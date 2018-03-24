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О ввозе “желтого труда”

12:48. 24 марта 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:




Вырезка из газеты июня 1917 года.
Достаточно наглядно о том, откуда в Российской Империи взялось большое кол-во китайцев и почему они поддерживали большевиков.
Примечателен пункт о необходимости запрета на ввоз в России законтрактованных китайских рабочих.

Плюс еще на историческую тематику из накопившегося:

1. Неоконченная война полковника Струтинского – https://topwar.ru/776-neokonchennaya-vojna-polkovnika-strutinskogo.html
2. Сталин скидывает Ежова в канал – https://sha-julin.livejournal.com/118922.html
3. Агенты военного министра Чернышева – https://nickol1975.livejournal.com/9909227.html
4. Первая русская женщина-разведчик – https://nickol1975.livejournal.com/9877828.html
5. Улица имени героя СССР Земнухова – https://alexa11111.livejournal.com/867433.html
6. О поисковой экспедиции в Новомосковске – http://novomoskovsk.bezformata.ru/listnews/masshtabnaya-poiskovaya-ekspeditciya/64491648/
7. Царизм против марксистских кружков – https://prorivists.org/doc_okhranka-1895/
8. Сталинская золотая лихорадка – https://michael-ky.livejournal.com/157419.html
9. Все у нее дураки. (о союзе писателей СССР и не только) – http://rospisatel.ru/bushin-zaml1.htm
10. "Враги второй очереди". Образ союзников России в первой мировой войне в массовом сознании – http://istmat.info/node/47292








Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1917, герои, документы, история, Китай, китайцы, рабочий класс, разведка, российская империя, ссср, юмор
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