Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 марта 2018
- 12:42 В городе Хараста продолжается вывод боевиков и членов их семей из Восточной Гуты.
- 09:55 Хараста все.
- 06:30 «Аль-Каида», «Белые каски» и турецкие СМИ открыли новый фронт против России (ФОТО).
- 05:30 Сирия: Российские военные и чеченцы под Дамаском — репортаж РВ (ФОТО).
- 00:43 СРОЧНО: Дамасский котёл зачищен на 80%, боевики сдали свою крепость — Харасту (ВИДЕО, КАРТА).
В городе Хараста продолжается вывод боевиков и членов их семей из Восточной Гуты
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Хараста все
Эпопея Харасты завершилась. Город перешел под контроль сирийской армии.
Для лучшего понимания значимости произошедшего. Бои за Харасту шли еще с 2012 года. Спутся 6 лет Асад пришел.
Джобар и Ирбин на очереди. Сегодня должен начаться исход боевиков из Южного котла в Идлиб https://colonelcassad.livejournal.com/4070519.html.
К 24 марта освобождено более 90% Восточной Гуты.
Текучка как обычно в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin
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«Аль-Каида», «Белые каски» и турецкие СМИ открыли новый фронт против России (ФОТО)
21 марта 2018 г. крупнейшее турецкое информационное агентство «Анадолу» опубликовало сообщение о гибели 16 школьников в н. п. Кафер-Баттех в провинции Идлиб вследствие удара, нанесенного якобы российской авиацией по пещере, где они укрывались совместно с боевиками.
В качестве источника информации выступает некий М. Юсуф, поименованный главой «Белых касок» Идлиба. Российской стороне он известен как один из соучастников инсценировки химической атаки 4 апреля 2017 г. в г. Хан-Шейхун, проведенной «Белыми касками» совместно с террористами из группировки «Джебхат Ан-Нусра».
Подобные люди и организации не могут рассматриваться в качестве заслуживающих доверия для корреспондентов новостных агентств.
Очевидно, что данный вброс преследует цель обвинить ВКС России в бомбардировке населенного пункта на территории зоны деэскалации.
При этом ни турецкое новостное агентство, ни охотно цитируемые им «Белые каски» никак не упоминают о присутствии в зоне деэскалации «Идлиб» террористических формирований группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*).
Более того, в настоящее время в зоне деэскалации Идлиб, включая район н. п. Кафер-Баттех, идут активные боевые действия между «Фронтом Ан-Нусра» и группировкой «Джебхат Тахрир Сурия», созданной из поддерживаемых Турцией формирований боевиков.
Значительное количество жертв среди гражданского населения вследствие противостояния НВФ друг с другом неоднократно отмечалось на самом высоком международном уровне, включая выступления чиновников ООН на заседаниях Целевой группы по прекращению огня в Сирии.
Интересно, что и издания сирийской оппозиции постоянно публикуют фото обстрелов и мирных жителей, пострадавших в результате боёв между этими двумя группировками (см. фото под статьёй).
«СРОЧНО: убит ребёнок и многие получили ранения в результате обстрела со стороны ХТШ деревни Блента в западной сельской местности Алеппо», — недавно сообщило местное издание.
«Многие гражданские лица пострадали в результате обстрела из более чем 20 ракет типа «земля-земля». Огонь вёлся со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) по домам гражданских лиц в городах Ин-Джара и Басратон», — говорится в другом сообщении СМИ оппозиции из «зоны деэскалации Идлиб», в которую входит и западная часть провинции Алеппо.
На кадре ниже показан один из последних митингов местных жителей в «зоне деэскалации Идлиб» против обстрелов и убийств гражданского населения со стороны террористов «Нусры».
Однако западные СМИ и столь любимые ими «Белые каски» ничего об этом не говорят. Любые жертвы списываются на сирийскую либо российскую авиацию.
Вечером 22 марта «Анадолу» сообщило о 40 жертвах ракетного удара по рынку в населенном пункте Харим на севере Идлиба. Некий «Центр мониторинга полетов» якобы при этом заявил, что в данном районе находились самолеты российских ВКС. Учитывая, что указанный «Центр» существует на средства боевиков и их кураторов, источник это не более достоверный, чем «Белые каски».
Год назад «мониторщики полётов» уже «сели в лужу», когда обвинили российскую авиацию в ночном ударе по мечети в селе Аль-Джинна в провинции Алеппо. Тогда турецкое агентство «Анадолу» тоже поспешило растиражировать эти обвинения. Но в итоге оказалось, что удар по мечети был нанесен ВВС США. Американское командование объявило при этом об уничтожении штаба «Аль-Каиды»*.
Читайте подробнее: США нанесли авиаудар по мечети в Сирии — десятки погибших (ВИДЕО, ФОТО 18+)
Так и в Хариме вечером 22 марта этого года удар на самом деле был нанесен турецкими военными.
С помощью информационных вбросов про погибших в Кафер-Баттехе школьников накануне фокус внимания был смещён на обвинения в адрес России. А затем турки ударили по населенному пункту, который отказался подчиняться протурецким формированиям.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
На фото показаны жертвы обстрелов подконтрольных оппозиции населённых пунктов. Атаки произведены боевиками «Нусры».
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Сирия: Российские военные и чеченцы под Дамаском — репортаж РВ (ФОТО)
Российские военные продолжают помогать нуждающимся жителям Сирии.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Офицеры Центра примирения совместно с представителями регионального общественного фонда имеи Героя России Ахмата Кадырова оказали помощь жителям населённого пункта Дарваша провинции РИФ Дамаск.
Общий вес выданной гуманитарной помощи составил 940 кг. Врачом было осмотрено 52 человека, из них — 20 детей.
Читайте также: Дамаск: российские военные, сирийские студентки и русская литература — репортаж РВ (ФОТО)
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СРОЧНО: Дамасский котёл зачищен на 80%, боевики сдали свою крепость — Харасту (ВИДЕО, КАРТА)
Важный укреплённый оплот боевиков в Восточной Гуте — Хараста объявлен полностью свободным от банд.
Первая треть из разрезанного на 3 части Дамасского котла перешла под полный контроль Вооружённых сил САР.
Этим вечером последние боевики из группировки «Ахар аш-Шам» отправились в сторону Идлиба на десяти автобусах, положив конец долгому правлению исламистов в расположенном к востоку от Дамаска столичном пригороде. В общей сложности Харасту покинули несколько тысяч боевиков и членов их семей.
Перед отправлением автобусы были проверены армейцами, а сапёры сирийской армии приступили к поиску взрывных устройств и разминированию внутри Харасты.
После Харасты ясно, что правительственные войска теперь заставят оставшихся боевиков из городов Замалька, Айн-Тарма, Джобар и Арбина также эвакуироваться в Идлибский регион.
Как только эти пригороды будут очищены, армейцы будут контролировать все части Восточной Гуты, кроме большого города Дума.
Днём ранее Сирийская армия добилась большого успеха в Восточной Гуте, освободив стратегически важную Долину Айн-Тарма после долгой битвы.
В результате этого наступления САА впервые в течение многих лет смогла войти в южную часть Айн-Тармы.
Ниже приводится видеозапись спецоперации в районе Айн-Тарма.
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чё за “новости”. забыли сказать, кто такие белые каски. силы ООН???