих лет была самым высоким сооружением в городе.

Ее строительство было начато в 1983 году. Тогда предполагалось, что высота башни составит 361 м, однако в 1991 году из-за перебоев с финансированием стройка была заморожена.

Высота телебашни составила около 220 м и, несмотря на то, что строительство так и не было завершено, объект стал одним из символов города.

Спустя 35 лет с начала строительства башню все же решили снести. Перед подрывом гудок сирены дважды оповестил собравшихся людей о начале сноса. После двух подрывов с интервалом в несколько секунд телебашня рухнула точно по рассчитанной траектории.

На месте снесенной телебашни местные власти обещают построить многофункциональную ледовую арену.

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