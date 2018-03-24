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Новости Украины и Новороссии 24 марта 2018

10:48. 24 марта 2018 Просмотров - 512 Нет комментариев Опубликовал:

В Кремле прокомментировали арест Савченко

В Кремле прокомментировали арест Савченко | Русская весна

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал снятие депутатской неприкосновенности и арест опальной «героини» Украины Надежды Савченко.

Напомним, генпрокуратура «незалежной» обвиняет нардепа в подготовке терактов в зале заседаний Верховной рады.

«Очень интересно, примут ли сегодня до конца дня европейские лидеры какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим», — предложил Песков, имея в виду памятную истерику Запада относительно судебного процесса в отношении Савченко в России.

В Кремле назвали «полной чушью» версию о том, что Савченко якобы была завербована Кремлём в российской тюрьме.

«Это, наверное, версия британцев? Они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь.

Скажем так, Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

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“Друзья Украины” в этот раз промолчат

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В Раде рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО

В Раде рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО | Русская весна

Украина сможет вступить в НАТО в ближайшие десять лет, если в стране обеспечат стабильность, верховенство права и демократию, заявил внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак в интервью NewsOne.

«Демократия — это значит надлежащее управление. Это не клептократическая олигархия, а именно демократическая республика, когда принимаются прозрачные решения, когда понятно, как принимаются эти государственные решения через политическую конкуренцию, через обсуждение с заинтересованными сторонами. Для них это процедура принятия политического решения, которое является основой демократии», — отметил Чумак.

Помимо этого, депутат выразил мнение, что между Украиной и НАТО необходимо установить новые стандарты отношений, которые будут заключаться не в военной политике, а в антикоррупционной и экономической.

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США дадут $200 млн на военную помощь Украине

США дадут $200 млн на военную помощь Украине | Русская весна

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 марта, подписал бюджет США на 2018 год в размере $1,3 трлн, который также предусматривает достаточно большую помощь Украине, сообщает РИА Новости.

Церемония подписания состоялась в пятницу в Белом доме. 

В бюджете заложены средства на «борьбу с влиянием России» в размере 250 миллионов долларов. Также 200 миллионов предусмотрены на военную помощь Украине. 

Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме $620,7 млн. 

Еще за несколько часов до подписания Трамп заявлял, что наложит вето на документ.

Американский лидер отметил недостатки этого документа и сообщил, что больше «никогда не подпишет» бюджет, подобный этому. 

В частности, проблемы возникли из-за разногласий с демократами по вопросу о нелегальных мигрантах. DACA — программа защиты от депортации мигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте. Трамп традиционно считался противником программы, однако в последнее время заявляет, что именно оппозиция в лице демократов «бросила» нелегальных мигрантов. Это он повторил и на конференции в пятницу. 

В результате, в бюджете нет мер по защите от депортации нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте. Также демократам не удалось заблокировать ассигнования на строительство пограничной стены, которого добивается президент Трамп. На эти цели было выделено 1,6 миллиарда долларов — намного меньше, чем 25 миллиардов, первоначально запрошенных администрацией.

Кроме того, бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.

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МИД России потребовал прекратить работу украинского «Миротворца»

МИД России потребовал прекратить работу украинского «Миротворца» | Русская весна

МИД России требует прекратить работу украинского сайта «Миротворец», который опубликовал данные иностранных наблюдателей на выборах президента России в Крыму.

Об этом на брифинге сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

«Обратили внимание, что персональные данные независимых иностранных наблюдателей, которые находились во время выборов президента РФ в Крыму, были занесены в банк данных сайта „Миротворец”, сервер которого базируется сейчас в США. 18 марта там появились имена наблюдателей из Испании, Италии, Швеции и Кипра», — сказал Кожин.

При этом он заявил, что данные других иностранцев из Финляндии, Норвегии, которые уже ранее посещали полуостров, были внесены в базу «Миротворца» до 18 марта.

Кожин заявил, что правозащитные структуры ООН уже обращали внимание на нарушения сайтом «права на частную жизнь и презумпцию невиновности, а также рекомендовали Киеву провести соответствующую работу и закрыть этот сервер».

По его словам, нежелание Украины провести расследование деятельности сайта нарушает обязательства в рамках Совета Европы, а количество опубликованных персональных данных, в том числе, и граждан из ЕС, ежедневно увеличивается.

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Правосудие по-украински: Суд отпустил Савченко и арестовал её одним решением

Правосудие по-украински: Суд отпустил Савченко и арестовал её одним решением | Русская весна

Судья Шевченковского райсуда Киева в одном постановлении признал незаконность задержания Надежды Савченко и обоснованность подозрения. Об этом заявил её адвокат Виктор Чевгуз.

«Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она задержана была незаконно… Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он её освободил из-под стражи и взял под стражу. Двумя предложениями», — сказал он.

Отметим, что эта своеобразная формулировка решения суда ввела в заблуждение многие СМИ — в лентах ряда изданий появилась новость с заголовком о том, что Савченко освободили в зале суда. 

Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко на два месяца. Такое решение озвучил председательствующий судья Евгений Сидоров.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Савченко закрыли на 2 месяца



Решением суда Савченко закрыли на 2 месяца. Официальный срок содержания под стражей – до 20 мая.

«Учитывая изложенные данные о личности подозреваемой, тяжесть наказания, которое грозит ей в случае признания ее вины… следственный судья считает необходимым применить к Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей и не находит достаточных оснований для применения к ней более мягкой меры пресечения»

Песня по случаю написана чуть менее четырех лет назад.



"Сейчас я ей очень сочувствую. Но ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не мое дело. Никто не имеет в России права реагировать на это» (с) Ахеджакова

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: важное, компиляция
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