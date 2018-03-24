Сводки от ополчения Новороссии 24 марта 2018
- 13:36 Обед на передовой.
- 12:23 Зрада: из ВСУ увольняются до 10% офицеров.
- 04:30 Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО).
Обед на передовой
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Зрада: из ВСУ увольняются до 10% офицеров
В настоящее время порядка 10 процентов украинских офицеров подают заявления на увольнение.
Такие неутешительные для украинского командования цифры озвучил в ходе брифинга начальник Главного управления персонала — заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко.
«Увольняются до 10% офицеров», – заявил Артеменко, добавив, что в ВСУ думали о том, чтобы «немного снизить призывной возраст, потому что юноша 18-ти лет еще не обременен семейными проблемами».
Он оговорился, что пока такое решение не принято.
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Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО)
Два с половиной года назад погиб один из Героев ДНР боец спецназа «Легион» МЧС Донецкой Народной Республики.
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе специального отряда МЧС ДНР.
Артём Шатохин участвовал в боях за донецкий аэропорт, служил снайпером в отряде по проведению специальных спасательных работ особого риска «Легион» при МЧС ДНР. 23 сентября 2015 года в составе боевой группы из семи человек он выполнял боевую задачу по выявлению разведывательных групп противника вблизи населённого пункта Ясное на севере Докучаевска и был тяжело ранен при подрыве нестандартной фугасной растяжки. Артём скончался от осколочных ранений по дороге в больницу.
Ровно через 2 с половиной года — 23 марта 2018 г. «Звезда Героя» была размещена в Донецке на доме погибшего при выполнении боевой задачи Артёма Константиновича Шатохина — военнослужащего Отряда по проведению специальных спасательных работ особого риска «Легион» МЧС ДНР.
В торжественном мероприятии приняли участие представители школы № 29, где учился в своё время отец Артёма, ОО «Молодая Республика», а так же его сослуживцы из ОССРОР «Легион» МЧС ДНР.
«Я знала этого мальчика, знала его родителей — Наташу и Константина. И горжусь этим мальчиком, горжусь родителями, воспитавшими его. А тебе, Тёма, вечная память, вечная слава и огромное спасибо за твой прекрасный поступок — защищать свою Родину. Ты будешь жить в наших сердцах!» — сказала дончанка Генриетта Сечкарева.
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