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Сводки от ополчения Новороссии 24 марта 2018

13:54. 24 марта 2018 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:

Обед на передовой

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Зрада: из ВСУ увольняются до 10% офицеров

Зрада: из ВСУ увольняются до 10% офицеров | Русская весна

В настоящее время порядка 10 процентов украинских офицеров подают заявления на увольнение.

Такие неутешительные для украинского командования цифры озвучил в ходе брифинга начальник Главного управления персонала — заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко.

«Увольняются до 10% офицеров», – заявил Артеменко, добавив, что в ВСУ думали о том, чтобы «немного снизить призывной возраст, потому что юноша 18-ти лет еще не обременен семейными проблемами».

Он оговорился, что пока такое решение не принято.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО)

Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Два с половиной года назад погиб один из Героев ДНР боец спецназа «Легион» МЧС Донецкой Народной Республики.

Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе специального отряда МЧС ДНР.

Артём Шатохин участвовал в боях за донецкий аэропорт, служил снайпером в отряде по проведению специальных спасательных работ особого риска «Легион» при МЧС ДНР. 23 сентября 2015 года в составе боевой группы из семи человек он выполнял боевую задачу по выявлению разведывательных групп противника вблизи населённого пункта Ясное на севере Докучаевска и был тяжело ранен при подрыве нестандартной фугасной растяжки. Артём скончался от осколочных ранений по дороге в больницу. 

Ровно через 2 с половиной года — 23 марта 2018 г. «Звезда Героя» была размещена в Донецке на доме погибшего при выполнении боевой задачи Артёма Константиновича Шатохина — военнослужащего Отряда по проведению специальных спасательных работ особого риска «Легион» МЧС ДНР.

В торжественном мероприятии приняли участие представители школы № 29, где учился в своё время отец Артёма, ОО «Молодая Республика», а так же его сослуживцы из ОССРОР «Легион» МЧС ДНР.

«Я знала этого мальчика, знала его родителей — Наташу и Константина. И горжусь этим мальчиком, горжусь родителями, воспитавшими его. А тебе, Тёма, вечная память, вечная слава и огромное спасибо за твой прекрасный поступок  — защищать свою Родину. Ты будешь жить в наших сердцах!» — сказала дончанка Генриетта Сечкарева. 

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Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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