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Тяжелый крест либерала

09:03. 24 марта 2018 Просмотров - 310 5 коммент. Опубликовал:

В России людей с детства учат ненавидеть либералов, вычислять их и сразу обижать.

Как только либерал заходит в магазин, доброжелательные кассирши начинают ему хамить, а перед этим нажимают снизу секретную тревожную кнопку: с полок исчезает 90% товара, остаются только продукты с пальмовым маслом и куриные шкурки. Ещё мутная жидкость в пыльных трехлитровых банках под названием томатный сок. Всё это за дикие деньги без скидок.

Редкий гаишник не возьмет взятку у либерала, а если не возьмет, то заведет на либерала дело — за то, что либерал взятку предложил.

В избиркомах прямо по лицам определяют тех, кто будет голосовать за Собчак — и нагло прямо на их глазах начинают нарушать избирательное законодательство. При помощи наблюдателей от коммунистов и ЛДПР.

На либералах в России всё и всегда заканчивается.

В школах детей либералов учат песням о Сталине, мудром и любимом, пока все остальные дети занимаются физикой и информатикой.

Никто в России не любит либералов. Кроме таксистов и военных в штатском. Таксисты рассказывают либералам, что скоро перевешают всю сволочь и добьют её монтировками. А военные в штатском доверительно рассказывают о военных тайнах, о том, где они преступно воевали, как тайно хоронят погибших и как травят предателей вместе с их семьями.

Удивительно: стоит только человеку перестать быть либералом, как он тут же оказывается в совершенно другой стране, никуда при этом не переезжая. Верно и обратное: стоит человеку обратиться в либерализм, как лица окружающих из обычных делаются лицами вырожденцев — некрасивыми, опустошенными, злобными, а глаза — пустыми и ничего не выражающими.

Репортаж написан по материалам либеральных лент.

Ольга Туханина

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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5 коммент.»

  • 6986 5750
    Ирбис 24 марта 2018 в 11:01 Ссылка Пометить
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    Вот шутите а зря! В современной России это очень высокооплачиваемая профессия. Это вы там что то сеете и строите. В армию идёте родину защищаете. В нечеловеческих условиях газ и нефть добываете. Посмотрите как живут либералы? Как питаются? Как отдыхают? Причём всё это в конечном итоге оплачивает российский народ. Пока это будет за счёт нас оплачиваться, они и будут такое вытворять.

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  • 3418 2945
    Леонид Петрович Плотников 24 марта 2018 в 11:32 Ссылка Пометить
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    К счастью, либероиды – вымирающая каста, торопитесь обозреть это “чудо”, пока совсем не исчезли. Будете внукам-правнукам рассказывать…

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  • 4011 554
    nikolay 24 марта 2018 в 11:45 Ссылка Пометить
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    “Либероиды – вымирающая каста”?
    В писании сказано, что сотворил Бог Адама с Евой, которая угостила Адама яблоком. А в кустах спрятался Змей. Пока Адам ел яблоко, Змей изнасиловал Еву и с тех пор стали рождаться либералы (либерал -это вседозволенность).

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  • 26 22
    Бородатый 24 марта 2018 в 12:58 Ссылка Пометить
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    Здорово написано. :)

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  • 697 401
    Нехресть 24 марта 2018 в 13:38 Ссылка Пометить
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    Не зря либералов бог 40 лет водил по пустыне, мозги качественно усохли.

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