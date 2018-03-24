Утечки быть не могло
20:27. 24 марта 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Публикация материалов о центре химической и биологической войны Портон Даун вчера привела к тому, что вылез в свет глава лаборатории и начал отрицать, что его контора причастна к отравлению Скрипаля, а тот факт, что он был отравлен недалеко от Портон Даун, это "случайность" и "совпадение".
Основной мотив оправданий таков, что у Портон Дауне повышенные меры безопасности и случайной утечки быть не могло.
Прелесть этих оправданий в том, что никто и не говорит, что британцы траванули Скрипаля случайно – наоборот, утверждается, что британцы сами организовали провокацию с отравлением Скрипаля и меры безопасности в Портон Дауне тут совсем не причем.
На это собственно указывает и российский МИД http://tass.ru/politika/5062972. Странно, что до сих пор на официально уровне не подняли тему проводившихся одновременно с отравлением Скрипаля учений "Токсичный кинжал" https://colonelcassad.livejournal.com/4066764.html.
Из ответа представителя МИДа американскому представителю на брифинге для СМИ:
«Благодарю вас за выступление, уважаемый представитель Соединенных Штатов. Но лично мне, было бы очень интересно узнать, какую оценку ваших слов дали бы вам знаменитые американские юристы (намекает на клевету)… Вы наверное раньше в Госдепартаменте работали? (все еще продолжает улыбаться). Может мы с вами раньше встречались? А то ведь знаете (улыбается еще шире), были времена когда я знал всех в Госдепартаменте и меня все знали, но даже тогда, никто в этой структуре так разговаривать со мной не осмеливался. (Усмехается и говорит). Видимо слишком много времени с тех пор прошло, нужно восполнять»…
Вы здесь сказали, про «солидарность», я правильно услышал? А не желаете ли вы выразить свою «солидарность», например сербскому народу? Вот что-то хочется мне, знаете, чтобы хоть когда-нибудь, из уст Соединенных Штатов все – же прозвучали слова солидарности с сербским народом пострадавшим от натовских бомбардировок с применением боеголовок с обедненным ураном, фосфорными бомбами и химическими реагентами… Не знаю, откуда у меня такое желание…
Нет, вы конечно молодцы, что солидаризировались со своими союзниками, я это серьезно говорю – это правильно. Но тогда давайте идти дальше, раз вы хотите говорить на чистоту.
А то ведь знаете, ваши обвинения в адрес России нам… (делает паузу) … они нас совершенно не волнуют. За ними никогда ничего не стоит. А для разбора ситуации всегда нужны конкретные факты.
И именно в вопрос фактов, вся история в Солсбери и упирается. Начиная от камер видеонаблюдения, которыми Британия напичкана как ни одна другая страна, и заканчивая данными спутниковой разведки, которые вдруг разом пропали и никем не демонстрируются.
Честно говоря, есть тут один интересный момент который наш сербский товарищ (посол Сербии в зале) упомянул. Он предложил нам провести аналогии в скорости ваших обвинений с малайзийским боингом. А я честно говоря, поначалу не собирался, но теперь думаю придется. Ведь аналогия здесь действительно есть.
Вы же наверняка помните, что обвинения в адрес России в том, что она причастна к этой трагедии, посыпались от вас еще до того как Боинг упал? Я не шучу. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБВИНЕНИЯ ПОШЛИ ДО ТОГО, КАК БОИНГ УПАЛ НА ЗЕМЛЮ. Вам вообще не стыдно за такое шарлатанство? У вас в Соединенных Штатах что, нет четко зафиксированных данных о том, кто его реально сбил? Не смешите меня… Я понимаю, вы скажете, что работаете в Госдепартаменте и к этому отношения не имеете, но по факту, у вас записано абсолютно всё. У вас там спутник висел, который четко все зафиксировал, мы об этом знаем. Он все записал, кто сбил малайзийский Боинг и откуда и кто по нему стрелял. Так чего вы все замолчали разом, после трагедии? Вы же в курсе, что после истерики поднятой вами в СМИ и беспочвенных обвинений, расследование зашло в тупик? Я еще раз для вас повторю (просто чтобы провести аналогии с вашим нынешним обвинением в Солсбери) – Россию в крушении Боинга обвинили еще до того, как тот упал! Это доподлинно подтверждено. Рано стартовали, товарищи. Ну понятно, что вы хотели этим инцидентом больно ударить по России, но мы честно говоря уже за последнее время научились держать удар, так что это своей роли не сыграло.
Вот и сейчас опять, из Соединенных Штатов, из Великобритании посыпались новые постановочные обвинения, даже Франция начинает какие-то непонятные телодвижения проявлять. Поэтому какой нам смысл на каждое из них оправдываться? Нет. Мы говорим и думаем о другом.
О том как выстраивать новые межгосударственные отношения в новых, по сути, и сильно изменившихся условиях. В условиях, когда мир ушел от однополярности и вес Соединенных Штатов канул в небытие. Это в 90-х годах, когда практически всё решалось в Вашингтоне вам никто возразить не мог. Да и что там говорить, если даже в руководстве того ведомства где я работал, это никому в голову не приходило. А сейчас другие времена, прошлые ушли безвозвратно.
Поэтому нам с вами нужно выстраивать наши межгосударственные отношения уже исходя из новой реальности и из того, что мы имеем сегодня. А не опираться на какие-то прошлые схемы отработанные трясущим пробирки Колином Паулом, или прошлым британским премьером Тони Блером.
Пора менять мировоззрение, уважаемые коллеги, пришли новые времена».
В аналогичной духе сегодня высказался и Генштаб.
"Сегодня определяющее влияние на развитие военно-политической обстановки в мире оказывает стремление Соединенных Штатов Америки не допустить утраты глобального лидерства, сохранить однополярный мир любыми средствами, включая военные. Это противоречит взглядам многих государств, в том числе и России, которая не приемлет диктата и выступает за справедливое мироустройство. Вследствие этого резко активизировалось межгосударственное противоборство. Его основу по-прежнему составляют невоенные меры – политические, экономические и информационные. Более того, помимо упомянутых сфер оно постепенно распространилось на все стороны деятельности современного общества – дипломатические, научные, спортивные, культурные и фактически стало тотальным. Действительность показывает, что экономические, политические, дипломатические и другие невоенные меры со стороны Запада в отношении неугодных государств подкрепляются угрозой применения военной силы или прямым ее использованием"
Касательно пожеланий МИД о смене мировоззрения, то добровольно они конечно на это не пойдут и с желаниями других стран организовать справедливое мироустройство они конечно добровольно не согласятся. Можно ожидать, что уже в ближайшее время последует массовая высылка российских дипломатов из западных стран, усилится торговая война против Китая, будет нагнетаться угроза нападения на Иран и т.д. Путь к принятию американцами новой реальности будет явно непростым.
Относительно британцев, то конечно не стоит рассчитывать на какую-то объективность, дело Скрипаля всего-лишь еще один элемент в идущей Холодной войне, где факты заказчиков провокации (достаточно топорной, с учетом засвета лаборатории в Портон Дауне) не сильно волнуют.
Сюрпризом это не стало. Курс на развязывание США новой Холодной войны давно определен и подобные провокации надо расценивать как достаточно рутинные акты этой войны.
Источник: colonelcassad.livejournal.com