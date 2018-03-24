Тяжелый крест либерала
В России людей с детства учат ненавидеть либералов, вычислять их и сразу обижать.
Как только либерал заходит в магазин, доброжелательные кассирши начинают ему хамить, а перед этим нажимают снизу секретную тревожную кнопку: с полок исчезает 90% товара, остаются только продукты с пальмовым маслом и куриные шкурки. Ещё мутная жидкость в пыльных трехлитровых банках под названием томатный сок. Всё это за дикие деньги без скидок.
Редкий гаишник не возьмет взятку у либерала, а если не возьмет, то заведет на либерала дело — за то, что либерал взятку предложил.
В избиркомах прямо по лицам определяют тех, кто будет голосовать за Собчак — и нагло прямо на их глазах начинают нарушать избирательное законодательство. При помощи наблюдателей от коммунистов и ЛДПР.
На либералах в России всё и всегда заканчивается.
В школах детей либералов учат песням о Сталине, мудром и любимом, пока все остальные дети занимаются физикой и информатикой.
Никто в России не любит либералов. Кроме таксистов и военных в штатском. Таксисты рассказывают либералам, что скоро перевешают всю сволочь и добьют её монтировками. А военные в штатском доверительно рассказывают о военных тайнах, о том, где они преступно воевали, как тайно хоронят погибших и как травят предателей вместе с их семьями.
Удивительно: стоит только человеку перестать быть либералом, как он тут же оказывается в совершенно другой стране, никуда при этом не переезжая. Верно и обратное: стоит человеку обратиться в либерализм, как лица окружающих из обычных делаются лицами вырожденцев — некрасивыми, опустошенными, злобными, а глаза — пустыми и ничего не выражающими.
Репортаж написан по материалам либеральных лент.
Источник: voicesevas.ru
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Вот шутите а зря! В современной России это очень высокооплачиваемая профессия. Это вы там что то сеете и строите. В армию идёте родину защищаете. В нечеловеческих условиях газ и нефть добываете. Посмотрите как живут либералы? Как питаются? Как отдыхают? Причём всё это в конечном итоге оплачивает российский народ. Пока это будет за счёт нас оплачиваться, они и будут такое вытворять.
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К счастью, либероиды – вымирающая каста, торопитесь обозреть это “чудо”, пока совсем не исчезли. Будете внукам-правнукам рассказывать…
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“Либероиды – вымирающая каста”?
В писании сказано, что сотворил Бог Адама с Евой, которая угостила Адама яблоком. А в кустах спрятался Змей. Пока Адам ел яблоко, Змей изнасиловал Еву и с тех пор стали рождаться либералы (либерал -это вседозволенность).
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Здорово написано. :)
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Не зря либералов бог 40 лет водил по пустыне, мозги качественно усохли.