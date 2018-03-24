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Новое пособие ООН продвигает секспросвет и гомосексуальное «образование» для пятилетних детей

10:35. 24 марта 2018 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Организацию Объединенных Наций впору переименовывать в глобальный департамент переформатирования человечества. В марте 2018 года ООН выпустила новое всеобъемлющее пособие по секспросвету, основывающееся на принципах т.н. «планируемого родительства». Главная его задача — объяснить воспитателям в детских садах и школах, как с пеленок погрузить ребенка в теорию и практику идеологии половых извращений.

В одном из главных центров переформатирования рода человеческого — ЮНЕСКО — глубоко переработали документ 2009 года под названием «Всестороннее сексуальное образование», основной идеей которого была стимуляция к ранней половой жизни с использованием различных контрацептивов. Консервативные американцы назвали такой подход «массовой атакой на права родителей и традиционную мораль, призванной разрушить новое поколение». Обновленная версия текста на 139 страницах называется < ![CDATA[]]> «Международное техническое пособие по секспросвету» < ![CDATA[]]> (издано в рамках глобального форсайт-проекта ООН «Образование-2030») и уже откровенно навязывает детям внебрачные связи, гомосексуализм, аборты и бесконечное разнообразие «социальных полов» (идеология гендера) — с пятилетнего (!) возраста.

В пособии прямым текстом сказано, что «сексуальность» и секспросвет обязательно должны включать в себя рассказ о «гендерной идентичности» (трансгендеризм), сексуальной ориентации (гомосексуализм) и самоудовлетворении (секс ради удовольствия). Оно также охватывает такой аспект отношений, как гендерное неравенство. Теме «гендера» вообще посвящен отдельный раздел и ряд практических заданий призваны заставить малолетних детей различать «биологический пол» и «социальный гендер». Институт семьи и брака освещается исключительно с точки зрения нетрадиционных союзов и их полного тождества по своему статусу и социальной значимости с союзами мужчины и женщины.

Приведем несколько типичных задач из пособия, направленных на формирование мировоззрения у детей 5-8 и 9-12 лет. Детей постарше продолжают и далее ломать в морально-нравственном плане новыми сексуальными «познаниями», но уместно будет остановиться на самых вопиющих примерах. Итак, одновременно с изучением родного алфавита малыши по лекалам ЮНЕСКО также должны научиться:

- описывать нетрадиционные семьи, состоящие из двух и более гомосексуалистов, и выражать по отношению к ним уважение исходя из принципа «каждый должен иметь возможность любить того, кого хочет»,
– понимать, что ранние браки или браки по причине беременности одного из партнеров являются вредными и нежелательными, каждый может вступать в брак, когда захочет, также абсолютной нормой является сожительство без брака (уважение к любому типу «сожительствующих партнеров»),
– понимать, как распределение «гендерных ролей» в семье влияет на родительство,
– четко разделять «гендер» и биологический пол, уметь рассказать об этих различиях, пояснить, как чувствует себя тот или иной ребенок (или сам рассказчик) при несоответствии этих двух понятий,
– знать, где можно найти «доверенное лицо» из взрослых, не являющееся родителем, которое могло бы рассказать ребенку побольше «о его чувствах и его теле»,
– уважать «различные практики, относящиеся к выражению сексуальности», а также уважать гендерную идентичность других людей (гомосексуалистов, трансвеститов, «небинарных», бесполых, многополых и личностей с прочими отклонениями на сексуальной почве),
– рассказывать о «мужской и женской реакции на половую стимуляцию» и «основных составляющих сексуального удовлетворения»,
– понимать, что все сексуальные фантазии и желания являются «здоровыми», их нельзя осуждать, каждый волен выражать свои «сексуальные чувства», как считает нужным,
– пользоваться презервативами и иными средствами контрацепции (с 12-летнего возраста), понимать, что это самый мудрый способ контроля рождаемости и избегания нежелательной беременности,
– понимать, что существуют различные способы сексуального удовлетворения, которые можно использовать, чтобы избегать передачи заболеваний и для выражения своей «любви и страсти» к партнеру.

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К 15-ти годам гендерные спецы из ООН промывают мозги подростков настолько серьезно, что любая критика, осуждение или негатив по отношению к трансвеститам, содомитам и прочим извращенцам должны восприниматься молодыми людьми в штыки. Вот вам и обратная сторона «толерантности» и уважения «ценностей всех культур и традиций». Если персонально у вас антипедерастические ценности — следовательно, вы гомофоб, трансфоб и т.д., и вам не место в глобальном сообществе будущего. Специально для этого при риторике равноуважительного восприятия разных взглядов секспособие ЮНЕСКО также четко обозначает абсолютные ценности, которые запрещено отрицать или оспаривать. Среди них, разумеется — все те же абстрактные «принятие, равенство и уважение». Вот такая нехитрая вилка, позволяющая развернуть гомодиктатуру против всех инакомыслящих.

По мнению критиков пособия, эти новые стандарты приводят к ранней сексуализации детей, разврату, депопуляции и являются почвой для отрицания любой морали и нравственности, кроме «морали» половых извращенцев.

«Это радикальная пропаганда промискуитета, девиантных связей и абортов. Подход ЮНЕСКО к сексуальному “образованию” базируется на принципе получения удовольствия и практически ничем не ограничен. Это лобовая атака на здоровое невинное детство от лица могущественных и очень богатых структур», — прокомментировал данный документ президент Family Watch International Шэрон Слейтер.

Христиане и другие носители традиционных взглядов по всему миру находятся в шоковом состоянии после публикации международного пособия. В нем также есть раздел, посвященный фактическим данным в поддержку выдвигаемых тезисов. Проблема лишь в том, что вся эта «фактология» собиралась проабортными и педерастическими НКО. А уж как они способны искажать реальность в поддержку своих расчеловечивающих инициатив, в России хорошо известно. Достаточно привести пример с < ![CDATA[]]> фондом «Анна», < ![CDATA[]]> ныне внесенным в реестр иностранных агентов, который исправно поставлял нашим законодателям и лоббистам закона «О профилактике семейно-бытового насилия» < ![CDATA[]]> вопиющую ложь < ![CDATA[]]> о 14000 женах, ежегодно умирающих от рук мужей в российских семьях. Точно так же обстоит дело и в ООН: ЮНЕСКО и Европейская комиссия спонсируют лишь воспевателей сексуальной свободы типа Института Гаттмахера в Нью-Йорке, а научные исследования, говорящие в пользу воздержания и формирования здоровой психики человека при традиционном воспитании, не принимаются ими в расчет. Протест миллионов родителей против новой глобальной сексполитики называют «старомодным, базирующимся на страхе и ненависти».

Стандарты ЮНЕСКО требуют от учителей рекламировать аборты, которые камуфлируют формулировкой «репродуктивные права человека»: «Предупреждение непланируемой беременности и небезопасных абортов требует от государств либерализации законодательства, гарантирования женщинам и девушкам права доступа к безопасным абортам». Для феминисток это воплощается в нехитром лозунге «Мое тело — мое дело!», а в новом секспособии говорится о том же иными словами: «Абсолютная граница власти (государства) — возможность человека контролировать собственное тело».

Американские пролайф-эксперты указывают на намеренную ошибку авторов пособия ЮНЕСКО, в котором говорится, что проблемы, возникающие у подростка на этапе полового созревания — его злость, депрессии, стрессы, беспокойство и т.д. — связаны с проявлениями нетолерантности других людей, а никак не с его личными психологическими проблемами. Также в документе говорится, что ВИЧ-инфицированные молодые люди имеют право «выражать свои сексуальные чувства» по отношению к другим, и в то же время «их нельзя заставлять раскрывать свой ВИЧ-статус». Это явное создание опасной ситуации для здоровья молодежи, особенно с учетом продвижения «различных способов сексуального удовлетворения». Есть в нем и неявная пропаганда проституции, так как учителям запрещается осуждать секс без обязательств.

Истинные цели этой социальной инженерии прекрасно видны на примере < ![CDATA[]]> отчета ЮНИСЕФ < ![CDATA[]]> о массовой программе сексуального воспитания в Таиланде. После ценных лекций учеников начальных классов попросили изобразить в рисунках то, чему они научились. Большинство детей нарисовали сексуальные сцены, обнаженных подростков, половые органы, аборты и контрацептивы в образе супергероев, защищающих от нежелательных последствий в виде новых детей. Помимо раннего повреждения психики, это настоящий гимн неомальтузианству и депопуляции населения. Подписи под рисунками говорят сами за себя.

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фото 4: Презерватив-супермен, убивающий новую жизнь, и счастливая пара, регулярно принимающая оральные контрацептивы

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фото 5: Беременность и ВИЧ-инфицирование стоят в одном ряду как «негативные последствия секса»

Основной неприятный «бонус» по сравнению с предыдущим пособием — увеличение давления ООН на все государства с целью скорейшего его воплощения. Ожидается, что ЮНЕСКО будет непосредственно финансировать детсады и школы по всему миру, которые на это согласятся. Пролайферы США видят хороший знак в заявлении президента Дональда Трампа о выходе США из ЮНЕСКО к концу нынешнего года. Официальные лица в России, судя по всему, пока далеки от подобных шагов, зато есть все основания опасаться, что прозападное лобби по всех ветвях власти подхватит новые директивы «дорогих партнеров» и будет реализовывать их не топорно (в виде разработки и принятия аналогичной программы на русском), но завуалированно и очень решительно. Первые ласточки уже прилетели — это < ![CDATA[]]> всероссийский урок секспросвета в школах 1 декабря 2017 г. < ![CDATA[]]> под знакомым предлогом борьбы с ВИЧ и < ![CDATA[]]> неожиданная дружба < ![CDATA[]]> министра здравоохранения Вероники Скворцовой с «боевыми педерастами» во главе с Элтоном Джоном. Очевидно, что в Минобрнауки, Минздраве, в Правительстве в целом, в Госдуме и СовФеде хватает шестерок глобалистов, так что всем сторонникам физически и морально здоровой России надо быть настороже.  

Источник: www.kramola.info

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