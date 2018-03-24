Новости Украины и Новороссии 24 марта 2018
- 12:03 В Кремле прокомментировали арест Савченко.
- 08:52 “Друзья Украины” в этот раз промолчат.
- 02:00 В Раде рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО.
- 01:00 США дадут $200 млн на военную помощь Украине.
- Вчера 23:40 МИД России потребовал прекратить работу украинского «Миротворца».
- Вчера 23:08 Правосудие по-украински: Суд отпустил Савченко и арестовал её одним решением.
- Вчера 22:35 Савченко закрыли на 2 месяца.
В Кремле прокомментировали арест Савченко
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал снятие депутатской неприкосновенности и арест опальной «героини» Украины Надежды Савченко.
Напомним, генпрокуратура «незалежной» обвиняет нардепа в подготовке терактов в зале заседаний Верховной рады.
«Очень интересно, примут ли сегодня до конца дня европейские лидеры какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим», — предложил Песков, имея в виду памятную истерику Запада относительно судебного процесса в отношении Савченко в России.
В Кремле назвали «полной чушью» версию о том, что Савченко якобы была завербована Кремлём в российской тюрьме.
«Это, наверное, версия британцев? Они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь.
Скажем так, Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.
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“Друзья Украины” в этот раз промолчат
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В Раде рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО
Украина сможет вступить в НАТО в ближайшие десять лет, если в стране обеспечат стабильность, верховенство права и демократию, заявил внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак в интервью NewsOne.
«Демократия — это значит надлежащее управление. Это не клептократическая олигархия, а именно демократическая республика, когда принимаются прозрачные решения, когда понятно, как принимаются эти государственные решения через политическую конкуренцию, через обсуждение с заинтересованными сторонами. Для них это процедура принятия политического решения, которое является основой демократии», — отметил Чумак.
Помимо этого, депутат выразил мнение, что между Украиной и НАТО необходимо установить новые стандарты отношений, которые будут заключаться не в военной политике, а в антикоррупционной и экономической.
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США дадут $200 млн на военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 марта, подписал бюджет США на 2018 год в размере $1,3 трлн, который также предусматривает достаточно большую помощь Украине, сообщает РИА Новости.
Церемония подписания состоялась в пятницу в Белом доме.
В бюджете заложены средства на «борьбу с влиянием России» в размере 250 миллионов долларов. Также 200 миллионов предусмотрены на военную помощь Украине.
Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме $620,7 млн.
Еще за несколько часов до подписания Трамп заявлял, что наложит вето на документ.
Американский лидер отметил недостатки этого документа и сообщил, что больше «никогда не подпишет» бюджет, подобный этому.
В частности, проблемы возникли из-за разногласий с демократами по вопросу о нелегальных мигрантах. DACA — программа защиты от депортации мигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте. Трамп традиционно считался противником программы, однако в последнее время заявляет, что именно оппозиция в лице демократов «бросила» нелегальных мигрантов. Это он повторил и на конференции в пятницу.
В результате, в бюджете нет мер по защите от депортации нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте. Также демократам не удалось заблокировать ассигнования на строительство пограничной стены, которого добивается президент Трамп. На эти цели было выделено 1,6 миллиарда долларов — намного меньше, чем 25 миллиардов, первоначально запрошенных администрацией.
Кроме того, бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.
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МИД России потребовал прекратить работу украинского «Миротворца»
МИД России требует прекратить работу украинского сайта «Миротворец», который опубликовал данные иностранных наблюдателей на выборах президента России в Крыму.
Об этом на брифинге сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
«Обратили внимание, что персональные данные независимых иностранных наблюдателей, которые находились во время выборов президента РФ в Крыму, были занесены в банк данных сайта „Миротворец”, сервер которого базируется сейчас в США. 18 марта там появились имена наблюдателей из Испании, Италии, Швеции и Кипра», — сказал Кожин.
При этом он заявил, что данные других иностранцев из Финляндии, Норвегии, которые уже ранее посещали полуостров, были внесены в базу «Миротворца» до 18 марта.
Кожин заявил, что правозащитные структуры ООН уже обращали внимание на нарушения сайтом «права на частную жизнь и презумпцию невиновности, а также рекомендовали Киеву провести соответствующую работу и закрыть этот сервер».
По его словам, нежелание Украины провести расследование деятельности сайта нарушает обязательства в рамках Совета Европы, а количество опубликованных персональных данных, в том числе, и граждан из ЕС, ежедневно увеличивается.
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Правосудие по-украински: Суд отпустил Савченко и арестовал её одним решением
Судья Шевченковского райсуда Киева в одном постановлении признал незаконность задержания Надежды Савченко и обоснованность подозрения. Об этом заявил её адвокат Виктор Чевгуз.
«Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она задержана была незаконно… Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он её освободил из-под стражи и взял под стражу. Двумя предложениями», — сказал он.
Отметим, что эта своеобразная формулировка решения суда ввела в заблуждение многие СМИ — в лентах ряда изданий появилась новость с заголовком о том, что Савченко освободили в зале суда.
Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко на два месяца. Такое решение озвучил председательствующий судья Евгений Сидоров.
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Савченко закрыли на 2 месяца
Решением суда Савченко закрыли на 2 месяца. Официальный срок содержания под стражей – до 20 мая.
«Учитывая изложенные данные о личности подозреваемой, тяжесть наказания, которое грозит ей в случае признания ее вины… следственный судья считает необходимым применить к Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей и не находит достаточных оснований для применения к ней более мягкой меры пресечения»
Песня по случаю написана чуть менее четырех лет назад.
"Сейчас я ей очень сочувствую. Но ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не мое дело. Никто не имеет в России права реагировать на это» (с) Ахеджакова
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